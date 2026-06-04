Đây là sự kiện được giới ẩm thực, các chủ nhà hàng và cộng đồng yêu thích ăn uống đặc biệt quan tâm, bởi những cái tên được xướng lên trong ít giờ tới sẽ phản ánh phần nào diện mạo mới nhất của ngành F&B Việt Nam.

Từ đầu giờ chiều, khu vực tổ chức đã bắt đầu đón khách. Đông đảo chủ nhà hàng, đầu bếp, chuyên gia ẩm thực, đối tác ngành dịch vụ cùng nhiều phóng viên báo chí có mặt để tham dự và đưa tin về sự kiện. Tại khu vực sảnh chính, các khách mời liên tục check-in, giao lưu và chụp hình trước khi bước vào khán phòng, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy.

Đáng chú ý, công tác tổ chức năm nay được nhiều khách mời đánh giá là chỉn chu hơn những mùa trước. Ban tổ chức bố trí tới 3 khu vực check-in với các thiết kế khác nhau, giúp khách tham dự có thêm không gian chụp ảnh lưu niệm. Ngay từ đầu giờ chiều, các booth này đã thu hút đông đảo đầu bếp, chủ nhà hàng và khách mời dừng chân ghi lại khoảnh khắc trước giờ G.

Sức hút của Michelin Guide Việt Nam 2026 còn đến từ ý nghĩa đặc biệt của năm nay khi Michelin chính thức kỷ niệm 100 năm hệ thống Sao Michelin ra đời. Tròn một thế kỷ kể từ năm 1926, hệ thống đánh giá danh giá bậc nhất thế giới tiếp tục là thước đo uy tín đối với ngành ẩm thực toàn cầu. Chính vì vậy, không ít người kỳ vọng mùa công bố năm nay sẽ mang đến những chuyển động mới, phản ánh sự phát triển ngày càng rõ nét của ngành F&B Việt Nam.

Sau mùa Michelin 2025 từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều vì được cho là khá an toàn, sự quan tâm của giới quan sát hiện không chỉ dừng lại ở việc những nhà hàng nào tiếp tục giữ vững vị trí. Điều được chờ đợi hơn cả là khả năng xuất hiện những gương mặt mới, những nhà hàng lần đầu được vinh danh hoặc những cơ sở có bước tiến đáng chú ý trong hệ thống đánh giá của Michelin.

Trước thời điểm công bố chính thức, sự kiện cũng thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của nhiều đầu bếp danh tiếng trong khu vực và tại Việt Nam. Nổi bật là đầu bếp ba sao Michelin Stefan Stiller, đầu bếp hai sao Michelin Garima Arora và đầu bếp Rodrigo Andres Osorio.

Bên cạnh đó còn có sự tham dự của nhiều đầu bếp đang được Michelin Guide vinh danh tại Việt Nam như Việt Hồng Lê, Sam Trần, Yamaguchi Hiroshi của Hibana, Francis Thuận Trần và Alessio Rasom. Sự xuất hiện của những tên tuổi này càng khiến bầu không khí trước giờ công bố thêm phần sôi động.

Trong khi Hà Nội và TP.HCM vẫn được xem là hai tâm điểm quen thuộc của Michelin Guide Việt Nam, nhiều người cũng đang dành sự chú ý cho Đà Nẵng. Sau ba năm liên tiếp góp mặt trong hệ thống đánh giá, thành phố biển này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nhiều mô hình ẩm thực mới và được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ trong danh sách năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, công tác đón khách vẫn đang diễn ra và khán phòng dần kín chỗ. Chỉ còn ít phút nữa, Michelin Guide Việt Nam 2026 sẽ chính thức lộ diện. Liệu những gương mặt quen thuộc sẽ tiếp tục được xướng tên hay sẽ xuất hiện những bất ngờ mới từ Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng? Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ trong lễ công bố tối nay.

Đến 17h30, lễ công bố Michelin Guide Việt Nam 2026 đã chính thức bắt đầu trong sự chờ đợi của hàng trăm khách mời có mặt tại Khách sạn The Ascott Tây Hồ. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Phí Linh, gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện văn hóa và giải thưởng lớn tại Việt Nam.

Mở đầu buổi lễ, MC Phí Linh gửi lời chào tới các đầu bếp, chủ nhà hàng, đối tác trong ngành dịch vụ, đại diện truyền thông và khách mời quốc tế tham dự chương trình. Khán phòng gần như kín chỗ khi tất cả cùng hướng sự chú ý về sân khấu chính, nơi những danh sách được mong chờ nhất của Michelin Guide Việt Nam 2026 sẽ lần lượt được công bố trong ít giờ tới.

Ngay sau phần khai mạc, ban tổ chức đã điểm lại hành trình 100 năm của Michelin Guide kể từ khi hệ thống Sao Michelin chính thức ra đời vào năm 1926. Những hình ảnh và dấu mốc đáng nhớ của Michelin trên thế giới cũng như tại Việt Nam được trình chiếu, tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng không kém phần hào hứng.

Sự kiện năm nay quy tụ nhiều đầu bếp danh tiếng trong khu vực và thế giới, trong đó có đầu bếp ba sao Michelin Stefan Stiller, đầu bếp hai sao Michelin Garima Arora cùng nhiều gương mặt đang được Michelin Guide vinh danh tại Việt Nam. Sự hiện diện của các tên tuổi này tiếp tục làm tăng sức nóng của buổi lễ và cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng ẩm thực quốc tế đối với thị trường Việt Nam.

Sau phần phát biểu khai mạc và các tiết mục mở màn, sự chú ý của toàn bộ khán phòng đang đổ dồn vào thời khắc công bố các hạng mục đầu tiên. Liệu Michelin Guide Việt Nam 2026 sẽ chứng kiến những tân binh mới xuất hiện, hay các nhà hàng quen thuộc tiếp tục khẳng định vị thế của mình vẫn là câu hỏi được chờ đợi nhất trong đêm nay.