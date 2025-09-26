Đăng ảnh người yêu "tổng tài" lên mạng xã hội, cô gái trẻ suy sụp khi biết sự thật phũ phàng

Với tôi khi đó, Hùng là cả một niềm kiêu hãnh. Anh bước vào cuộc đời tôi như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, hay đúng hơn là một vị tổng tài bá đạo trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi vẫn hay mơ mộng. Ở tuổi 24, tôi đã tin rằng mình là cô gái may mắn nhất thế gian khi có được tình yêu của anh.

Facebook của tôi từ ngày có Hùng bỗng trở nên lấp lánh và đáng ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Mỗi bài đăng đều là những khoảnh khắc hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen tị. Là hình ảnh anh trong bộ vest lịch lãm mở cửa xe đón tôi tan làm, là bữa tối dưới ánh nến ở một nhà hàng sang trọng trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, hay chỉ đơn giản là một bó hoa hồng nhập khẩu đắt tiền được gửi đến văn phòng tôi không nhân dịp gì cả. Bạn bè tôi không ngớt lời xuýt xoa: "Bạn trai nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng", "Linh sướng thật, đúng là chuột sa chĩnh gạo".

Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy lòng mình lâng lâng một niềm tự hào khó tả. Tôi yêu Hùng, và cũng yêu cái cảm giác được mọi người ngưỡng mộ khi có anh bên cạnh.

Đỉnh điểm là vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi. Hùng nói đã chuẩn bị một bất ngờ lớn. Anh lái chiếc xe sang quen thuộc đến đón, trên tay là một hộp quà từ thương hiệu thời trang xa xỉ mà tôi ao ước đã lâu. Tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc. Ngay lập tức, tôi đăng một bức ảnh chụp nụ cười rạng rỡ của mình bên cạnh anh và món quà đắt giá, kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn vị tổng tài của em vì tất cả. Một năm qua em đã rất hạnh phúc. Mãi yêu anh".

Ảnh minh họa

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt yêu thích và bình luận chúc mừng. Tôi mải mê trả lời những lời khen có cánh mà không để ý đến một bình luận lạc lõng từ một tài khoản lạ: "Ủa, anh này là tài xế của sếp mình mà? Sếp mình đi công tác nên anh được nghỉ à, còn mượn cả xe đi chơi với người yêu nữa. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé".

Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tôi nghĩ đó là một kẻ nào đó ghen ăn tức ở, cố tình phá đám. Nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Cả buổi hẹn hò hôm đó, tôi không tài nào tập trung được, đầu óc cứ ong ong với dòng bình luận kia.

Tối hôm đó, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đưa cho Hùng xem ảnh chụp màn hình của bình luận đã xóa. Ban đầu, anh chối đây đẩy, nói rằng đó là vu khống. Anh còn tức giận, nói tôi không tin tưởng anh. Nhưng khi tôi bật khóc và nói rằng tôi cần biết sự thật, anh mới cúi đầu im lặng.

Và rồi, sự thật phũ phàng được phơi bày. Anh không phải là tổng tài hay giám đốc gì cả. Anh chỉ là tài xế riêng cho một vị doanh nhân giàu có. Chiếc xe sang là xe của sếp. Những bộ vest anh mặc là đồ cũ sếp cho. Những bữa ăn đắt đỏ là do anh dành dụm tiền lương cả tháng trời để "đầu tư" cho một buổi hẹn, cốt chỉ để làm tôi vui lòng và để giữ vững hình tượng mà anh đã tạo ra.

Trời đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi không khóc, chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến đáng sợ. Hóa ra, tình yêu đẹp đẽ mà tôi luôn tự hào khoe khoang trên mạng xã hội chỉ là một vở kịch được dựng lên từ những lời nói dối. Niềm kiêu hãnh của tôi vỡ tan thành từng mảnh. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả sự lừa dối, chính là sự nhục nhã. Tôi sẽ phải đối mặt với bạn bè, với những người đã từng ngưỡng mộ tôi như thế nào?

Tôi đã khóa Facebook, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi nhận ra, có lẽ tôi đã không yêu Hùng nhiều như tôi tưởng. Tôi đã yêu cái mác "tổng tài", yêu cuộc sống xa hoa mà anh vẽ ra, yêu sự ngưỡng mộ của người khác. Giờ đây, khi bức màn nhung hạ xuống, tôi chỉ còn lại một mình đối diện với sự thật trần trụi và một trái tim đầy tổn thương. Đó là bài học đắt giá nhất đời tôi về giá trị ảo và sự thật trong tình yêu.

* Tâm sự của độc giả