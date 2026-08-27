Dàn sao Việt lan toả tinh thần yêu nước: Hứa Vỹ Văn mong người trẻ sống có trách nhiệm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xúc động vì hình ảnh này

Những ngày qua, tinh thần yêu quê hương, đất nước được lan tỏa mạnh mẽ qua nhiều hoạt động. Với vai trò là người nổi tiếng, các nghệ sĩ cũng có những chia sẻ xúc động về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời bình. Trong đó, các sao Việt thuộc Khối nghệ sĩ của Fandom Yêu Nước như Hứa Vỹ Văn, Johnny Trí Nguyễn, Huỳnh Lập, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, LOHAN, diễn viên Lê Minh Thuấn, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Lan Hương... cũng đã có những thổ lộ chân thành, thể hiện quan điểm riêng.

Từ những câu chuyện đời thường về tinh thần tương thân tương ái của người Việt, niềm tự hào khi giới thiệu mình là người Việt Nam ở quốc tế, đến cách đưa văn hóa, lịch sử dân tộc vào âm nhạc và điện ảnh, mỗi nghệ sĩ lại có một góc nhìn riêng về tình yêu nước. Điểm chung trong những chia sẻ này là tinh thần tự hào về nguồn cội và mong muốn dùng công việc, sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị đẹp của Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhắc đến những hình ảnh rất đỗi đời thường nhưng khiến cô xúc động, đặc biệt là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái của người Việt mỗi khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói: "Tôi luôn nhớ những hình ảnh 'lá lành đùm lá rách', người Việt Nam mình tương thân tương ái trong những lúc gặp khó khăn từ dịch bệnh, thiên tai. Tôi nhớ tôi từng chia sẻ hình ảnh khi có bão đến, chiếc xe tải đã đứng chắn gió cho những xe ô tô, xe con đi qua cầu an toàn hơn. Hình ảnh đó khiến tôi nhớ mãi và tôi đã rất xúc động. Tôi nghĩ người Việt Nam luôn có tinh thần đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, điều này khiến tôi vô cùng tự hào khi mình là người Việt Nam. Tôi nghĩ lịch sử dân tộc đã qua khiến chúng ta vô cùng tự hào khi nói mình là người Việt Nam. Những bộ phim về lịch sử, về sự hy sinh của cha ông... đang được các bạn trẻ đón nhận rất nhiều".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xúc động trước tinh thần tương thân tương tái của người Việt

Hình ảnh xe tải che chắn cho xe máy khi cơn bão đến khiến Đỗ Mỹ Linh nhớ mãi

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lại nhắc đến niềm tự hào khi được giới thiệu hai tiếng Việt Nam trong những lần có cơ hội tham gia các hoạt động ở nước ngoài. Với cô, tình yêu quê hương còn thể hiện rõ qua sự đoàn kết của người Việt mỗi khi đồng bào gặp khó khăn.

"Tình yêu quê hương, đất nước là nguồn động lực lớn của tôi trong cuộc sống. Tôi từng có cơ hội tham gia castting những show diễn thời trang ở nước ngoài, khi đó mọi người hỏi tôi từ đâu đến và tôi nói vô cùng tự hào khi nói mình là người Việt Nam. Khi có bất kì ai tham gia chương trình nào của quốc tế thì người Việt Nam luôn ủng hộ, cổ vũ rất nhiệt tình. Tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam cũng khiến tôi rất xúc động. Bất kì vùng miền nào của Việt Nam đối mặt với thiên tai, lũ lụt thì đều được chia sẻ từng cái chăn, hộp sữa, gói mì để cưu mang nhau qua khó khăn", Quỳnh Châu cho hay.

