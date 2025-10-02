Khi mùa Trung thu đang đến gần, các nhà sản xuất bánh trung thu tại Trung Quốc đã không ngần ngại thử nghiệm với những sáng tạo mới lạ, đưa ra thị trường nhiều hương vị bánh trung thu khác biệt và độc đáo. Điển hình trong số đó phải kể đến là "bánh trung thu nhân dế" từ tỉnh Sơn Đông, một ý tưởng táo bạo khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú.

Bánh trung thu nhân dế

Theo một bản tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông, những chiếc bánh này có nhân được làm từ dế nuôi phơi khô và xay thành bột, sau đó trộn với ngũ vị hương và mè đen. Người ta nói rằng, “độ dinh dưỡng và hương thơm được nhân đôi, và những ai đã thử đều phải công nhận rằng nếu chưa nếm thì thực sự đã bỏ lỡ một điều gì đó lớn lao” .

Sự độc đáo không chỉ dừng lại ở bánh trung thu nhân dế, mà còn lan toả đến nhiều hương vị khác. Tại Sơn Đông, một số người đã sáng tạo ra bánh trung thu nhân đậu cô-ve. Một doanh nghiệp sản xuất bánh trung thu ở Thanh Đảo đã đưa ra thị trường sản phẩm bánh trung thu có nhân đậu cô-ve thịt, và người tiêu dùng sau khi thử nếm đã nhận xét rằng, “bánh có độ dai và mang hương vị của bánh chưng mặn miền Nam” .

Không chỉ có vậy, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, còn có bánh trung thu vị giấm cũ. Người ta thêm giấm cũ vào hỗn hợp nhân bánh có đường, tạo nên một hương vị thật khác biệt. Các loại bánh trung thu khác như bánh có nhân lạp xưởng dầu làm từ ớt và thậm chí là bánh có nhân súp cay Hà Nam, bánh nhân tôm hùm nhỏ ở Trường Sa, cũng như bánh có nhân sữa chua và bánh trung thu nhân chao (phô mai chua), đều góp phần làm phong phú thêm cho bảng menu mùa lễ hội này.

Bánh trung thu đậu phụ thối

Một số ý kiến từ cư dân mạng Trung Quốc còn đầy hài hước và táo bạo khi đề xuất rằng, “nếu nhân dế chỉ được xay thành bột thì thật là nhàm chán, thử tưởng tượng nếu cắn phải một con dế to thì mới thực sự thú vị”. Đặc biệt, một số người dùng từ Quảng Đông còn đùa rằng có thể chế biến thành bánh trung thu nhân gián, một ý tưởng có thể khiến không ít người rùng mình.

Nguồn: ETtoday