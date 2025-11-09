Dàn sao đổ bộ đám cưới Đỗ Hà: Đỗ Mỹ Linh đơn giản mà sang hết nấc, Lương Thuỳ Linh và dàn Hoa - Á hậu đọ sắc tưng bừng

Chiều 9/11 đám cưới của Hoa hậu Đỗ Had và Nguyễn Viết Vương - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải - chính thức diễn ra tại Hà Nội. Sau hôn lễ tại quê nhà cô dâu chú rể, tiệc cưới tại Hà Nội là dịp Đỗ Hà và Viết Vương báo tin hỷ đến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Không gian tiệc được trang trí tinh tế với tông trắng chủ đạo, phủ đầy hoa tươi và ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cảm giác lãng mạn và sang trọng.

Trong ngày trọng đại, cô dâu Đỗ Hà xuất hiện với nhan sắc rạng ngời trong chiếc váy cưới ren trắng ôm sát, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh cùng vẻ đẹp ngọt ngào. Chú rể Viết Vương diện suit trắng lịch lãm và phong độ, vô cùng đẹp đôi bên bà xã Hoa hậu.

Đỗ Hà và Viết Vương cực đẹp đôi trong tiệc cưới tại Hà Nội

Ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2020 càng thêm rộn ràng khi chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao đình đám. Theo đó, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lựa chọn set váy trắng ngắn phối cùng áo khoác ton-sur-ton, mang đến vẻ ngoài đơn giản nhưng cực sang trọng. Layout trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi thấp giúp Đỗ Mỹ Linh nền nã và mặn mà.

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện trong váy màu nude trơn sang trọng, mái tóc búi cao tôn lên gương mặt thanh thoát. Còn Á hậu Hoàng Thùy chọn "cây đồ" ánh vàng được lấp lánh, gồm áo khoác dáng ngắn phối cùng chân váy, bên trong là crop top tiệp màu giúp Hoàng Thùy khéo léo khoe vòng eo săn chắc và vóc dáng chuẩn mẫu.

Ngoài ra, nhiều sao Việt đình đám và dàn Hoa - Á hậu Vbiz như Ngọc Hân, Xuân Hạnh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Minh Thư,... ai cũng diện váy áo nhã nhặn, tôn dáng nhưng không quá phô trương, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa vì màn đọ sắc mãn nhãn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Ngọc Hân có mặt tại đám cưới Đỗ Hà

Dàn sao lần lượt xuất hiện chúc phúc cho Hoa hậu Việt Nam 2020

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là một trong những khách mời có mặt sớm ở tiệc cưới

Á hậu Phương Anh đến chung vui với Đỗ Hà. Đây là 2 nàng hậu cùng bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Dàn Hoa - Á hậu nhà Sen Vàng check-in bên trong tiệc cưới

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Vợ chồng bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Dàn mỹ nhân Vbiz chung một khung hình

Trước khi về chung một nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương hẹn hò nhưng giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Tháng 2/2024, khán giả chụp lại được hình ảnh cả hai cùng du lịch Nhật Bản, sau đó là hình ảnh ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10 cùng năm. Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện do công ty của bạn trai tổ chức.

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Nam doanh nhân là con trai doanh nhân Nguyễn Viết Hải của tập đoàn Sơn Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.