Chia sẻ của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu khi cảm nhận tình yêu nước qua những hành động đời thường

Trong khi đó, Johnny Trí Nguyễn nhìn tình yêu nước từ góc độ lịch sử và hành trình phát triển của dân tộc. Theo nam diễn viên, khi đất nước bước sang một giai đoạn mới, cách nhìn nhận và lan tỏa lòng yêu nước cũng cần được đặt trong một bối cảnh mới. Nam diễn viên cũng mong muốn có nhiều phim đề tài lịch sử để người trẻ được thấu hiểu hơn về nét đẹp dân tộc, sự hy sinh của ông cha.

Anh nói: "Lịch sử và dân tộc Việt Nam rất đáng tự hào. Chúng ta đã đi qua giai đoạn sinh tồn sau chiến tranh dữ dội rồi, bây giờ muốn phát triển đất nước, nền văn hoá phải xác định được lòng yêu nước đến từ đâu, và tại sao phải yêu nước như vậy".

Johnny Trí Nguyễn cho biết mong có nhiều phim về đề tài lịch sử

Cùng lựa chọn phim ảnh để kể câu chuyện về lịch sử dân tộc, Lê Minh Thuấn chia sẻ về quá trình tham gia Hộ Linh Tráng Sĩ. Với nam diễn viên, việc hóa thân vào những nhân vật gắn với lịch sử cũng là một cách để thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông.

Lê Minh Thuấn nói: "Khi nhận vai diễn trong Hộ Linh Tráng Sĩ, điều Thuấn quan tâm nhất là những yếu tố, chi tiết về lịch sử nước mình. Đây là bộ phim có thật từ thời kỳ lịch sử, thời đó cha anh chúng ta hy sinh rất nhiều để có được tự do, độc lập như hôm nay. Bản thân tôi là thế hệ đi sau, khi nhận vai diễn tôi luôn cố gắng hết mình để truyền tải được tinh thần yêu nước. Tôi hy vọng phim sẽ mang đến thông điệp tích cực, để khán giả hiểu rõ hơn về lịch sử nước nhà.

Tôi nghĩ cách lan toả tinh thần yêu nước mạnh mẽ nhất đến khán giả nước mình và cả bạn bè quốc tế đó là qua truyền thông, phim ảnh. Những gì đẹp và giá trị nhất sẽ được đưa lên màn ảnh, để khán giả biết đến một đất nước với những con người, sự gắn kết mang đậm nét Việt Nam".

Diễn viên Lê Minh Thuấn cũng mong điện ảnh lan toả tinh thần yêu nước đến khán giả

Với Ngô Lan Hương, tình yêu quê hương không chỉ nằm trong những lời nói mà còn trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt hành trình làm nghệ thuật. Nữ ca sĩ cho biết âm nhạc và những ca từ về Việt Nam đã đồng hành với cô từ nhỏ, để rồi sau này được cô đưa vào các sản phẩm của mình.

Nữ ca sĩ thổ lộ: "Tình yêu quê hương là nguồn cảm hứng, tiếp lửa rất nhiều cho những sản phẩm nghệ thuật của Hương. Hương lớn lên cùng âm nhạc, những ca từ gắn với tình yêu quê hương đất nước. Thế nên khi lớn lên tôi đã viết rất nhiều ca khúc về Việt Nam, về con người Việt Nam. Một trong những bài hát của Hương đã truyền cảm hứng đến các bạn trẻ là Đi Giữa Trời Rực Rỡ, tôi mong những bạn trẻ Việt Nam hãy sống hết mình, sống như một vì tinh tú không bao giờ quên đi mình là ai".

Ngô Lan Hương cho biết tình yêu quê hương là cảm hứng sáng tác

Hứa Vỹ Văn cho rằng tình yêu dành cho đất nước có thể được thể hiện theo nhiều cách, tùy vào từng thế hệ. Nếu thế hệ trước từng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, người trẻ hôm nay có thể thể hiện trách nhiệm bằng chính cách sống và những đóng góp của mình.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tình yêu dành cho đất nước sẽ thay đổi cách thể hiện theo những thời gian khác nhau. Những điều đặc biệt là con người Việt Nam thuộc về nơi này là điều không hề thay đổi. Có thể thời trước, người trẻ ở thời kỳ ấy sẽ bảo vệ đất nước bằng cả tính mạng của mình. Còn với thế hệ trẻ bây giờ, họ sẽ sống có trách nhiệm, ý thức để bảo vệ và phát triển đất nước".

