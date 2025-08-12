Dân tình “rần rần” tìm thông tin giọng ca trẻ nhất Concert Quốc gia: Xinh cực phẩm, thành tích học hành còn đỉnh thế này!

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" - Concert Quốc gia thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) – đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ sau đêm diễn. Nhiều tiết mục được khán giả ghi hình, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong số đó, màn biểu diễn của Đặng Kim Thiên Kim, giọng ca nhí 13 tuổi đến từ Hà Nội, nhận được nhiều sự chú ý. Em là nghệ sĩ solo trẻ tuổi nhất của chương trình và đã cùng ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện bản mash-up "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và "Bác Hồ - Người cho em tất cả" đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.

Được biết, Thiên Kim là gương mặt quen thuộc tại các chương trình nghệ thuật như Vì tầm vóc Việt; Giai điệu Tự hào… trên VTV nhiều năm qua. Hiện em là học sinh lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngoài tài năng nghệ thuật, em cũng có thành tích học tập xuất sắc.

Đặng Kim Thiên Kim

Đặng Kim Thiên Kim được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 10, năm 2025, diễn ra từ 13 - 15.5, tại Hà Nội. Hiện Thiên Kim là Liên đội phó Liên đội Trường THCS Lê Ngọc Hân và là Ủy viên Câu lạc bộ Cán bộ Đội Hà Nội.

Nữ sinh lớp 7 Thiên Kim đã lập được những thành tích đáng tự hào. Thiên Kim luôn là học sinh giỏi của trường và thể hiện tài năng vượt trội về âm nhạc khi giành được các giải thưởng cao trong nước và quốc tế.

Thiên Kim là đại biểu tham gia Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2, năm 2024 và có sáng kiến góp phần chấm dứt bạo lực học đường, đồng thời tham gia nhiều diễn đàn khác của Hà Nội để lan tỏa việc nói không với bạo lực học đường và ứng xử văn minh cho trẻ em… Thiên Kim thi đỗ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và đang là sinh viên môn đàn tranh, Khoa Âm nhạc truyền thống.

Năm 2025, em là đại biểu thiếu nhi tham gia Giao lưu hữu nghị thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Lào và Giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thiên Kim được tuyên dương là Cháu ngoan Bác Hồ tại Đại hội lần thứ 10, năm 2025. Nữ sinh cũng là một đội viên tiêu biểu nhận Giải thưởng Kim Đồng, do Hội đồng Đội T.Ư trao tặng.