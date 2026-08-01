Dàn minh tinh Rồng Xanh "ố á" trước màn nũng nịu của nam thần cao 1m84, bản hit gây nghiện nhất hè này lại hot

Tối 31/7, lễ trao giải Blue Dragon Series Awards 2026 diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí như Yoo Jae Suk, Kim Woo Bin, Shin Hye Sun, Park Ji Hoon, Kim Jae Won... Bên cạnh những hạng mục vinh danh, một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau chương trình lại đến từ màn biểu diễn của nữ ca sĩ Choi Yena.

Màn trình diễn của Yena

Xuất hiện với tư cách khách mời, Yena mang đến liên khúc NEMONEMO và Catch Catch. Diện trang phục tông hồng nổi bật cùng phong cách trang điểm tươi sáng, nữ ca sĩ giữ đúng hình ảnh đáng yêu, tràn đầy năng lượng vốn đã trở thành thương hiệu. Không chỉ khuấy động sân khấu bằng phần trình diễn sôi nổi, Yena còn khiến cả khán phòng bất ngờ khi chủ động bước xuống khu vực ghế khách mời để giao lưu với dàn diễn viên.

Khoảnh khắc được chú ý nhất đến khi Yena tiến về phía nam diễn viên Kim Jae Won và mời anh thực hiện đoạn vũ đạo đang viral của Catch Catch. Ban đầu, nam diễn viên lộ rõ vẻ bối rối khi bất ngờ được "gọi tên". Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nhiệt tình của Yena, Kim Jae Won nhanh chóng cười tươi, nhập cuộc và thực hiện trọn vẹn những động tác đặc trưng của ca khúc.

Yena xuất hiện với ngoại hình trong trẻo đáng yêu

Dàn sao hạng A của showbiz Hàn phấn khích trước tương tác của Yena và Kim Jae Won

MC Yoo Jaesuk cũng nhập cuộc

Màn tương tác này ngay lập tức khiến cả khán phòng sôi động. MC quốc dân Yoo Jae Suk cũng hào hứng tham gia, cùng Yena và Kim Jae Won hoàn thành thử thách ngay giữa lễ trao giải. Máy quay sau đó liên tục ghi lại phản ứng thích thú của dàn nghệ sĩ ngồi bên dưới. Shin Hye Sun, Kim Woo Bin, Park Ji Hoon cùng nhiều diễn viên khác đều bật cười, vỗ tay, lắc lư theo giai điệu, thậm chí còn thực hiện theo một vài động tác vũ đạo ngay tại chỗ.

Đoạn clip chỉ kéo dài chưa đầy một phút nhưng nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng chính sự tự nhiên của Kim Jae Won, sự hoạt bát của Yena cùng phản ứng đồng loạt của dàn minh tinh hạng A đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất Blue Dragon Series Awards năm nay.

Yena đang có năm hoạt động thành công với Catch Catch

Sở dĩ màn tương tác này nhận được sự hưởng ứng lớn cũng bởi Catch Catch đang là một trong những ca khúc có sức lan tỏa mạnh nhất của Yena. Phát hành ngày 11/3/2026 trong mini album thứ năm LOVE CATCHER, Catch Catch theo đuổi phong cách electro-pop sôi động, pha trộn màu sắc K-pop thế hệ thứ hai với âm hưởng gợi nhớ những bản hit của T-ARA hay Orange Caramel. Ca khúc nhanh chóng đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng sau khi challenge nhảy của bài hát viral trên mạng xã hội.

Catch Catch của Yena đang viral trên mạng xã hội nhờ giai điệu catchy

Nhờ phần điệp khúc "da da ra da da" cùng những động tác vũ đạo đơn giản, dễ ghi nhớ. Dance challenge của ca khúc được nhiều nghệ sĩ tham gia như Eun Jung (T-ARA), WOODZ, Chuu, Dayoung (WJSN),...., góp phần đưa bài hát phủ sóng tại nhiều thị trường châu Á. MV hiện đã vượt 45 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời tạo hiệu ứng mạnh tại thị trường Trung Quốc, nơi video từng dẫn đầu về lượng xem trong nhóm các ca khúc K-pop phát hành năm 2026.

Thành công của Catch Catch tiếp tục củng cố vị thế của Yena như một trong những nghệ sĩ solo nổi bật bước ra từ IZ*ONE

Thành công của Catch Catch tiếp tục củng cố vị thế của Yena như một trong những nghệ sĩ solo nổi bật bước ra từ IZ*ONE. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, nữ ca sĩ sinh năm 1999 nhanh chóng tạo dựng màu sắc riêng với loạt ca khúc như SMILEY (kết hợp BIBI), SMARTPHONE, Hate Rodrigo, NEMONEMO và gần đây là Catch Catch. Không chỉ duy trì thành tích nhạc số ổn định, Yena còn được yêu thích nhờ hình tượng tươi sáng, nguồn năng lượng tích cực cùng khả năng khuấy động sân khấu. Bên cạnh âm nhạc, cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí nhờ tính cách hoạt bát, hài hước.

Yena trở thành cái tên được chú ý bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng xuất hiện tại lễ trao giải

Chính vì vậy, màn biểu diễn tại Blue Dragon Series Awards không chỉ là một tiết mục khách mời mà còn tiếp tục cho thấy sức hút của Yena trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ kéo Kim Jae Won, Yoo Jae Suk cùng dàn diễn viên hòa vào điệu nhảy Catch Catch hiện vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành một trong những điểm nhấn được bàn luận nhiều nhất sau lễ trao giải.

Ảnh: X