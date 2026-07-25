Dàn sao Mưa Đỏ sau 1 năm: Người hot đến nỗi đóng liên tiếp 8 phim, người vướng hàng loạt ồn ào

Ra mắt và bùng nổ mạnh mẽ tại phòng vé, Mưa Đỏ đã thu về mức doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng trong dịp lễ 2/9/2025. Bộ phim không chỉ là một khúc tráng ca hào hùng mà còn trở thành bệ phóng giúp nhiều gương mặt trẻ bước ra ánh sáng và đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau khi hào quang của bộ phim dần lắng xuống, mỗi diễn viên đều chọn cho mình một lối đi riêng để khẳng định bản thân. 1 năm sau, dàn diễn viên Mưa Đỏ ai cũng đã có những thay đổi nhất định về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Phim Mưa Đỏ từng là cơn sốt trong dịp lễ 2/9. (Ảnh: NSX)

Steven Nguyễn

Hậu Mưa Đỏ, Steven Nguyễn là cái tên có bước tiến thăng hoa nhất khi nhận giải Diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2026. Chỉ trong một năm, anh ghi nhận hiệu suất làm việc khủng với tổng cộng 8 dự án phim đã quay và xác nhận chuẩn bị bấm máy, gồm các dự án tiêu biểu như phim giờ vàng VTV Không Giới Hạn, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp 2, Hùng Long Phong Bá 4, phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, Trại Buôn Người, Người Mẹ Xấu, Đặc Công Rừng Sác, Hoàng Hậu Cuối Cùng. Sự chăm chỉ và biến hóa đa dạng giúp Steven Nguyễn sở hữu lượng fan đông đảo, trở thành gương mặt đắt show bậc nhất hiện nay.

Steven Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Đỗ Nhật Hoàng

Vào vai nam chính Cường lãng mạn, dũng cảm và đầy nhiệt huyết, Đỗ Nhật Hoàng từng khiến hàng vạn khán giả ra rạp phải thổn thức, mê mệt. Song, suốt 1 năm qua sự nghiệp của anh lại có phần im ắng và trầm lắng hơn trước khi trở lại đầy hứa hẹn với dự án Yêu Sai Yêu Lại! sẽ được khởi chiếu vào năm 2027. Phim vừa được bấm máy, đánh dấu sự kết hợp của nam diễn viên với DJ Mie. Ngoài ra, người hâm mộ cũng sẽ được gặp lại anh với một hình ảnh gai góc hơn trong bộ phim Đặc Công Rừng Sác đóng cùng Steven Nguyễn.

Đỗ Nhật Hoàng (Ảnh: FBNV)

Lê Hạ Anh

Từ diễn viên đài truyền hình Vĩnh Long quen thuộc với khán giả miền Tây, vai diễn cô lái đò o Hồng trong Mưa Đỏ đã giúp Lê Hạ Anh tỏa sáng hơn. Không chỉ gặt hái quả ngọt với giải thưởng cặp đôi được yêu thích cùng Steven Nguyễn, cô còn trở thành gương mặt đắt show sự kiện bậc nhất hiện nay. Nhờ visual ngày càng thăng hạng và bứt phá, Lê Hạ Anh hiện được truyền thông săn đón và bước vào hàng ngũ những "ngọc nữ" thế hệ mới của màn ảnh Việt. Về sự nghiệp, sau Mưa Đỏ, cô sẽ tham gia 2 dự án phim truyền hình được công bố là Lên Hương và Tây Sơn Thấy Hổ Tướng.

Lê Hạ Anh. (Ảnh: FBNV)

Lâm Thanh Nhã

Lâm Thanh Nhã từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả nhờ lối diễn xuất chạm vào cảm xúc với vai Bình. Thế nhưng đi kèm với sự nổi tiếng, 1 năm qua lại là một khoảng thời gian lận đận của nam diễn viên khi anh liên tục vướng vào những ồn ào không đáng có. Cuối năm ngoái, MXH từng xôn xao trước đoạn clip Lâm Thanh Nhã bật khóc nức nở vì buổi fan meeting tại Hà Nội lâm vào cảnh vắng khách, trống ghế hàng loạt. Gần đây nhất, anh lại tiếp tục dính "tai bay vạ gió" khi các hội nhóm lan truyền tin đồn ác ý vô căn cứ nhắm vào đời tư. Ồn ào nghiêm trọng đến mức công ty quản lý của Lâm Thanh Nhã đã phải lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, đồng thời tuyên bố can thiệp pháp lý để bảo vệ danh dự cho nam diễn viên trước những công kích tiêu cực.

Lâm Thanh Nhã. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Hùng

Xuất thân là ca sĩ, vai diễn Hải cùng ca khúc tự sáng tác Còn Gì Đẹp Hơn đã càn quét các bảng xếp hạng và mang về cho anh giải thưởng âm nhạc lớn. Sự nghiệp của anh cũng bùng nổ mạnh mẽ hơn khi anh được ví là gương mặt "đánh đâu thắng đấy". Dù lỡ hẹn với vai nam chính trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi (chuyển sang đóng nam phụ), Nguyễn Hùng vẫn đang chuẩn bị cho một dự án điện ảnh mới mang tên Bò Sữa Bay kết hợp song song với các sản phẩm phim ca nhạc cá nhân.

Nguyễn Hùng (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Phương Nam

Vai diễn "chiến sĩ Tạ" mộc mạc đã mang về cho anh cú hat-trick giải thưởng lớn, nổi bật là giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam. Trong vòng một năm qua, anh ghi dấu ấn khi góp mặt vào dự án điện ảnh Trùm Sò vừa ra rạp dịp 30/4 và bộ phim truyền hình Tận Hiến đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV3. Trong thời gian tới, nam diễn viên sẽ tiếp tục gặp lại khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim điện ảnh Chuyến Đi Nhớ Đời, đồng thời xác nhận sẽ tham gia vào dự án phim điện ảnh Út Lan 2.

Nguyễn Phương Nam. (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Đình Khang

Sau Mưa Đỏ, Đình Khang thu hút lượng tương tác khủng khi tự mở kênh truyền thông riêng mang tên "TúChim Media" chuyên đăng tải các đoạn clip "tiểu phẩm" hài hước hậu trường của dàn cast Mưa Đỏ. Về phim ảnh, nam diễn viên sinh năm 2000 góp mặt trong những bộ phim như Cưới Vợ Cho Cha đã ra rạp vào cuối năm 2025, Đặc Công Rừng Sác chuẩn bị bấm máy. Tuy chưa quá bùng nổ nhưng anh đang cho thấy sự chăm chỉ, miệt mài với công việc diễn xuất.

Nguyễn Đình Khang. (Ảnh: FBNV)

Lê Hoàng Long

Hậu Mưa Đỏ, Lê Hoàng Long ghi dấu ấn trong phim Cách Em 1 Milimet và Có Anh Nơi Ấy Bình Tên. Không dừng lại ở mảng truyền hình, anh còn lấn sân sang màn ảnh rộng khi tham gia vào dự án phim điện ảnh Bus: Chuyến Xe Một Chiều vừa ra rạp trong năm nay. Anh cũng quay trở lại hình ảnh đời thường bụi bặm và vừa trải qua cột mốc lớn trong cuộc sống cá nhân khi kết hôn và đón chào một nhóc tỳ đầu lòng.

Lê Hoàng Long. (Ảnh: FBNV)

Hứa Vĩ Văn

Hứa Vĩ Văn tiếp tục chứng minh sức làm việc bền bỉ khi góp mặt vào liên tiếp 5 dự án phim ảnh mới. Ở mảng truyền hình, anh vừa xuất hiện trong bộ phim Tận Hiến đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV. Song song đó, nam diễn viên gạo cội liên tục đổ bộ màn ảnh rộng với 6 tác phẩm điện ảnh đa dạng thể loại bao gồm Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại, Phiên Chợ Của Quỷ, Đại Tiệc Trăng Máu 8, Hẹn Em Ngày Nhật Thực, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và lồng tiếng phim Vua Của Các Vua.

Hứa Vĩ Văn. (Ảnh: FBNV)

Mộng Zu