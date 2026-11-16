Đăng Khôi nhận nút vàng khi song ca cùng Cao Hãn Vũ tại Silk Way Star

Trong đêm thi kết hợp cùng nghệ sĩ Trung Quốc, ca sĩ Đăng Khôi bắt cặp với diễn viên, ca sĩ Cao Hãn Vũ (Gao Hanyu). Cả hai chọn "Liên minh mặt trận thất tình", ca khúc có giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Họ đưa breakdance vào màn song ca và kể câu chuyện hai chàng trai cùng thất tình theo cách hài hước.

Học vũ đạo trong chưa đầy 24 giờ

Đăng Khôi kể ê-kíp làm 3 bản hòa âm trong 3 ngày và đến bản thứ 4 mới tìm được tiết tấu phù hợp với câu chuyện trên sân khấu. Ca sĩ cũng có chưa đầy 24 giờ để học các động tác, trong khi thời gian tập ghép với Cao Hãn Vũ khá ít.

Đăng Khôi từng biết đến bạn diễn qua mùa đầu tiên của Call Me By Fire, phiên bản Trung Quốc của Anh trai vượt ngàn chông gai. Bản thân anh cũng tham gia mùa đầu tiên của chương trình tại Việt Nam. Khi dựng tiết mục, Đăng Khôi để hai nhân vật tìm đến nhau sau khi chia tay người yêu. Những màn tung hứng giữa hai nghệ sĩ làm nổi bật ý anh muốn gửi gắm qua bài hát. "Cuộc sống luôn cần những người bạn tốt", nam ca sĩ chia sẻ.

Giám khảo Serbia đội nón lá khi trao nút vàng

Giám khảo đến từ Serbia trao nút vàng "Ngôi sao tỏa sáng" đầu tiên của đêm thi cho tiết mục. Khi nhận xét, vị giám khảo đội chiếc nón lá do Đăng Khôi tặng và cảm ơn nam ca sĩ vì thường chủ động giúp đỡ các nghệ sĩ khác trong quá trình tham gia chương trình.

Cao Hãn Vũ cũng nhớ lại sự bối rối trong ngày đầu đến chương trình. Anh kể Đăng Khôi chủ động bắt chuyện, dùng cả cử chỉ và hình ảnh để hai người hiểu nhau dù gặp rào cản ngôn ngữ.

Đại diện Trung Quốc Curley G giành vị trí quán quân công diễn 9. Khi chúc mừng đồng nghiệp, Đăng Khôi nhắc lại lần cô đến chia vui với anh ở công diễn 4. Hôm đó cũng là sinh nhật Curley G, và nam ca sĩ đã hát mừng sinh nhật cô ngay trên sân khấu sau khi giành chiến thắng.

Silk Way Star mùa 2 do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài qua 10 đêm diễn. Đăng Khôi là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia chương trình.