Concert Anh Trai Say Hi diễn ra tối 7/12 tại SVĐ Mỹ Đình, thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Trên sân khấu, các anh trai "cháy" hết mình cùng loạt tiết mục được làm mới khiến khán giả thích thú. Tuy nhiên, sau khi concert kết thúc, nhiều khán giả đã lên MXH phàn nàn về một số điểm họ chưa hài lòng.

Khán giả trúng pháo hoa

(Nguồn: Beat Now)

Những màn pháo hoa tạo thêm hiệu ứng cho sân khấu của các chương trình là không thể thiếu nhưng do thời tiết hôm ấy, trời chuyển gió lạnh nên dàn pháo hoa bắn lên bị gió thổi bay thẳng xuống khán giả.

Nhiều người chỉ nhìn từ xa hay theo dõi trên MXH cũng phải thốt lên: "Nguy hiểm quá", "không biết có rơi trúng người nào không?"...

Quyền lợi hạng vé VIP gây tranh cãi

Bên cạnh những tình huống hi hữu khó đỡ trong concert, dân tình đang thi nhau chia sẻ những hình ảnh được cho là thực đơn trong phòng VIP 20 triệu tại concert Anh Trai Say Hi.

Nguồn: MXH

Theo các hình ảnh được đăng tải trên MXH, đồ ăn có bánh cuốn, mì ăn liền, đĩa hoa quả... được dân mạng đánh giá là quá sơ sài, không xứng đáng với số tiền khán giả bỏ ra. Rất nhiều người thắc mắc và cảm thán trước những hình ảnh này: "Ôi, phòng vé 20 triệu đây á", "này còn thua cả cơm bình dân"...

Dân tình cũng không tin vào thông tin này cho đến khi có rất nhiều những hình ảnh được chia sẻ. (Nguồn: K Crush Động - News & Gossip).

Sơ đồ kèm giá vé của concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội.

Cũng có nhiều người thắc mắc, bởi vé VIP cao nhất là hạng 10 triệu. Theo BTC đã công bố từ trước thì các hạng vé VIP dao động từ 2 triệu đến 10 triệu đồng, đi kèm nhiều quyền lợi đặc biệt như khu vực ngồi đẹp nhất và quà tặng độc quyền từ chương trình. Nên những thông tin như phòng VIP giá 20 triệu cũng gây nên nhiều thắc mắc từ phía cư dân mạng.

Một vài hạng vé khác cũng khiến dân tình thắc mắc.

Nam, nữ dùng chung WC

Chuyện đi vệ sinh trong những chương trình lớn như thế này đúng là "dở khóc dở cười". Đu idol đến tận vài tiếng đồng hồ, nên những nhu cầu cá nhân là không thể thiếu. Nhưng trước hàng nghìn, hàng vạn người trong concert thì không tránh khỏi việc xếp hàng dài chờ đến lượt đi "giải quyết nhu cầu".

Một trong những hình ảnh được cho là hi hữu nhất lúc này. Trong khi bạn nam đang "giải quyết nỗi buồn" thì đằng sau là một hàng các bạn nữ đang đứng xếp hàng chờ tới lượt. Có vẻ như nam và nữ đang phải dùng chung một nhà vệ sinh trong đêm concert.

Lại một lần nữa dân tình "cảm thán" trước những hình ảnh này: "Ôi đến mức này thì chịu rồi", "thấy ngại thay các bạn", "đi những chương trình lớn, sợ nhất là cảnh này"...

Khán giả xin dừng chương trình vì có người bị ngất

(Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, khi chương trình đang diễn ra phần minigame, một khán giả nữ ở khu vực vé đứng gây bất ngờ khi cầm mic lên tiếng. "Xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình, nhưng ở đây đang có người bị ngất, khu vực rất hỗn loạn. Mong BTC xử lý vấn đề này rồi hãy chạy tiếp chương trình", nữ khán giả nói. Trước thông tin này, MC của chương trình nói cảm ơn khán giả và cho biết BTC sẽ xử lý ngay, sau đó tiếp tục giới thiệu nội dung kế tiếp.

Tình huống này tạo ra 2 luồng ý kiến trên MXH. Một bên đánh giá hành động của nữ khán giả gây ảnh hưởng tới concert. Bên còn lại cho rằng sức khỏe con người là quan trọng nhất, hành động của cô gái là cần thiết và BTC cần quan tâm tới vấn đề này.

BTC Anh Trai Say Hi hiện chưa lên tiếng về những ồn ào kể trên.