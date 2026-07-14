Là ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn (SN 1997) luôn thu hút sự chú ý của mạng xã hội mỗi khi xuất hiện. Thời gian gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ lại loạt khoảnh khắc gặp gỡ siêu sao bóng đá Erling Haaland tại một buổi tiệc trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Alta Moda 2025 của Dolce & Gabbana ở Ý.

Đáng chú ý, không chỉ Tiên Nguyễn mà cả chồng cô - doanh nhân Justin Cohen, cùng em trai Hiếu Nguyễn và bạn gái Marie Trâm Anh cũng có dịp hội ngộ chân sút người Na Uy tại sự kiện này.

Tiên Nguyễn cho biết bản thân đang "FOMO" khi Alta Moda chính thức quay trở lại, nên quyết định "xả kho" những bức ảnh chưa từng công bố. Toàn bộ loạt hình đều được ghi lại trong chuyến tham dự tuần lễ thời trang Alta Moda 2025 tại Ý.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu các con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây ấn tượng bởi mạng lưới quan hệ trong giới thượng lưu quốc tế. Từ Tiên Nguyễn đến Hiếu Nguyễn đều là những gương mặt quen thuộc tại các sự kiện của các nhà mốt xa xỉ hàng đầu thế giới, nơi quy tụ giới doanh nhân, nghệ sĩ, vận động viên và những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Vì vậy, việc các thành viên trong gia đình lần lượt gặp gỡ những tên tuổi đình đám như Erling Haaland hay nhiều ngôi sao quốc tế khác được xem là minh chứng cho vị thế và sức ảnh hưởng của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong giới thời trang cao cấp.

Trong bộ ảnh, phần lớn là những khoảnh khắc sánh đôi của Tiên Nguyễn và chồng - Justin Cohen. Thời điểm đó, cô vẫn giữ kín mối quan hệ, chưa từng công khai chuyện tình cảm hay danh tính "nửa kia". Vì vậy, nhiều người tỏ ra thích thú khi được nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai từ thời còn "giấu kín".

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến bức hình hội tụ cùng cặp đôi Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh. Không ít người cho rằng đây là khung hình sang chảnh nhất khi cả 2 cặp đôi đều lên đồ cực xịn, ngập tràn visual cũng như toát ra sự giàu có, quyền lực.

Bên cạnh lời khen cho nhan sắc của Tiên Nguyễn thì Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn cũng thu hút nhiều sự chú ý. Cô nàng sở hữu sắc vóc đúng chuẩn tiểu thư cành vàng lá ngọc, gương mặt có nét lai tây, body thanh mảnh. Trong khi đó, Hiếu Nguyễn vẫn xứng danh hot boy top 1 với diện mạo cực phẩm, ngày càng bảnh bao, lãng tử.

So với các anh chị em trong gia đình tỷ phú, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn thân thiết hơn khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau từ công việc đến những chuyến đi chơi, du lịch. Cả hai cũng rất hợp gu, hợp tính cách nên thường thoải mái chia sẻ với nhau mọi chuyện. Đó cũng là lý do mà 2 cặp đôi Tiên Nguyễn - Justin Cohen và Hiếu Nguyễn - Trâm Anh thường có những khung hình chung nhưng hiếm khi được đăng tải công khai.

Về chuyện tình cảm, Hiếu Nguyễn và bạn gái Trâm Anh cũng đã có thời gian dài hẹn hò, gần 5 năm bên nhau. Trâm Anh cũng là một cô nàng cực kín tiếng, nhiều người cho rằng xuất thân của con dâu tương lai nhà tỷ phú cũng không phải dạng vừa. Nam thiếu gia cũng thường xuyên đưa bạn gái về ra mắt gia đình, tụ họp trong những ngày trọng đại của cả nhà hay cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.

GIống như chị gái, Hiếu Nguyễn cũng sớm được tiếp xúc với kinh doanh và được tạo điều kiện trong môi trường học tập tốt. Thiếu gia út từng ra nước ngoài đi học từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại London (Anh). Hiện tại Hiếu Nguyễn giữ vị trí phó Tổng giám đốc phụ trách IPPTech, eDigi, các lĩnh vực công nghệ và AI, logistics, Air Cargo và các dự án Thành phố thông minh của Tập đoàn.

Còn với Tiên Nguyễn, hiện tại, cô đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC - trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh cùng chiến lược phát triển các thương hiệu cao cấp tại Việt Nam. Song song với đó, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP, thể hiện trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh sự nghiệp, Tiên Nguyễn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng chồng - doanh nhân Justin Cohen. Trên MXH, cô thường đăng tải những khoảnh khắc vợ chồng son, được chồng cưng chiều hết mực. Tuy nhiên, chồng Tiên Nguyễn cũng rất kín tiếng, anh để chế độ riêng tư các tài khoản MXH và hiếm khi xuất hiện công khai trên mạng xã hội của vợ.