Ngày 26/12, Squid Game (Trò chơi con mực) tái xuất màn ảnh nhỏ sau khi gây bão toàn cầu vào năm 2021. Phát huy thành tích ấn tượng của mùa đầu tiên, phần 2 lập kỷ lục chưa từng có tiền lệ cho Netflix - xếp hạng 1 trong danh sách 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất tại tất cả 93 quốc gia sử dụng nền tảng này.

Được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, Squid Game lại gặp rào cản ở chính quê hương mình. Đa số đánh giá tiêu cực đến từ Hàn Quốc , thậm chí không ít khán giả tuyên bố tẩy chay bộ phim truyền hình ăn khách.

Nguyên nhân chủ yếu cho thái độ này đến từ dàn diễn viên. Không ít ngôi sao trong cả 2 phần phim đang hoặc từng vướng bê bối đời tư trong quá khứ, bao gồm cả hành vi vi phạm pháp luật.

O Yeong Su

O Yeong Su phải "bóc lịch" vì quấy rối tình dục.

O Yeong Su (80 tuổi), được biết đến với vai Oh Il Nam - người chơi số 001, cũng là người tạo ra Squid Game trong phần 1, là một trong những diễn viên thành công nhất series ăn khách. Ông mang về cho phim một giải Quả cầu Vàng vào năm 2022 ở hạng mục Nam diễn viên phụ phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, tài tử gạo cội cũng là cái tên tai tiếng nhất dàn diễn viên phim khi bị truy tố vào tháng 11/2022 vì hành vi ôm, nắm tay và hôn má đồng nghiệp nữ trái với mong muốn của người đó.

Mặc dù phủ nhận các cáo buộc, ông O nhận phán quyết có tội vào tháng 5, chịu hình phạt 8 tháng tù giam và 2 năm tù treo. Ông O cho rằng bản án “quá khắc nghiệt” và quyết định kháng cáo.

Lee Jung Jae

Trước khi vào vai Seong Gi Hun (người chơi số 456), Lee Jung Jae đã là cái tên hạng A của ngành giải trí Hàn Quốc. Sau bộ phim, tên tuổi anh vươn tầm quốc tế, còn được mời tham gia vào series Star Wars: The Acolyte của Disney+ trong năm 2024.

Tuy nhiên, Lee Jung Jae cũng bị nhiều khán giả Hàn Quốc ghét bỏ vì quá khứ bị kết tội lái xe khi say rượu (DUI) nhiều lần và hai vụ tấn công khác nhau.

Theo Koreaboo, lần đầu Lee bị phát hiện say rượu lái xe vào năm 1999 sau khi chiếc BMW của anh tông trúng chiếc xe ở làn đường bên cạnh. Với nồng độ cồn trong máu là 0,222%, Lee bị cảnh sát thu hồi giấy phép lái xe.

Nam diễn viên sinh năm 1972 bị DUI và thu hồi giấy phép lái xe một lần nữa vào năm 2002.

Lee Jung Jae vướng nhiều bê bối từ DUI, hành hung đến tranh chấp kinh doanh.

Trong khi đó, vụ hành hung đầu tiên xảy ra tại quán bar ở phường Cheongdamdong (Gangnam, Seoul) vào tháng 11/1999. Lee bị cáo buộc cùng với bạn hành hung người đàn ông 30 tuổi sau khi xảy ra tranh chấp, cãi vã.

Ngày 26/9/2000, Lee được cho là làm bị thương một phụ nữ 22 tuổi trước hộp đêm ở khu Haeundae (Busan). Anh bị cáo buộc kéo lê và đá nạn nhân khiến cô chịu nhiều thương tích trong 2 tuần. Cảnh sát bắt giữ Lee sau đó nhưng không giam giữ.

Ngoài ra, Lee Jung Jae cũng vướng ồn ào kỳ thị người đồng tính trong cuộc phỏng vấn với Vogue Korea vào năm 2013. Trong đó, anh đề cập đến một người bạn đã qua đời, mà cư dân mạng suy đoán là stylist nổi tiếng Woo Jong Wan - tự tử tại căn hộ riêng ở Seoul vào thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn.

“Một thời gian trước, Y đã lên thiên đường. Trước khi anh ấy mất, tôi nói với Y, ‘Anh nên ngừng làm người đồng tính đi. Anh như vậy chưa đủ sao?’. Nhưng điều đó không dễ dàng”, ngôi sao điện ảnh chia sẻ.

