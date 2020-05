Học lực khủng của hai công chúa nhà "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6x: Cô em vừa đỗ 4 trường đại học cùng một lúc, cô chị tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc

Mới đây, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6x vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân về việc, cô con gái thứ 2 Christine - Quế My (20 tuổi) đã đậu một lúc 4 trường đại học ở Mỹ. "Bố mẹ vô cùng hạnh phúc khi nghe tin con gái yêu cùng 1 lúc đậu vào 4 trường đại học tại Mỹ", Diễm My 6x chia sẻ trên trang cá nhân.

Quế My đã đỗ cùng một lúc 4 trường đại học tại Mỹ gồm: Đại học Nam California (USC), đại học Loyola Marymount (LMU), Đại học Công lập California ở Los Angles (UCLA) và Đại học California Irvine (UCI).

Ngoài ra, cách đây vài giờ, Diễm My 6x cũng chia sẻ lời chúc mừng tới cô con gái Catherine - Thùy My (24 tuổi) sau khi cô tốt nghiệp với số điểm xuất sắc và suýt nữa trở thành thủ khoa tại đại học Loyola Marymount (LMU), chuyên ngành truyền thông.

Diễm My 6x chia sẻ: "Catherine, con gái yêu quý của bố mẹ, hôm nay thực sự bố mẹ rất tự hào về con. Thế là con gái đã tốt nghiệp đại học với bảng điểm loại xuất sắc... bố mẹ mong con có một tương lai tươi sáng phía trước. Chúc mừng con".

Sinh năm 1962, "nữ hoàng ảnh hậu" Diễm My kết hôn cùng doanh nhân Hà Tôn Đức vào năm 1994. Diễm My 6x sinh được hai người con gái vô cùng xuất sắc cho ông xã. Hai chị em Thùy My, Quế My hiện sống trong một căn hộ 2 phòng ngủ ở thành phố Los Angeles. Hàng ngày cả hai tự lái xe đi học, đi làm.