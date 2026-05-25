Lợi dụng nhu cầu hoàn thiện hồ sơ học sinh, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID và tâm lý lo lắng của cha mẹ trong mùa tuyển sinh, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ Công an để tiếp cận, chiếm đoạt tài sản bằng các chiêu thức ngày càng tinh vi.

Theo phản ánh từ lực lượng chức năng tại một số địa phương, trong đó có tỉnh Ninh Bình, các đối tượng thường gọi điện cho phụ huynh, tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ quản lý cư trú hoặc nhân viên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến.

Phụ huynh cần cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi (Ảnh minh hoạ)

Nội dung cuộc gọi thường xoay quanh việc thông báo tài khoản định danh điện tử của trẻ chưa hoàn tất, dữ liệu căn cước bị sai lệch hoặc hồ sơ tuyển sinh của học sinh có vấn đề cần “xác thực gấp”.

Đáng chú ý, các đối tượng thường đánh trúng tâm lý lo lắng của phụ huynh khi đưa ra những thông tin như nếu không cập nhật ngay sẽ ảnh hưởng đến việc nhập học, dự thi hoặc hoàn thiện hồ sơ cho con. Chính yếu tố cấp bách này khiến không ít người mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết của thủ đoạn lừa đảo là phụ huynh nhận được yêu cầu truy cập vào đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng để “hỗ trợ xác thực”.

Thậm chí, có trường hợp các đối tượng sử dụng hình ảnh, trang phục giống lực lượng Công an nhân dân để gọi video tạo lòng tin, hoặc giả mạo số điện thoại của cơ quan nhà nước nhằm khiến nạn nhân tin tưởng hơn.

Sau khi phụ huynh làm theo hướng dẫn, các ứng dụng giả mạo có thể bí mật chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học, mã OTP và thực hiện giao dịch chuyển tiền khỏi tài khoản ngân hàng trong thời gian rất ngắn. Nhiều trường hợp đã bị chiếm đoạt số tiền lớn chỉ sau một cuộc gọi.

Lực lượng Công an nhấn mạnh, nếu phụ huynh nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng cán bộ Công an yêu cầu “kích hoạt”, “nâng cấp”, “làm nhanh” tài khoản định danh điện tử cho trẻ và đề nghị chuyển tiền, cung cấp mã OTP, tải ứng dụng hoặc truy cập đường link lạ thì đây là dấu hiệu đáng nghi, cần ngừng liên lạc và trình báo cơ quan Công an ngay lập tức.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, ứng dụng VNeID là ứng dụng chính thức của Bộ Công an và chỉ được tải qua các kho ứng dụng chính thống như App Store hoặc Google Play. Mọi yêu cầu cài đặt ứng dụng qua đường link gửi riêng, phần mềm “hỗ trợ định danh”, “đồng bộ dữ liệu dân cư” hay “dịch vụ công” từ nguồn không rõ ràng đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Cảnh báo thủ đoạn tinh vi (Ảnh: CTTĐTCATNB)

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng liên tục biến tướng, phụ huynh được khuyến cáo cần chủ động kiểm tra thông tin trực tiếp với nhà trường hoặc cơ quan Công an khi nhận được thông báo liên quan đến hồ sơ học sinh, tuyển sinh hoặc định danh điện tử, thay vì làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn bất thường.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trót cung cấp thông tin, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý, ngăn chặn thiệt hại.

* Theo Công thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình