Dàn sao phim “Goblin” tái hợp sau 10 năm

Ảnh: TvN

Ra mắt lần đầu vào năm 2016 bộ phim truyền hình Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn châu Á và vươn tầm quốc tế. Tại Hàn Quốc, bộ phim ghi dấu lịch sử khi trở thành tác phẩm truyền hình cáp đầu tiên vượt mốc 20% tỷ suất người xem - một thành tích hiếm có ở thời điểm đó. Không dừng lại ở thành công trong nước, Goblin còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông qua các nền tảng toàn cầu, góp phần đưa làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sức hút bền bỉ của bộ phim đến từ sự kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố. Kịch bản giàu cảm xúc, những cảnh quay đậm chất điện ảnh cùng diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên đã tạo nên một tổng thể khó thay thế. Bên cạnh đó, nhạc phim cũng trở thành hiện tượng khi liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc trong thời gian dài.

Goblin được xem như một biểu tượng văn hóa đại chúng (Ảnh: TvN)

Không chỉ thành công về mặt thương mại, Goblin còn được giới chuyên môn ghi nhận với hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có các chiến thắng tại lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang 2017, Giải thưởng Truyền hình Cáp và Giải thưởng Phim truyền hình Hàn Quốc. Những thành tựu này đã củng cố vị thế của bộ phim như một biểu tượng văn hóa đại chúng ở xứ sở kim chi.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, một chương trình đặc biệt dự kiến mang tên Goblin 10th Anniversary sẽ được thực hiện. Dàn diễn viên chính gồm Gong Yoo, Lee Dong Wook, Kim Go Eun và Yoo In Na sẽ cùng hội ngộ trong một chuyến đi ngắn. Tại đây, họ sẽ cùng nhau ôn lại những cảnh quay kinh điển, những câu thoại ghi dấu ấn sâu đậm và chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm phim.

Chương trình tái hợp này cũng là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN. Đại diện nhà đài cho biết Goblin vẫn là một trong những tác phẩm mang tính biểu tượng, tiếp tục được khán giả yêu mến dù đã nhiều năm trôi qua. Thông qua chương trình đặc biệt, ê-kíp kỳ vọng sẽ khơi dậy những ký ức đẹp trong lòng người xem, đồng thời tái hiện trọn vẹn cảm xúc từng làm nên sức sống lâu dài của bộ phim.