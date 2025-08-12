Diễn viên Việt lấy ông bầu quyền lực bị vỡ nợ 1.000 tỷ: Vực dậy ngoạn mục, nuôi dạy con cực khéo

Kim Thư sinh năm 1978, sống trong nhung lụa từ thuở bé bên người mẹ là nữ ca sĩ nổi tiếng Trang Kim Yến. Kim Thư nổi danh qua nhiều bộ phim đình đám và từng được coi là một trong những cái tên đảm bảo cho những vai diễn ăn khách, khiến phim thắng lớn ở phòng vé.

Sau khi kết hôn với "ông bầu" Phước Sang, Kim Thư lại tiếp tục đồng hành với chồng trong công việc liên quan tới nghệ thuật. Cả hai sống trong căn nhà trị giá 3 triệu USD với nội thất đắt tiền. Năm 2007, Kim Thư sinh con trai đầu lòng - bé Dollar – tại Mỹ. Năm 2008, Kim Thư sinh bé Phước Thịnh, con trai thứ hai.

Diễn viên Kim Thư

Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng được bao lâu khi Phước Sang thua lỗ đến 1.000 tỷ đồng khi rẽ hướng sang đầu tư bất động sản. Cả gia đình lao đao, thậm chí còn bị đe dọa. Cuối năm 2012, nữ diễn viên sinh năm 1978 thừa nhận đã ly hôn Phước Sang và ra đi với hai bàn tay trắng.

Vực dậy sau biến cố, nuôi dạy con xịn sò

Vì biến cố gia đình, nữ diễn viên đành buông bỏ sự nghiệp để dấn thân buôn bán, kinh doanh kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô khởi nghiệp bằng việc bán xôi và đồ ăn online để nuôi con. Hiện tại, Kim Thư đã trở thành bà chủ của một nhà hàng sang trọng tại TP.HCM. Nhờ việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, cô đã có biệt thự hạng sang và xe hơi cao cấp.

Đầu năm, Kim Thư gây chú ý khi chia sẻ ảnh bên hai con trai: Đô La (tên thật Phước Quang) 18 tuổi cao 1,9m, và Ơ Rô (tên thật Phước Thịnh) 17 tuổi cao 1,84m. Nhiều người khen cô nuôi con khéo, bởi cả hai đều điển trai, thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Trước đây, nữ diễn viên hạn chế chia sẻ hình ảnh các con để tránh ồn ào. Nhưng khi hai con trưởng thành, cô thoải mái hơn, tự hào khoe hai quý tử ngoan ngoãn, tự lập và có định hướng rõ ràng cho tương lai.

Nếu Đô La đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá và không theo nghệ thuật, thì Ơ Rô bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ sớm.

"Mỗi khi ở trường có hoạt động văn nghệ, con luôn năng nổ tham gia, sẵn sàng nhận bất kể vai lớn hay nhỏ. Mê đến mức bây giờ mỗi khi ra đường, bé luôn tạo cho mình tác phong thật chỉn chu, rất biết "giữ hình ảnh" trước mặt mọi người.

Trong khi đó, con trai cả lại đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Hai con tuy cá tính khác biệt nhưng tôi rất mừng vì cả hai đều sống có đam mê. Sợ nhất là các bé không biết bản thân muốn gì, thích gì. Vì khi đó, người làm mẹ như mình cũng sẽ rất khó để xác định xem mình sẽ hướng các con đi theo hướng nào. Khi đã đón nhận được "tín hiệu" từ các con, mình sẽ giúp được con đi một con đường ngắn hơn để đến với những gì chúng mong muốn", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo chị, giáo dục các con là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Đặc biệt là khi ở độ tuổi dậy thì của các con, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi thì mọi việc có thể đi rất xa.

Tuy nhiên, Kim Thư không áp đặt để dạy dỗ các con. Chị sẽ luôn cố gắng phân tích vấn đề, đưa ra mặt lợi, hại trong từng sự lựa chọn để các con cân nhắc. Và dẫu các con có lựa chọn chệch đi ý mình thì Kim Thư cũng không quá sốc hay chạnh lòng.

Nếu con sai, thì bé sẽ tự tập được việc chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình mà không đổ thừa bất kỳ ai cả. Cần cho con té, thất bại để chúng có trải nghiệm. Áp đặt, chúng có thể nghe theo đấy nhưng trong lòng sẽ không phục.