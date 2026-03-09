Sina đưa tin phim cổ trang Trục Ngọc lên sóng 2 ngày đã có thành tích vô cùng xuất sắc. Ngày đầu tiên phim đạt hơn 30 triệu lượt xem, ngày thứ hai đã tăng lên hơn 70 triệu lượt. Đây là những số liệu cực kỳ tốt, báo hiệu một dự án bùng nổ "đại bạo". Không những vậy, phim còn liên tục phá kỷ lục đạt các mức điểm nhiệt độ cao trên hai nền tảng Tencent Video và iQiYi.

Trục Ngọc thành tích quá khủng dẫn tới nhiều người nghi ngờ phim được nền tảng nâng đỡ để trở thành tác phẩm "đại bạo"

Tuy nhiên, cũng chính vì thành tích của phim Trục Ngọc quá tốt, khán giả đặt câu hỏi điều gì đã khiến khán giả đổ xô đi xem bộ phim này. Bởi Trục Ngọc chưa có cảnh phim bùng nổ tạo thành hiện tượng. Điều được khen nhiều nhất ở tác phẩm này là đạo diễn Tăng Khánh Kiệt quay phim rất đẹp, có tính thẩm mỹ cao, hai diễn viên Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi cũng có những khung hình cực kỳ duy mỹ.

Tuy nhiên, cốt truyện phim chưa có cao trào, chưa tạo được xu thế hay có những chứng cứ thể hiện "toàn dân đang xem phim", nhưng ngược lại lượt xem của Trục Ngọc rất cao, thậm chí còn vượt cả những siêu phẩm trước đó như Cuồng Phong , Khánh Dư Niên ,...

Vì vậy, khán giả phát hiện ra nền tảng xem phim Tencent Video đã bị lỗi, thông thường khán giả phải vào xem phim ở một khoảng thời gian nhất định mới được tính là 1 lượt xem. Tuy nhiên, với Trục Ngọc, khán giả chỉ cần xem 1 giây quảng cáo cũng đã tính là một lượt xem phim, vì vậy tổng lượt xem của phim mới tăng chóng mặt.

Lượt xem của phim tăng chóng mặt, bị cho là đã sử dụng thủ thuật tạo view ảo

Bên cạnh đó, nền tảng này còn điều chỉnh mức nhiệt độ giúp phim Trục Ngọc , để tác phẩm nhanh chóng đạt các mức điểm khác, liên tục phá kỷ lục, tạo nên hiện tượng "hot ảo".

Sau khi phát hiện scandal này, một khán giả đã gửi thư khiếu nại lên Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia (viết tắt là NRTA, hay còn gọi là Quảng điện) yêu cầu điều tra những bất thường xung quanh số liệu của phim Trục Ngọc .

Theo ý kiến khán giả, việc sử dụng chiêu trò để tạo view ảo sẽ gây hiểu lầm cho mọi người và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thị trường phim ảnh. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm Quy định quản lý thống kê của ngành phát thanh truyền hình vì đã thao túng tỷ lệ người xem, tạo nên sự cạnh tranh không công bằng trong ngành.

Không ít khán giả kêu gọi phải trừng phạt đoàn phim Trục Ngọc cũng như các nền tảng chiếu phim, vì chạy theo thành tích mà làm giả số liệu, ảnh hưởng tới người xem.

Khán giả muốn Trục Ngọc dừng chiếu vì tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu công bằng. Trục Ngọc bỗng trở thành kẻ thù của hàng trăm bộ phim khác

Tuy nhiên, cũng có khán giả ủng hộ phim cho rằng hiện tại thị trường không có bộ phim ngôn tình nào hấp dẫn đáng xem hơn Trục Ngọc , vì vậy việc phim hút khán giả là điều dễ hiểu. Bên cạnh việc liên tục phá kỷ lục trên chính nền tảng, Trục Ngọc cũng đứng đầu nhiều bảng thống kê khác như Maoyan, Vlinkage hay Datawin chứng minh sức hút của phim không hề nhỏ. Trước khi lên sóng, Trục Ngọc đã có tới hơn 9,1 triệu người đặt trước chờ tác phẩm ra mắt, lập kỷ lục mới so với các dự án cổ trang Hoa ngữ.

Trục Ngọc kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.