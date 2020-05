Dân mạng đồng loạt chia sẻ những hình ảnh siêu trăng độc đáo tại Việt Nam

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ những bức ảnh ghi lại hình ảnh siêu trăng tròn vằng vặc vào ngày Rằm (7/5). Theo chia sẻ, siêu trăng hoa đã xuất hiện vào chiều ngày nay và đạt kích thước lớn nhất vào 17h45. Trăng sẽ tiếp tục to tròn thêm nhiều giờ đồng hồ nữa. Đây chính là cơ hội cho những người yêu thiên văn có thể ngắm nhìn rực rỡ hơn khi trời tối hẳn.

Cùng ngắm nhìn những bức ảnh ghi lại hình ảnh siêu trăng độc đáo được dân mạng chia sẻ cách đây ít giờ khiến nhiều người ngỡ ngàng:

Ảnh: Group Không sợ chó

Ảnh: Group Không sợ chó

Ảnh: Group Không sợ chó

Ảnh: Phuong Duck

Ảnh: Phạm Thanh Tùng

Ảnh: Dũng Trọng Bùi

Ảnh: Nguyễn Văn Diện

Được biết, hiện tượng này xảy ra do sự thay đổi quỹ đạo di chuyển của Mặt trăng xung quanh Trái đất. Khi Mặt trăng ở vị trí gần nhất so với Trái đất, trăng sẽ trông to và sáng hơn bình thường.



Theo Fox News, NASA cho biết trong tuần này, ngoài ngày 7/5 đạt cực đại, siêu trăng hoa sẽ xuất hiện liên tục từ tối thứ 3 đến sáng thứ 6.

Thời điểm dễ dàng quan sát siêu trăng nhất là vào hoàng hôn. Những người yêu thiên văn có thể chọn một khu vực quang đãng, có tầm nhìn xa.

Năm 2020 có 3 lần xuất hiện siêu trăng. Siêu trăng hoa là siêu trăng cuối cùng trong năm. Siêu trăng này cũng xuất hiện vào giai đoạn 2 trận mưa sao băng Eta-Aquariids và Eta-Lyrids đạt cực đại. Tuy nhiên, NASA cho biết, do thời điểm mưa sao băng đạt cực đại trùng với siêu trăng hoa nên việc quan sát chúng sẽ gặp khó khăn hơn.