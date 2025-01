Câu chuyện bắt đầu vào ngày 20/1, khi Lindsay (40 tuổi) đang có buổi hẹn hò thứ ba với một người đàn ông (đầu 50 tuổi) tại một quán bar quen thuộc ở khu vực Dallas Fort Worth, Texas (Mỹ). Trong lúc Lindsay đi vệ sinh, hai cô gái trẻ (giữa độ tuổi 20) ngồi bàn gần đó đã đưa cho cô một mảnh giấy. Một trong hai cô gái đã khen mái tóc của Lindsay rất đẹp và đưa mảnh giấy cho cô.

Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ in đậm "JUST NO" (tạm dịch: Không đời nào). Lindsay chia sẻ rằng cô và bạn hẹn đã ở quán bar khá lâu để xem một trận bóng bầu dục, nên những người xung quanh chắc chắn nhận ra họ là một cặp. Ban đầu, Lindsay chỉ lướt qua mảnh giấy và cất vào túi xách. Tuy nhiên, bạn hẹn của cô liên tục hỏi về nội dung mảnh giấy, dù sau đó anh ta không còn nhắc đến nữa.

Lindsay đã chia sẻ câu chuyện lên TikTok, cho xem mảnh giấy với dòng chữ "JUST NO" in đậm được đưa bởi hai người phụ nữ ngồi gần đó.

Mãi đến lần thứ hai đi vệ sinh, Lindsay mới đọc hết mảnh giấy. Dòng chữ đầy đủ là: "Không đời nào. Bạn xứng đáng với người tốt hơn". Thông điệp này khiến Lindsay bối rối và bắt đầu nghi ngờ về bạn hẹn. Cô tự hỏi liệu anh ta đã làm gì khi cô đi vệ sinh, có tán tỉnh hai cô gái kia không, hay họ có quen biết anh ta từ trước?

Lindsay cầu cứu cư dân mạng: "Tôi không biết, nếu các bạn thấy điều gì tôi không thấy thì hãy cho tôi biết. Hãy giúp tôi với!".

Lindsay đã chia sẻ câu chuyện lên TikTok để tìm kiếm lời giải đáp. Cô thừa nhận rằng sự việc này khiến cô mất tập trung trong suốt phần còn lại của buổi hẹn. Sau đó, Lindsay đã hỏi thẳng bạn hẹn về mảnh giấy. Anh ta đáp lại bằng một loạt tin nhắn trong tình trạng say xỉn, nói rằng không nhớ gì về hai cô gái kia và chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đây.

Chính những tin nhắn này đã khiến Lindsay không còn muốn tiếp tục mối quan hệ. Nhiều người xem TikTok ủng hộ quyết định của Lindsay và cho rằng hai cô gái kia hẳn phải có lý do chính đáng mới để lại mảnh giấy như vậy. Một người bình luận: "Hãy cứ kén chọn. Đó gọi là tiêu chuẩn cao. Điều đó xứng đáng. Chúng không quá cao với đúng người, chấm hết". Một người khác đồng tình: "Tôi rất vui vì bạn đã bỏ anh ta. Tôi đã rất quan tâm đến câu chuyện! Hãy giữ vững tiêu chuẩn, đàn ông sẽ luôn cố kéo bạn xuống ngang tầm với họ".

Theo Dailymail