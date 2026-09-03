Đăng Khôi đại diện Việt Nam tranh tài tại show âm nhạc quốc tế "Silk Way Star 2026"

Mới đây, ca sĩ Đăng Khôi chính thức xác nhận là một trong 12 đại diện tham gia chương trình âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế "Silk Way Star 2026". Chương trình hiện đang trong quá trình ghi hình tại Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc), hứa hẹn mang đến một không gian giao lưu văn hóa và nghệ thuật đặc sắc.

Đến với đấu trường âm nhạc này, Đăng Khôi sẽ tranh tài cùng các giọng ca đến từ nước chủ nhà Trung Quốc và 10 quốc gia khác bao gồm: Kazakhstan, Georgia, Kyrgyzstan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nga, Serbia, Brazil và New Zealand. Tại lễ khởi động diễn ra vào ngày 19/8 vừa qua, 12 nghệ sĩ đã chính thức ra mắt và cùng hòa giọng trong ca khúc chủ đề Tiếng hát dưới bầu trời sao. Trong đoạn video giới thiệu chương trình, nam ca sĩ Việt Nam xuất hiện rạng rỡ bên cạnh các đồng nghiệp quốc tế như Hi Lâm Na Y Cao (Trung Quốc), A Mộc Sa (Malaysia) và Lucia (Kazakhstan).

Chia sẻ về quyết định tham gia "Silk Way Star", Đăng Khôi cho biết anh mang theo khát vọng dùng âm nhạc để quảng bá nét đẹp văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, giọng ca gốc Hà Nội cùng ê-kíp đã đầu tư mạnh tay, dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và tập luyện. Mọi yếu tố từ bản phối âm nhạc, vũ đạo cho đến hiệu ứng hình ảnh sân khấu đều được anh trau chuốt tỉ mỉ, nhằm mang đến những tiết mục chỉn chu và giàu cảm xúc nhất.

Theo trang CRI đưa tin, "Silk Way Star" không chỉ là một cuộc thi ca hát mà còn là một dự án giao lưu văn hóa quy mô lớn, sử dụng âm nhạc làm cầu nối gắn kết các quốc gia trên "Con đường Tơ lụa". Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) phối hợp cùng Tổ hợp Phát thanh và Truyền hình của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan đồng tổ chức, dự kiến sẽ lên sóng trên kênh truyền hình quốc gia CCTV. Trước đó, vào mùa đầu tiên diễn ra cuối năm 2025, ngôi vị quán quân đã gọi tên nữ ca sĩ Michelle Joseph đến từ Mông Cổ.

Bước sang tuổi 43, Đăng Khôi sở hữu bề dày sự nghiệp đáng nể với 15 năm ca hát và 10 album đã phát hành. Từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007, tên tuổi của anh gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X qua loạt bản hit đình đám như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh. Năm 2024, nam ca sĩ đã có màn trở lại đầy ấn tượng và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt khi tham gia show truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai. Bên cạnh sự nghiệp vững chắc, anh còn có một tổ ấm hạnh phúc, viên mãn bên cựu người mẫu, diễn viên Thủy Anh và hai cậu con trai.

Sự xuất hiện của Đăng Khôi tại "Silk Way Star 2026" tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của các nghệ sĩ Việt tại thị trường giải trí Hoa ngữ những năm gần đây. Trước đó, Chi Pu từng gây tiếng vang lớn và trở thành người mở đường thành công khi lọt top chiến thắng tại Đạp gió 2023, tạo tiền đề cho sự góp mặt của Suni Hạ Linh và Trang Pháp ở các mùa tiếp theo. Gần đây nhất vào năm 2025, nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi cũng làm nức lòng người hâm mộ khi xuất sắc giành hạng 3 tại cuộc thi Sing! Asia. Kế thừa những bước đệm vững chắc đó, hành trình vươn ra biển lớn của Đăng Khôi đang nhận được sự kỳ vọng và cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả quê nhà.

Ảnh: NVCC

Thanh Yên