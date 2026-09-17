Vừa qua, UBND xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị sét đánh tử vong khi đang đánh cá trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh N.V.T SN 1985, trú tại thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch cùng một thuyền viên đang đánh cá gần bờ thì bất ngờ bị sét đánh.

Hậu quả, anh T tử vong. Thuyền viên đi cùng sau đó điều khiển thuyền vào bờ và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân được đưa vào bờ sau khi không may bị sét đánh trong lúc đánh cá gần bờ. Ảnh: xã Nam Trạch

Đáng chú ý cùng ngày tại địa phương một số nơi như xã Lệ Thủy, Cam Hồng, Sơn Thủy, sét đánh cháy công trình điện làm mất điện trên diện rộng. Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy cảnh cháy rực tại công trình điện sau khi bị sét đánh gây lo sợ cho nhiều người. Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, dông sét gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 24.600 khách hàng.

Ngay trong đêm, sau khi trời giảm mưa và đợt sấm sét đi qua, cán bộ, nhân viên Điện lực Quảng Trị có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, nối lại việc cấp điện cho người dân. Đến rạng sáng nay 16/9, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng được cấp điện trở lại.