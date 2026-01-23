Dân văn phòng gắn link kiếm tiền từ affiliate: Thấy 85k hoa hồng đầu tiên mà vui hơn nhận cả tháng lương

Thời gian gần đây, xu hướng làm affiliate (tiếp thị liên kết) dường như bùng nổ trên khắp các nền tảng MXH. Không cần phải là người nổi tiếng hay KOL, bất cứ ai cũng có thể “gắn link” sản phẩm, làm mọi cách để người mua click vào và chờ hoa hồng đổ về tài khoản.

Chỉ cần một chiếc điện thoại, vài tài khoản mạng xã hội và thao tác “gắn link”, nhiều lời quảng cáo khẳng định dân văn phòng, mẹ bỉm sữa có thể kiếm thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Trên các hội nhóm, những câu chuyện “đổi đời” nhờ làm affiliate được chia sẻ dày đặc, đi kèm hình ảnh số dư tăng chóng mặt. Nhưng phía sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, thực tế của công việc “gắn link” lại khác xa tưởng tượng.

Newbie “gắn link” thu nhập từ 1 triệu - 3 triệu đồng

Về bản chất, người làm affiliate sẽ giới thiệu sản phẩm thông qua đường link cá nhân, nhận hoa hồng khi có đơn hàng phát sinh. Sự bùng nổ của mạng xã hội, livestream bán hàng và các sàn thương mại điện tử đã khiến hình thức này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, đặc biệt với những ai muốn kiếm thêm thu nhập ngoài giờ.

Tuy nhiên, cùng với độ phủ sóng, affiliate cũng bị “thần thánh hóa”. Không khó để bắt gặp những lời mời gọi kiểu: “Không cần vốn, không cần kho hàng, mỗi ngày đăng vài bài là có tiền” hay “nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa rảnh rỗi cũng kiếm được tiền tỷ mỗi năm”. Những câu chuyện thành công được chọn lọc, lặp đi lặp lại, khiến nhiều người tin rằng đây là con đường ngắn nhất để cải thiện tài chính.

Thực tế, những người thực sự kiếm được số tiền lớn từ tiếp thị liên kết chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ thường là những người đã có sẵn lượng người theo dõi lớn, kỹ năng nội dung tốt hoặc đầu tư nghiêm túc như một công việc toàn thời gian.

Hồ Quỳnh Thư (24 tuổi, Khánh Hoà) hiện tại cũng đang làm tiếp thị liên kết song song với công việc chính thường ngày. Cô bạn chia sẻ: “Mình biết đến affiliate khá tình cờ,xuất phát từ chính thói quen mua sắm của bản thân trên TikTok. Từ khi TikTok Shop ra mắt, mình dường như chuyển hẳn sang mua hàng trên nền tảng này. Sau đó, nhờ bạn bè giới thiệu, mình bén duyên làm affiliate. Ban đầu mình chỉ nghĩ làm cho vui, xem như một cách trải nghiệm mới và có thêm khoản thu nhập phụ mỗi tháng”.

Một bức ảnh đăng story cũng có thể gắn link các sản phẩm đang sử dụng (Ảnh minh hoạ)

Theo cảm nhận của Thư, giao diện trên TikTok Shop trực quan, dễ tiếp cận hơn nên cô cũng tập trung vào nền tảng này. Điều khiến Quỳnh Thư cảm thấy công việc này thú vị là bởi có thể tự do sáng tạo nội dung theo phong cách cá nhân, chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp để tự nghiên cứu, trải nghiệm và giới thiệu.

Về thu nhập, Quỳnh Thư thẳng thắn nói: “Mình cũng chỉ mới làm được vài tháng nay nên có thể gọi là newbie thôi. Thu nhập từ affiliate của mình khoảng 1 - 3 triệu đồng/tháng. Mức này hiện tại bằng khoảng 10% thu nhập từ công việc chính của mình”.

Tương tự, Thuỳ Linh (28 tuổi, Hà Nội) - nhân viên văn phòng fulltime cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc làm tiếp thị liên kết. Dù đã bắt đầu từ lâu nhưng Thuỳ Linh vẫn chỉ xác định đây là công việc phụ, kiếm thêm thu nhập và sẽ làm khi rảnh chứ không áp lực.

“Thu nhập của công việc này nếu chăm chỉ mình nghĩ có thể kiếm vài triệu đến vài chục triệu. Còn làm vui như mình, trung bình cũng kiếm được khoảng 2 - 3 triệu đồng. So với mình thì chỉ chiếm 10 - 20% thu nhập hiện tại thôi”, Linh nói.

Dẫu vậy, nói về cảm giác lần đầu có đơn mua, được nhận hoa hồng dù chỉ là vài chục nghìn, Thùy Linh bày tỏ: "Lúc đó mình thấy vui mà cũng lạ lẫm lắm. Nhất là khi vào phần giỏ hàng thấy clip mình được giới thiệu lên xu hướng, càng mừng hơn. Cảm giác chỉ gắn link mà bỗng có vài chục nghìn, vui sướng hơn cả đi làm đến ngày nhận lương".

