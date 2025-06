Danang Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY: Sân chơi chuyên nghiệp bùng nổ với nhiều dấu ấn

Với sự đầu tư mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng, giải đấu năm nay đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao – giải trí đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Giải đấu do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng VNPAY và Nhà tài trợ Vàng UP Securities.

Hình ảnh từ trận vòng bảng giữa 98’s và X-DBC.

Năm 2025, DBC 2025 brought by VNPAY quy tụ 10 đội bóng đến từ khắp miền Trung – con số cao nhất trong ba mùa giải tại Đà Nẵng. Nhiều cầu thủ đã di chuyển từ tỉnh thành khác, như Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, đến Đà Nẵng để tranh tài, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng rổ tại khu vực và sức hút ngày càng lớn của giải đấu trong cộng đồng bóng rổ Việt Nam. Đặc biệt, sự góp mặt của 6 ngoại binh, nhiều nhất từ trước đến nay, giúp nâng cao chất lượng chuyên môn và mang đến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của New Sports trong việc nâng tầm giải đấu, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Đặc biệt, DBC 2025 brought by VNPAY ghi nhận sự xuất hiện của nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó có những gương mặt quen thuộc đến từ Đội bóng rổ Quân chủng Phòng không – Không quân, như Vũ Đức Thái, Nguyễn Thành Công, và Phùng Quốc Hưng. Việc các cầu thủ chuyên nghiệp chia đều về các đội đã góp phần tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt và gia tăng tính hấp dẫn cho từng trận đấu.

VĐV Vũ Đức Thái (trực thuộc Đội Bóng rổ Quân chủng PKKQ) cùng Hustle Hòa Bình ăn mừng chức vô địch.

Hai VĐV chuyên nghiệp Lâm Minh Duy (trái) và Phạm Việt Anh (phải) đối đầu tại Danang Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY

Một trong những ngôi sao sáng giá của mùa giải năm nay chính là Ngô Văn Phúc của CLB 98’s, người đã thi đấu bùng nổ với trung bình hơn 30 điểm mỗi trận tại vòng bảng, góp công lớn đưa đội bóng của mình tiến sâu vào bán kết trước những đối thủ nặng ký.

Đáng chú ý, HBW – tân binh của mùa giải năm nay – đã gây ấn tượng từ vòng bảng và tiến vào Bán kết. Đội bóng này có bộ khung chủ lực gồm Trần Xuân Hoài Bão và Hoàng Đức Huy, tách ra từ đội 98’s, và đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại chính đội bóng cũ để giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba.

Cuối cùng, giải đấu đã khép lại với khoảnh khắc đáng nhớ khi Khúc Bùi Nguyên Hoàng tỏa sáng, giành danh hiệu Final MVP và cùng Hustle Hòa Bình lên ngôi vô địch sau chiến thắng kịch tính trước đội mạnh X-BDC, gồm những gương mặt đình đám của Đà Nẵng như Huỳnh Andre Minh Triết, Mai Phước Thịnh, Trương Văn Đại và Lâm Minh Duy.

Khúc Bùi Nguyên Hoàng xuất sắc trở thành Final MVP.

DBC 2025 brought by VNPAY ghi dấu ấn với chất lượng tổ chức chuyên nghiệp, được tổ chức bởi Công ty Cổ phần New Sports, đơn vị tiên phong kiến tạo hệ sinh thái thể thao – giải trí hiện đại tại Việt Nam. Với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư bài bản, New Sports đang khẳng định quyết tâm xây dựng một sân chơi bóng rổ chuyên nghiệp, nơi cộng đồng thể thao được thỏa sức phát huy tài năng và đam mê.

Song song với hệ thống VBC, New Sports hiện vận hành hệ thống giải bóng rổ đa tầng gồm: VSBL – giải bóng rổ học sinh THCS và THPT, tạo điều kiện phát triển kỹ năng và tinh thần thể thao từ sớm; VCBC – giải bóng rổ sinh viên quy mô toàn quốc, phát hiện và kết nối tài năng trẻ; Giải Bóng rổ Miền Bắc mở rộng – sân chơi phong trào không chuyên; CLB Bóng rổ CAND – dự án hướng tới chuyên nghiệp hóa và xây dựng đội bóng bản sắc.

Sau hai chặng tại Hà Nội và Đà Nẵng, VBC Mùa 3 sẽ đến với điểm cầu cuối cùng trước khi bước vào Vòng Chung kết toàn quốc. Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.