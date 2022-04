Dàn nam thần 'nhan sắc mãi đỉnh' trên màn ảnh Hàn: Lee Min Ho, Song Joong Ki sau 1 thập kỷ đóng phim thay đổi thế nào?

Năm 2009, bộ phim Vườn sao băng (Boys over flowers) đã tạo ra một cơn sốt cực kỳ lớn, và nó chính là bệ phóng giúp tên tuổi của Lee Min Ho được biết đến một cách rộng rãi. Anh vào vai Gu Jun Pyo - một vị thiếu gia đích thực nhưng lại đem lòng yêu cô nàng lọ lem Geum Jan Di.

Một vài bộ phim đình đám do Lee Min Ho đóng chính.

Sau Vườn sao băng, ngôi sao sinh năm 1987 còn tham gia nhiều dự án đình đám khác. Chúng ta có thể kể đến một số cái tên như Người thừa kế (2013), Thợ Săn Thành Phố (2011) hay Chuyện tình biển xanh (2016).

Bộ phim mới nhất đã được phát sóng trọn vẹn của nam diễn viên là Quân Vương Bất Diệt (2020). Trong tạo hình của một vị hoàng đế ở thế giới song song, Lee Min Ho trông vô cùng điển trai, khí phách. Chàng Gu Jun Pyo của Vườn sao băng dĩ nhiên rất 'soái', thế nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh, nhan sắc của Lee Min Ho sau 11 năm quả thực vẫn ở một 'level' cao hơn.

Nhan sắc của Lee Min Ho sao lại đỉnh dần theo thời gian thế này?

Lee Min Ho trong Vườn sao băng (trái) và Quân Vương Bất Diệt (phải).

Park Seo Joon

Park Seo Joon được khán giả biết đến rộng rãi và yêu mến thông qua các bộ phim Cô nàng xinh đẹp (2015), Hoa Lang (2016 - 2017), Đời tôi hạng bét (2017), Thư ký Kim sao thế (2018) và Tầng lớp Itaewon (2020). Nam diễn viên sinh năm 1988 có cả tạo hình hiện đại lẫn tạo hình cổ trang. Các vai diễn của anh đều có một điểm chung là quá… đẹp.

Park Seo Joon và Hwang Jung Eum trong Cô nàng xinh đẹp.

Tạo hình cổ trang của Park Seo Joon trong Hoa Lang phải nói là quá tuyệt vời.

Ở bộ phim Đời tôi hạng bét, Park Seo Joon đóng chung cùng Kim Ji Won.

Park Min Young và Park Seo Joon đã rất nhiều những khoảnh khắc ngọt ngào trong Thư ký Kim sao thế.

'Ông chủ Danbam' trong Tầng lớp Itaewon.

Bên cạnh những bộ phim kể trên, còn có 3 bộ phim điện ảnh có sự tham gia của anh chàng mà bạn cũng nên xem là Vòng xoáy tội ác (2015), Cảnh sát tập sự (2017) và Bàn tay diệt quỷ (2019).

Park Seo Joon trong Vòng xoáy tội ác...

và trong Cảnh sát tập sự.

Ở Bàn tay diệt quỷ, Park Seo Joon vào vai một võ sĩ mang trong mình sức mạnh trừ tà.

Lee Dong Wook

Vào nghề từ năm 1999 nhưng phải đến tận năm 2016, Lee Dong Wook mới chính thức trở thành một diễn viên hạng A nhờ siêu phẩm Goblin. Vai diễn Thần chết và câu chuyện tình với cô chủ tiệm gà rán Sunny (Yoo In Na) đã để lại dấu ấn cực kỳ đậm nét trong lòng khán giả.

Vai diễn Thần chết trong Goblin giúp Lee Dong Wook trở thành một diễn viên hạng A tại Hàn Quốc.

Lee Dong Wook và Yoo In Na đã viết nên một câu chuyện tình đẹp trong Goblin.

Đến năm 2019, hai đóa hoa nở muộn của trên màn ảnh xứ Hàn tái hợp trong dự án Chạm đến trái tim. Trong phim, Lee Dong Wook vào vai một anh chàng luật sư Kwon Jung Rok, còn Yoo In Na hóa thân thành cô diễn viên Oh Yoon Seo. Để vào vai một nữ luật sư, Yoon Seo phải tới thực tập tại văn phòng luật nơi Jung Rok làm việc. Cũng từ đây, hai nhân vật đã dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Sau Goblin, cả hai tái hợp trong Chạm đến trái tim.

Cũng trong năm này, Lee Dong Wook còn tham gia bộ phim kinh dị 18+ Người lạ đến từ địa ngục. Sang năm 2020, anh trở lại với thể loại hài hước - lãng mạn quen thuộc khi tham gia dự án Bạn trai tôi là hồ ly.