Hiện tại, Lee Jung Jae đang tranh chấp pháp lý với CEO của Raemongraein, công ty sản xuất phim truyền hình mà công ty Artist United của anh mua lại. Anh bị cáo buộc mua lại công ty bằng cách đi ngược lại thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Lee và vị CEO dự kiến phải trình diện cảnh sát trong tương lai gần.

Lee Byung Hun

Ở phần 2, thời lượng xuất hiện của Lee Byung Hun với tư cách kẻ đeo mặt nạ đen The Front Man, Hwang In Ho, nhiều hơn. Anh thay thế ông O ở vị trí người chơi số 001, với tên giả Oh Young Il.

Trước Squid Game, Lee Byung Hun đã là ngôi sao Hollywood. Anh có tên trong danh sách thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đồng thời là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trao giải Oscar.

Lee Byung Hun nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc nhưng cũng đầy tai tiếng.

Trong sự nghiệp rực rỡ đó, tài tử Quý ngài Ánh dương có một số vết nhơ không thể xóa bỏ.

Tháng 12/2009, bạn gái cũ người Canada gốc Hàn, Kwon Mi Yeon, kiện đòi Lee Byung Hun bồi thường 100 triệu won (67.900 USD) vì lừa cô vào mối quan hệ tình dục bằng lời hứa kết hôn. Kwon còn cáo buộc tình cũ là con bạc kinh niên.

Công ty quản lý cũ của Lee phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố hành vi của Kwon là để trả đũa vì bị chia tay. Công ty còn kiện ngược Kwon về tội phỉ báng và tống tiền.

Lee Byung Hun được xóa tội cờ bạc vào tháng 3/2010. Vụ kiện của Kwon cũng bị hủy bỏ vào tháng 8 cùng năm do nguyên đơn không tham gia.

Liên quan đến vụ việc, Lee Byung Hun đâm đơn kiện MC Kang Byung Kyu vào năm 2010. Lee cáo buộc Kang đứng sau vụ Kwon phỉ báng anh.

Hai năm sau, tài tử sinh năm 1970 kiện Kang một lần nữa vì cựu cầu thủ bóng chày mỉa mai chuyện hẹn hò với nữ diễn viên Lee Min Jung, còn gọi anh là “Lee đồi trụy”. Năm 2013, Kang bị kết án 1 năm tù và 3 năm quản chế vì tội gian lận và hành hung.

Tuy nhiên, bê bối của Lee Byung Hun chưa kết thúc. Năm 2014, khi vợ đang mang thai, anh bị Dahee (thành viên nhóm Glam) và người mẫu Lee Ji Yeon tống tiền. Hai người phụ nữ được cho là yêu cầu 5 tỷ won (3,39 triệu USD) để đổi lấy video nhạy cảm giữa nam diễn viên với họ. Lee Ji Yeon còn tuyên bố đang hẹn hò với ngôi sao 7X.

Kết quả, 2 người phụ nữ bị kết án tù về tội tống tiền. Sau khi kháng cáo, họ được hưởng án treo. Ô danh kẻ ngoại tình cũng gắn liền với Lee Byung Hun kể từ đó.

Ồn ào gần đây nhất là năm 2023. Lee Byung Hun bị cáo buộc nợ hàng trăm triệu won tiền thuế.

T.O.P

Vai diễn của T.O.P trong Squid Game 2 dường như được lấy cảm hứng từ cuộc đời anh.

Trong Squid Game 2, T.O.P vào vai Thanos, rapper nghỉ hưu phải gánh khoản nợ lớn do đầu tư tiền ảo. Nhân vật này mặc áo người chơi số 230, là kẻ có tính cách tồi tệ, thường xuyên sử dụng ma túy trong suốt trò chơi sinh tử.

Điều đáng nói là ngoài đời, cựu thành viên Big Bang cũng vướng scandal lạm dụng chất gây nghiện.

Tháng 6/2017, Hàn Quốc dậy sóng với tin tức T.O.P bị truy tố không giam giữ vì sử dụng cần sa. Anh được cho là bị bắt quả tang hút cần sa với cô gái tai tiếng Han Seo Hee. Thời điểm đó, nam rapper mới bắt đầu nghĩa vụ quân sự được 4 tháng.

Luật sư của T.O.P thừa nhận cáo buộc. Người này cho biết nam nghệ sĩ gặp Han Seo Hee khi đang say rượu và bị cô dụ dỗ hút thuốc, nhưng vào thời điểm bị truy tố, anh đã chấm dứt mối quan hệ độc hại và ngừng sử dụng cần sa.