Thùy Linh (Ảnh: NVCC)

Thùy Linh cho biết các sản phẩm sẽ được nền tảng tính sẵn mức hoa hồng được nhận (Ảnh: NVCC)

Những con số ngày đầu tiên dù không nhiều cũng khiến nhiều người cảm giác vui hơn nhận lương

Cái khó của “người thường” làm affiliate

Dù đều xác định là làm vui nhưng khi xây dựng kênh, đăng tải bài viết để gắn link cũng đều cần đầu tư chỉn chu mới có thể thu hút sự chú ý.

Thuỳ Linh cho hay có rất nhiều hình thức để làm affiliate. “Trước đây mình thường viết các bài dạng storytelling sau đó gắn link của các sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm nhất định hoặc đăng trong các group Facebook. Gần đây thì quy định có vẻ đơn giản hơn chút, thị trường cũng mở rộng, mọi người có thể gắn link ở bất cứ đâu từ story Instagram, Threads hay TikTok,...”, Thuỳ Linh chia sẻ.

Với một người vẫn có công việc chính, Thuỳ Linh thường chuẩn bị nội dung vào các khung giờ rảnh như giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Ngoài ra, cô bạn cũng cần phải lựa chọn những khung giờ có độ tương tác cao nhất để đăng tải.

“Với mình, khó nhất khi bắt đầu làm affiliate là việc xây dựng hình ảnh, xây kênh sao cho thu hút được mọi người. Và đương nhiên, bạn cũng cần phải có tệp người theo dõi nhất định, gắn liền với xu hướng sản phẩm mà mình muốn làm như thời trang, gia dụng, công nghệ,... Mình nghĩ điều này sẽ khó với những người bình thường, dân văn phòng như mình so với những người đã có tiếng rồi”, Linh nói thêm.

Dù làm affiliate ở bất kỳ nền tảng nào cũng cần nghiên cứu, đầu tư thời gian (Ảnh minh hoạ)

Quỳnh Thư cho biết công việc này khá dễ nhưng không đến mức ai cũng có thể làm được và kiếm thu nhập "khủng" (Ảnh: NVCC)

Cùng chung quan điểm, Quỳnh Thư bày tỏ: “Ban đầu tự làm affiliate mình phải mày mò khá lâu. Mình vốn có kênh TikTok riêng rồi, cơ bản cũng có view nhưng ngách nội dung lại không liên quan đến hướng sản phẩm làm affiliate. Vì thế để tìm ra cái chung hay để video lên xu hướng cũng rất chật vật”.

Quỳnh Thư cho biết vì tính chất công việc văn phòng nên cô không thể quay clip vào giờ hành chính. Chủ yếu, cô sẽ gom các sản phẩm lại quay, sửa vào buổi tối hoặc cuối tuần. Buổi sáng khi đi làm nếu có thời gian trống sẽ đi tìm sản phẩm, lên kịch bản quay và chuẩn bị thiết bị cần thiết. Nhìn chung, cô bạn cho rằng dù là công việc phụ nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian.

“Mình nghĩ công việc này nếu kiếm được thu nhập cao chắc cũng có nhưng phải dành rất rất nhiều thời gian vào đó. Hơn nữa, con số thu nhập lớn sẽ khó để người như mình đạt được mà với các KOL/KOC thì dễ hơn. Nói chung mình thấy việc này dễ nhưng không đến mức ai cũng làm được đâu”, Thư bày tỏ.

Cuối cùng, dựa vào những kinh nghiệm cá nhân, cả Thuỳ Linh và Quỳnh Thư đều có những lời khuyên dành cho ai muốn gia nhập làm affiliate.

Liên tục tìm hiểu, cập nhật kiến thức liên quan đến nền tảng mạng xã hội và marketing, bắt trend xu hướng tiêu dùng cũng là một lợi thế. Có chiến lược sản phẩm rõ ràng, biết kỹ năng viết bài, lên kịch bản, quay chụp, chỉnh sửa, chăm sóc kênh cũng như xây dựng hình ảnh. Cần chăm chỉ, chỉn chu, đầu tư thời gian nhất định cho công việc. Lưu ý các vấn đề về thủ tục pháp lý, đặc biệt là thuế. Thu nhập affiliate thường được quyết toán tùy theo từng nền tảng. Có thể lựa chọn tự động chuyển về tài khoản hoặc giữ lại nền tảng, chỉ rút về khi cần thiết. Vì là nguồn thu nhập thụ động, mọi người cần lưu ý thực hiện đóng thuế tự túc hoặc thuê các bên kế kiểm làm quyết toán hộ.