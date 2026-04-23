Phiên giao dịch ngày 23/4, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 đã nhanh chóng giảm xuống mức giá sàn 24.100 đồng/cp với hiện tại có hơn 7,7 triệu cổ phiếu dư bán sàn.

Hôm qua, ngày 22/4, CTCP Tập đoàn PC1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.﻿

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 dự kiến đặt ra bao gồm: tổng doanh thu hợp nhất phấn đấu đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025; phân phối lợi nhuận đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trả cổ tức 15% tương đương năm 2025.﻿

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026 thấp hơn 2025, bà Trần Minh Việt - Trưởng ban Tài chính PC1 chỉ ra lý do: (1) Một số nhà máy năng lượng bị ảnh hưởng bởi thuỷ văn dẫn đến giảm doanh thu và lợi nhuận. Khối năng lượng chiếm tỷ trọng lợi nhuận cao trong cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn.

(2) Với khối khoáng sản, chất lượng quặng cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Năm 2026, chất lượng quặng không bằng 2025.

(3) Với khối xây lắp, doanh thu chiếm tỷ trọng cao nhưng chi phí đầu vào tăng cao do cuộc chiến Trung Đông, lãi suất tăng cao tác động đến lợi nhuận 2026.

Về kết quả kinh doanh, bà Việt cho biết, đặc thù xây lắp xây dựng, quý 1 chiếm tỷ trọng không cao. Cao điểm thường tập trung vào quý 4. Doanh thu quý 1 ước khoảng 15%, lợi nhuận khoảng 25% kế hoạch.

PC1 xác định định hướng chiến lược trong năm 2026 là tiếp tục tối ưu danh mục đầu tư, ưu tiên dài hạn nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh và thông minh, cũng như các dự án bất động sản có nhu cầu ở thật. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực tổng thầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, vận hành tinh gọn và tăng cường quản trị tài chính, lấy dòng tiền và hiệu quả làm trung tâm để kiểm soát các rủi ro.

Năm 2026, PC1 có tăng vốn điều lệ qua 3 phương án. Đầu tiên là cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 12,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, huy động 123 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm.

Thứ 2 là phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15% (tức cổ đông nắm 100 cp được nhận 15 cp mới). Lượng phát hành dự kiến gần 62 triệu cổ phiếu mới, được trích từ nguồn vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán 2025. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thứ 3 là phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, PC1 dự kiến chào bán tối đa hơn 74 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 18% (cổ đông nắm 1 cp nhận 1 quyền mua, và 100 quyền được mua 18 cp mới). Tuy nhiên, quyền mua này không được phép chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 20.000 đồng/cp, thu về khoảng 1.480 tỷ đồng. Số vốn thu về được sử dụng để góp vốn cho các dự án và trả nợ.