Sáng 12/12, tờ Isplus đưa tin, kênh truyền hình tvN vừa tung teaser cho chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm phát sóng Reply 1988. Ngay lập tức, công chúng đổ dồn sự chú ý vào màn xuất hiện của Ryu Jun Yeol sau drama tình ái với 2 mỹ nhân Hyeri - Han So Hee.

Theo đoạn clip do tvN công bố, Ryu Jun Yeol có thời lượng lên hình vô cùng hạn chế. Nam tài tử chỉ xuất hiện trong phân cảnh có Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Ahn Jae Hong, Lee Min Ji và hoàn toàn mất hút ở những phân đoạn cả dàn sao Reply 1988 tụ tập ăn uống, chụp hình lưu niệm vui vẻ. Được biết, ở tác phẩm kinh điển Reply 1988, Ryu Jun Yeol, Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun và Ahn Jae Hong hóa thân thành những nhân vật trong cùng 1 gia đình.

Ryu Jun Yeol chỉ xuất hiện cùng "gia đình màn ảnh" của mình gồm Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Ahn Jae Hong

Và nam diễn viên họ Ryu không hề góp mặt ở phân cảnh cả dàn sao Reply 1988 tụ tập ăn uống, chụp ảnh lưu niệm

Ryu Jun Yeol chỉ được lên hình 1 cách hạn chế sau drama ngoại tình với Han So Hee

Việc Ryu Jun Yeol chỉ xuất hiện 1 cách nhỏ giọt trong chương trình kỷ niệm 10 năm phát sóng Reply 1988 được cho là hệ quả từ drama ngoại tình chấn động của nam diễn viên này với Han So Hee. 1 số fan lên tiếng giải thích rằng ngay từ đầu phía Ryu Jun Yeol đã bàn bạc cùng tvN và đôi bên nhất trí với việc nam ngôi sao chỉ xuất hiện trong 1 số phân cảnh. Thế nhưng, lập luận này đã ngay lập tức bị phản bác lại. Bởi theo nhiều khán giả, kể cả Ryu Jun Yeol có trao đổi với tvN về thời lượng lên hình từ trước thì cũng là do anh cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng sau lùm xùm tình ái với Hyeri - Han So Hee.

Trên thực tế, ban đầu Ryu Jun Yeol còn định không tham gia ghi hình cho buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm lên sóng của Reply 1988. Nhiều khán giả khi ấy đã nhận định, nam tài tử họ Ryu không còn mặt mũi để hội ngộ tình cũ Hyeri nên mới từ chối góp mặt trong ngày vui của dàn sao. Thế nhưng sau đó, Ryu Jun Yeol bất ngờ đổi ý và nhận lời xuất hiện trong dịp kỷ niệm nói trên.

Ban đầu Ryu Jun Yeol còn định không góp mặt trong hoạt động kỷ niệm của dàn sao Reply 1988 sau drama tình ái với Han So Hee - Hyeri

Drama tình ái nổ ra sau khi Hyeri bất ngờ đăng story có dòng chữ "Thú vị quá" vào đúng hôm Ryu Jun Yeol lộ tin hẹn hò Han So Hee ở Hawaii hồi tháng 3 năm ngoái. Ngay sau đó, hình ảnh Han So Hee tới triển lãm của Ryu Jun Yeol sau khi tài tử chia tay tình cũ Hyeri được 2 ngày bỗng trở nên viral khắp cõi mạng, khiến minh tinh họ Han dính tin đồn làm tiểu tam.

Dispatch đăng tải bài viết khẳng định Han So Hee không phải kẻ thứ 3 xen vào giữa cặp đôi Reply 1988. Nhưng công chúng lại tỏ ra "bán tín bán nghi" về thông tin do Dispatch đăng tải do xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy tờ báo nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với sao nữ họ Han.

Disfatch là phiên bản tạp chí thời trang của Dispatch. Disfatch từng gửi hẳn xe cà phê tới trường quay My Name để ủng hộ Han So Hee. Từ đây, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn mỹ nhân họ Han và Dispatch có mối liên hệ mật thiết

Giữa tâm bão ồn ào, Han So Hee - Hyeri còn có động thái cà khịa đối phương. Trong khi đó, tài tử họ Ryu giữ thái độ im lặng giữa lúc 2 mỹ nhân đấu đá trên mạng xã hội, khiến nam diễn viên bị mang danh "hến vương". Khi vướng nghi vấn làm tiểu tam, Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri với công chúng. Nhưng tài tử Reply 1988 không chịu đáp ứng yêu cầu từ phía minh tinh họ Han.

Hành động lạnh nhạt, thờ ơ từ tài tử họ Ryu làm cho Han So Hee thất vọng tràn trề. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân khiến Han So Hee - Ryu Jun Yeol sớm tan vỡ. Được biết, Han So Hee và nam diễn viên họ Ryu "đường ai nấy đi" chỉ sau khoảng 2 tuần công khai mối quan hệ với truyền thông. Ồn ào tình ái liên quan tới 3 ngôi sao cũng dần hạ nhiệt kể từ đây.

Hyeri mở màn “trận chiến” khi đăng ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích “Thú vị quá” nhằm "đá xoáy" việc tình cũ Ryu Jun Yeol đi du lịch cùng Han So Hee