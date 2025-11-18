Báo Trung: Thân thế giả dối của mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz, được huấn luyện để "săn" thiếu gia tập đoàn?

Kiều Hân thường được nhắc đến với hình ảnh "mỹ nhân 9X có gia thế khủng" bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Năm 2024, cô bí mật kết hôn với thiếu gia tập đoàn bất động sản Lại Bách Lâm. Kể từ đó, nữ diễn viên rút khỏi ngành giải trí để làm phu nhân hào môn. Sau khi kết hôn, Kiều Hân khiến công chúng trầm trồ khi liên tục đi du lịch khắp thế giới, tham gia các hoạt động giải trí thượng lưu như cưỡi ngựa, chơi golf, du thuyền, ngắm động vật hoang dã trên thảo nguyên châu Phi...

Tuy nhiên, vào ngày 17/11, tờ QQ cho biết thân thế thực sự của Kiều Hân không như những gì công chúng vẫn biết. Theo nguồn tin trong giới, cái danh "mỹ nhân 9X giàu có nhất Trung Quốc" của cô chỉ là "hữu danh vô thực".

Mẹ của Kiều Hân - bà Lý Hậu Phương - đã tái hôn với 1 người đàn ông giàu có nức tiếng đất Thượng Hải (Trung Quốc). Trước khi đến với nhau, cả bà Lý Hậu Phương và người chồng thứ 2 đều có con gái riêng. Họ quyết định "rổ rá cặp lại", cùng nuôi dưỡng con riêng của nhau. Sau khi về chung nhà, mẹ của Kiều Hân và cha dượng có với nhau 1 con trai chung. Kiều Hân được cha dượng chăm lo chu toàn, cho hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Dù vậy, vì là con riêng không có quan hệ máu mủ nên người đẹp này không được thừa kế 1 đồng thừa kế nào từ cha dượng.

Kiều Hân được cho biết là con riêng của đại gia Thượng Hải (Trung Quốc). Cho nên, cô không có quyền thừa kế tài sản của cha dượng

Cho nên, từ lúc Kiều Hân còn nhỏ, cô đã được mẹ định hướng phải bước chân vào giới thượng lưu. Kiều Hân được mẹ xây dựng hình tượng tiểu thư trâm anh thế phiệt, cho đi học diễn xuất và được huấn luyện phong thái, lễ nghi đạt chuẩn để làm dâu nhà giàu. Sau môi Kiều Hân bị tài tử Dương Dương đối xử tệ, bà Lý Hậu Phương đã cấm tuyệt con gái quen bạn trai trong showbiz. Thông qua các bữa tiệc đầu tư, bà Lý Hậu Phương đã tìm được đối tượng phù hợp để gả Kiều Hân. Đó chính là Lại Bách Lâm.

Theo iFeng, chồng của Kiều Hân là con trai thứ 2 của chủ tịch tập đoàn bất động sản Hồng Vinh Nguyên Thâm Quyến. Lại Bạch Lâm tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng và rất "xứng đôi vừa lứa" với nữ diễn viên 9X. Sau khi về nước, anh giữ chức CEO cấp cao trong tập đoàn gia đình và còn điều hành 1 công ty riêng. Lại Bách Lâm hiện sở hữu riêng cho mình khối tài sản ròng hơn 100 triệu NDT (371 tỷ đồng). Cuộc hôn nhân của cả 2 không phải liên hôn gia tộc vì lợi ích kinh tế. Kiều Hân và Lại Bách Lâm hẹn hò kín đáo một thời gian dài rồi mới quyết định về chung nhà. Lại Bách Lâm được tiết lộ rất yêu chiều Kiều Hân.

Theo bảng xếp hạng Những người giàu nhất toàn cầu năm 2024 (Hurun Global Rich List 2024), ông Lại Hải Dân - cha chồng của Kiều Hân - đứng thứ 427 với khối tài sản 49,5 tỷ NDT (hơn 173 nghìn 196 tỷ đồng). Gia đình họ Lại được cho biết thâu tóm 1 nửa đế chế bất động sản ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Bối cảnh và khối tài sản khủng của nhà chồng Kiều Hân khiến khán giả choáng ngợp.

Kiều Hân được mẹ đào tạo, xây dựng hình ảnh tiểu thư tài phiệt từ nhỏ để sau này gả cô vào nhà giàu

Chồng Kiều Hân là thiếu gia của tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc

Kiều Hân sinh năm 1993. Khi còn là sinh viên đại học, Kiều Hân đã đến trường bằng siêu xe. Gia đình nữ diễn viên sống tại trang viên đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải (Trung Quốc), với diện tích lên tới 1.200 m2. Vườn nhà Kiều Hân có thể đậu trực thăng và khoảng 200 chiếc xe. Được biết giá cho 1 mét vuông đất ở khu nhà của Kiều Hân là 200.000 NDT (tương đương 700 triệu đồng).

Ngoài bất động sản ở Trung Quốc, gia đình sao nữ còn sở hữu biệt thự hạng sang ở Canada. Trên 1 show truyền hình, Kiều Hân cho biết cô sống như công chúa trong vòng tay của cha mẹ: "Bố tôi bảo sẽ nuôi tôi cho đến khi lấy chồng. Sau khi tôi kết hôn, bố sẽ nuôi cả chồng của tôi nữa". Do đó, cô được khán giả Trung Quốc gọi là "Mỹ nhân 9X giàu nhất Trung Quốc", "công chúa Thượng Hải", "Vương Tư Thông phiên bản nữ"...

Kiều Hân lớn lên trong nhung lụa

Với gia thế khủng, cô được mệnh danh là "Công chúa Thượng Hải", "mỹ nhân 9X giàu nhất showbiz Trung Quốc"

