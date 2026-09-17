Đang đánh cá, người đàn ông bị sét đánh tử vong
Đang đánh cá gần bờ, người đàn ông ở xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị không ngờ tai họa ập đến từ một tia sét, dẫn đến tử vong.
Vừa qua, UBND xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị sét đánh tử vong khi đang đánh cá trên biển.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh N.V.T SN 1985, trú tại thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch cùng một thuyền viên đang đánh cá gần bờ thì bất ngờ bị sét đánh.
Hậu quả, anh T tử vong. Thuyền viên đi cùng sau đó điều khiển thuyền vào bờ và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Đáng chú ý cùng ngày tại địa phương một số nơi như xã Lệ Thủy, Cam Hồng, Sơn Thủy, sét đánh cháy công trình điện làm mất điện trên diện rộng. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy cảnh cháy rực tại công trình điện sau khi bị sét đánh gây lo sợ cho nhiều người. Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, dông sét gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 24.600 khách hàng.
Ngay trong đêm, sau khi trời giảm mưa và đợt sấm sét đi qua, cán bộ, nhân viên Điện lực Quảng Trị có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, nối lại việc cấp điện cho người dân. Đến rạng sáng nay 16/9, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng được cấp điện trở lại.
Các biện pháp phòng, chống sét khi ở ngoài trời
Chủ động nhận biết dấu hiệu giông sét: Giông có thể xuất hiện rất nhanh, khi thấy mây đen, gió mạnh, không khí lạnh hoặc nghe tiếng sấm, cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn.
Không chủ quan khi nghe tiếng sấm đầu tiên: Sét có thể đánh ở khu vực cách xa tâm mưa khoảng 15-20 km. Vì vậy, ngay khi nghe tiếng sấm, người đang ở ngoài trời cần coi đó là dấu hiệu nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn.
Nếu thấy tóc, lông tay dựng đứng: Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang ở trong khu vực có nguy cơ bị sét đánh. Cần lập tức chụm hai chân, cúi thấp người, dùng tay bịt tai, hạn chế tối đa phần cơ thể tiếp xúc với mặt đất và tuyệt đối không nằm xuống đất.
Tìm nơi thấp và an toàn: Khi ở ngoài trời, nên di chuyển đến khu vực thấp, khô ráo, tránh đứng ở nơi cao hơn địa hình xung quanh.
Tuyệt đối không trú dưới cây: Không sử dụng cây cối, đặc biệt là cây cao, làm nơi trú mưa khi có giông sét. Nếu xung quanh có cây cao, nên tìm vị trí thấp hơn và tránh xa thân cây.
Tránh xa các vật dụng bằng kim loại: Không đứng gần hoặc chạm vào hàng rào sắt, xe đạp, máy móc, thiết bị kim loại và các vật dẫn điện khác khi trời có giông.
Giảm tối đa diện tích tiếp xúc với mặt đất: Khi không thể tìm được nơi trú an toàn, cần ngồi xổm hoặc nhón chân, ôm cổ, giữ cơ thể ở vị trí thấp nhất có thể. Không nằm xuống đất.
Không đứng thành nhóm: Những người ở ngoài trời cần giữ khoảng cách với nhau, không tập trung thành một nhóm đông người để giảm nguy cơ nhiều người cùng bị ảnh hưởng nếu sét đánh.
Chỉ trở lại hoạt động bình thường khi giông đã qua: Sau khi nghe tiếng sét, cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và chỉ rời nơi trú khi đã bảo đảm an toàn. Nếu khoảng thời gian giữa tiếng sét và tiếng sấm rất ngắn, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn hơn.