Hữa Vỹ Văn mong người trẻ sống có trách nhiệm

Là nghệ sĩ trẻ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, LOHAN mong muốn đưa những chất liệu văn hóa Việt vào các sản phẩm hiện đại, qua đó giúp những nét đẹp của quê hương có cơ hội tiếp cận với đông đảo khán giả hơn.

LOHAN nói: "Tôi đã, đang và sẽ luôn làm việc, có trách nhiệm trong việc lan toả tinh thần yêu nước. Dù trong bất kì công việc nào, tôi sẽ luôn cống hiến cho quê hương đất nước Việt Nam. Tôi luôn mong muốn nét đẹp văn hoá Việt Nam không chỉ lan toả trong nước mà sẽ chạm đến bạn bè quốc tế. Tôi sẽ luôn muốn kết hợp văn hoá, chất liệu, nét đẹp Việt Nam đang xen với hiện đại để mang vào âm nhạc của mình. Mỗi người đều có giá trị trong công việc của họ và những giá trị đó không phải phần nhỏ mà là một phần rất lớn để góp sức dựng xây quê hương đất nước".

LOHAN mong tình yêu, sự tự hào về quê hương Việt Nam sẽ lan toả đến bạn bè quốc tế

Với Huỳnh Lập, nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, có sức mạnh rất lớn trong việc đưa những câu chuyện về đất nước đến gần hơn với công chúng. Nam nghệ sĩ cho biết anh luôn muốn thể hiện tinh thần của người trẻ trong những sản phẩm mình thực hiện.

"Tôi luôn muốn thể hiện tinh thần người trẻ trong những sản phẩm đã làm. Bản thân tôi là người có ý thức về tình yêu nước, tôi biết người trẻ thể hiện tình yêu nước bằng cách như thế nào và đưa nó vào những sản phẩm của mình, như Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Trong tất cả các loại hình nghệ thuật thì điện ảnh đang phát triển mạnh mẽ. Điện ảnh là cầu nối rất gần, dễ tiếp cận với khán giả. Vì thế, không có lý do gì mà chúng ta không sử dụng nghệ thuật điện ảnh để lan toả thông diệp về tình yêu nước", Huỳnh Lập chia sẻ.

Huỳnh Lập cho biết luôn dùng những yếu tố Việt Nam để đưa vào sản phẩm của mình

Qua những chia sẻ trên, có thể thấy tình yêu nước trong góc nhìn của các nghệ sĩ không nhất thiết phải được thể hiện bằng những điều quá lớn lao. Đó có thể là niềm tự hào khi nói mình là người Việt Nam, sự sẻ chia với đồng bào lúc khó khăn, trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng hay đơn giản là đưa những câu chuyện, hình ảnh đẹp của quê hương vào từng sản phẩm nghệ thuật.

Dẫu mỗi nghệ sĩ lựa chọn một cách khác nhau để thể hiện tình yêu với quê hương, tất cả đều gặp nhau ở niềm tự hào về nguồn cội và mong muốn biến tình yêu ấy thành những giá trị cụ thể, được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Xuyên suốt hành trình Fandom Yêu Nước 2026, NESCAFÉ đã cùng hàng ngàn bạn trẻ tiếp thêm năng lượng cho từng khoảnh khắc sôi động, để mỗi trải nghiệm đều trọn vẹn dư vị. Cảm ơn các bạn đã cùng NESCAFÉ viết nên một mùa sự kiện đậm chất nhiệt huyết, đúng như tinh thần đậm đà, hài hòa của ly cà phê 3in1 Vị Nguyên Bản.