Lee Dong Wook trong Người lạ đến từ địa ngục.

Lee Jun Ki

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài thượng hạng, Lee Jun Ki còn một nam thân thực lực 'hàng thiệt giá thiệt'. Hai vai diễn Wang So trong Người tình ánh trăng – đóng cùng IU và Baek Hee Sung trong Hoa của quỷ - đóng cùng Moon Chae Won yêu cầu khả năng diễn xuất rất cao, nhưng Lee Jun Ki đều hoàn thành cực kỳ tốt.

Lee Jun Ki đảm nhận cực kỳ thành công vai Wang So trong Người tình ánh trăng.

Baek Hee Sung trong Hoa của quỷ là một vai diễn nặng ký nhưng được Lee Jun Ki thể hiện cực thành công.

Bên cạnh hai bộ phim kể trên, Luật sư vô pháp (2018) và Hành vi phạm tội (2017) cũng là những dự án khá đáng chú ý của nam diễn viên 39 tuổi. Lùi lại quá khứ về năm 2005, Lee Jun Ki còn từng tham gia siêu phẩm Nhà vua và chàng hề. Đây là bộ phim được chọn để tranh giải Phim ngoại ngữ hay nhất năm 2006 tại giải Oscar.

Lee Jun Ki góp phần tạo nên thành công lớn của Nhà vua và chàng hề.

Ji Chang Wook

Giống như những cái tên kể trên, Ji Chang Wook cũng nằm trong nhóm các ngôi sao được mến mộ bậc nhất tại Hàn Quốc. Bộ phim giúp tên tuổi của nam diễn viên thực sự được biết đến rộng rãi là Hoàng hậu Ki (2013) đóng chung với Ha Ji Won. Trong phim, Ji Chang Wook hóa thân thành Nguyên Huệ Tông, vị vua cuối cùng của nhà Nguyên trong lịch sử.

Ji Chang Wook đóng cùng Ha Ji Won trong Hoàng hậu Ki.

Sau Hoàng hậu Ki, Ji Chang Wook tham gia thêm 2 dự án là Healer cùng với Thiếu nữ toàn phong 2. Năm 2016, bộ phim Mật danh K2 đóng cùng Yoona của anh tạo ra được tiếng vang cực kỳ lớn. Đến năm 2017, bộ phim Đối tác đáng ngờ cũng đạt được những thành công nhất định.

Ji Chang Wook và Yoona trong Mật danh K2.

Ji Chang Wook và Nam Ji Hyun trong Đối tác đáng ngờ.

Tuy nhiên, nam diễn viên lại không thành công với hai bộ phim Nhẹ nhàng tan chảy (2019) và Cửa hàng tiện lợi Saetbyul (2020). Trong năm 2022, khán giả sẽ được thấy Ji Chang Wook xuất hiện trở lại trên màn ảnh với tác phẩm If You Say Your Wish đóng cùng Soo Young. Hy vọng rằng đây sẽ là màn comeback ấn tượng của anh chàng.

Song Joong Ki

Năm 2010, Song Joong Ki tham gia bộ phim Vụ bê bối tại Thành Quân Quán. Đây được đánh giá là một trong những bộ phim cổ trang hay nhất năm đó bất chấp vẫn còn một số điểm hạn chế trong kịch bản.

Tạo hình cổ trang của Song Joong Ki trong Vụ bê bối tại Thành Quân Quán.

Song Joong Ki vào vai Geo Yong Ha – nhân vật có biệt danh Nữ Lâm (rừng nữ nhân) vì luôn được các cô gái mến mộ. Anh là một thành viên của Thùy diên tứ nhân bang. 3 thành viên còn lại là Lee Sun Jun (Park Yoo Chun), Kim Yoon Hee (Park Min Young) và Mun Jae Shin (Yoo Ah In).

Cặp đôi Song - Song từng gây bão một thời với bộ phim Hậu duệ mặt trời.

Năm 2016, câu chuyện tình yêu giữa đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) đã tạo nên một cơn sốt thực sự. Đến năm 2021, nam diễn viên lại có thêm một tác phẩm đình đám mang tên Vincenzo.

Thần thái cực 'ngầu' của Song Joong Ki trong Vincenzo.

Sau 11 năm, vẻ ngoài của anh chẳng hề đi xuống chút nào. Trong Vincenzo, thần thái cực 'ngầu' nơi anh chắc chắn đã khiến nhiều fan nữ phải mê mệt.

Trên đây là 6 nam thần sở hữu nhan sắc đỉnh cao của màn ảnh xứ Hàn. Tất cả họ đều đã đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ còn được thưởng thức nhiều siêu phẩm xuất sắc hơn nữa từ dàn mỹ nam không tuổi này.

