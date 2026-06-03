Đăng ảnh khoe 8 đứa con, ông bố bị chỉ trích dữ dội: Không chỉ vô trách nhiệm mà còn vô cùng tàn nhẫn

Mới đây, một người cha ở vùng nông thôn Trung Quốc đã đăng video lên mạng khoe mình có 8 người con, gồm 7 con trai và 1 con gái.

Ông cho rằng: Tích trữ gì cũng không bằng tích trữ con cái. Theo suy nghĩ của ông, người khác tích lũy tiền bạc, nhà cửa, còn ông tích lũy con cái. Hiện tại tuy cuộc sống có vất vả hơn một chút, nhưng biết đâu sau này trong số 8 đứa trẻ sẽ có một đứa thành đạt. Khi đó ông cũng được hưởng phúc theo.

Ông cho rằng: Tích trữ gì cũng không bằng tích trữ con cái.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng quan niệm này không chỉ sai lầm mà còn rất tàn nhẫn. Gia đình nông thôn vốn đã có điều kiện hạn chế. Trong khi đó, nguồn lực giáo dục ở nhiều vùng nông thôn cũng kém hơn thành thị. Một người cha dù có thể lo cho 8 đứa trẻ được đi học miễn phí trong giai đoạn giáo dục bắt buộc thì cũng khó có đủ thời gian, sức lực và khả năng để quan tâm đến việc học của tất cả các con.

"Chỉ sinh ra để sàng lọc" là một cách nghĩ đáng sợ

Ngay cả khi cả 8 đứa trẻ đều hoàn thành giáo dục bắt buộc, chất lượng giáo dục mà các em nhận được có thể vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều gia đình khác. Chưa kể đến chuyện học đại học. Thực tế còn khắc nghiệt hơn là có những đứa trẻ thậm chí rất khó hoàn thành hết chương trình học phổ thông cơ bản.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đưa ra những nhận xét khá gay gắt. Có người nói: Tám đứa con mà không có đứa nào thực sự nổi bật. Người khác thẳng thắn hơn: Với điều kiện hiện tại của anh, sau này có khi một cô con dâu cũng khó cưới được cho các con trai.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao những rủi ro tương lai mà cư dân mạng nhìn thấy, người cha lại không nhìn thấy?

Có lẽ không phải ông không nhìn thấy mà có thể ông không quá quan tâm. Ông không quá bận tâm liệu mình có thể mang lại môi trường sống tốt hay nguồn lực giáo dục đầy đủ cho các con hay không. Cũng không quá để ý đến tương lai lâu dài của các em.

Có những người sinh con vì trách nhiệm. Nhưng cũng có những người sinh con với tâm lý đầu tư hoặc đánh cược như mua vé số. Những phụ huynh này không chú trọng việc nuôi dưỡng và phát triển từng đứa trẻ, mà chỉ nghĩ rằng: Sinh càng nhiều thì xác suất có một đứa thành công càng cao. Nhưng họ không nghĩ tới một khả năng khác: Nếu không có đứa nào thực sự thành công thì sao?

Và ngay cả khi có một đứa thành đạt, thì những đứa trẻ còn lại, những người vô tình trở thành “kết quả không như mong đợi” trong cuộc sàng lọc ấy sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn thế nào?

Cách suy nghĩ này không chỉ vô trách nhiệm mà còn rất tàn nhẫn.

Trước khi sinh con, cha mẹ cần hiểu giới hạn của mình

Là cha mẹ, trước khi quyết định sinh con, điều quan trọng nhất là phải hiểu khả năng của bản thân đang ở đâu. Mình có đủ điều kiện kinh tế, thời gian và năng lượng để nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ? Việc sinh con không nên xuất phát từ tâm lý đánh cược xác suất hay hy vọng một trong số các con sẽ thay đổi cuộc đời cha mẹ.

Bởi như vậy chẳng khác nào dùng tương lai của nhiều đứa trẻ để đổi lấy cơ hội hưởng phúc tuổi già cho người lớn.

Ngay cả khi một đứa trẻ thực sự thành công, với những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm như vậy, chưa chắc đứa trẻ ấy sẽ lựa chọn báo đáp hay hiếu thuận như kỳ vọng của họ.

Trong xã hội hiện đại, trách nhiệm làm cha mẹ không dừng lại ở việc sinh con ra đời. Điều quan trọng hơn là tạo cho con một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương và đủ điều kiện để phát triển. Mỗi đứa trẻ đều cần được quan tâm, được đồng hành trong học tập, được chăm sóc về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khi số lượng con cái vượt quá khả năng của gia đình, những nguồn lực ấy rất dễ bị chia nhỏ đến mức không còn đủ cho bất kỳ đứa trẻ nào.

Số lượng chưa bao giờ là thước đo của thành công trong việc nuôi dạy con. Điều thực sự quan trọng là mỗi đứa trẻ khi trưởng thành đều có cơ hội sống tử tế, tự lập và được quyền lựa chọn tương lai của chính mình. Đó mới là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con.