Vài ngày sau thông báo, T.O.P được phát hiện bất tỉnh trong trụ sở cảnh sát mà anh đang thực hiện nghĩa vụ, nghi do dùng thuốc chống lo âu benzodiazepine quá liều.

Trong thời gian phục hồi, ngôi sao sinh năm 1987 nhận tội hút cần sa 4 lần vào đầu tháng 10/2016. Anh sau đó bị kết án 2 năm tù treo.

Oh Dal Su

Oh Dal Su quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ nhưng thoát tội nhờ hết thời hiệu khởi kiện.

Oh Dal Su thủ vai thuyền trưởng Park, người cứu cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) sau khi anh bị bắn ở cuối phần 1.

Lúc công bố dàn diễn viên của Squid Game 2, không ít khán giả lên tiếng phản đối sự góp mặt của Oh Dal Su do nam diễn viên gạo cội vướng bê bối tình dục .

Năm 2018, khi phong trào #MeToo nở rộ, Oh Dal Su bị một nữ diễn viên cáo buộc quấy rối tình dục.

Ban đầu, tài tử sinh năm 1968 phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, khi nhiều nạn nhân lên tiếng chỉ trích trong Newsroom của JTBC, anh buộc phải xin lỗi về hành vi sai trái trong quá khứ.

Năm 2019, vụ án của Oh Dal Su khép lại mà không có cuộc điều tra chính thức nào do hết thời hiệu (các hành vi quấy rối tình dục xảy ra vào những năm 1990).

Song Young Chang

Bê bối tình dục khiến Song Young Chang bị khán giả Hàn Quốc phản đối dữ dội.

Diễn viên kỳ cựu Song Young Chang tham gia phần 2 với vai Im Jeong Dae (người chơi số 100). Ông là một trong những nhân vật bị ghét nhất phim và ngoài đời cũng vậy.

Tháng 9/2000, Song trở thành người nổi tiếng đầu tiên bị bắt vì tội mại dâm trẻ vị thành niên. Song được cho là trả 150 USD để quan hệ tình dục với một thiếu nữ 16 tuổi 2 lần trong ô tô. Lúc đó, nam diễn viên sinh năm 1958 đã kết hôn và có một con gái.

Song bị tòa tuyên án 10 tháng tù treo và 2 năm quản chế. Tuy nhiên, ông chỉ ngồi tù 1 tháng trước khi chuyển sang hình phạt quản chế.

Danh tiếng của Song bị hoen ố. Ông bị cấm trên các kênh phát sóng lớn như KBS, MBC và EBS.

Sau khi tự do, ông cùng gia đình chuyển đến Canada với lý do “học tiếng Anh”. Ở xứ người, ông tiếp tục diễn xuất trong một số vở nhạc kịch. Ngày về nước, Song tiếp tục nhận được các vai diễn ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh trong những năm qua.

Sự góp mặt của Song trong Squid Game 2 bị phản đối từ trước khi phim lên sóng đến tận bây giờ.

Lee Jin Wook

Bê bối tình dục của Lee Jin Wook bị nhắc lại sau khi anh tham gia Squid Game 2.

Trong Squid Game 2, Lee Jin Wook thuộc phe chính diện. Anh vào vai họa sĩ đường phố nghèo có con gái bị bệnh ung thư. Để kiếm tiền chữa bệnh cho con, anh tham gia trò chơi chết chóc, mang số 246.

Khác với trong phim được yêu quý, ngoài đời có nhiều người phản đối anh vì cáo buộc hiếp dâm.

Năm 2016, Lee Jin Wook bị một phụ nữ 33 tuổi cáo buộc tấn công tình dục. Theo người này, Lee đã thực hiện hành vi đồi bại với cô sau khi được cô nhờ đến nhà lắp rèm cửa vào ban đêm. Tuy nhiên, tòa án không xem việc người phụ nữ không đồng ý quan hệ tình dục là hiếp dâm vì cô đề nghị nam diễn viên tắm và đưa cho anh áo sạch để thay. Theo hội đồng xét xử , hành động đó được ngầm hiểu là đồng ý.

Lee Jin Wook sau đó kiện ngược lại người tố cáo vì đưa ra lời buộc tội sai sự thật. Nam diễn viên được xóa tội, còn người phụ nữ phải ngồi tù.

Người phụ nữ không chấp nhận cái kết đó. Cô tuyên bố bị cảnh sát ép cung và thực sự là nạn nhân của tấn công tình dục. Tuy nhiên, không có gì thay đổi sau đó.

Park Sung Hoon

Park Sung Hoon là người có bê bối ít nghiêm trọng nhất, không liên quan đến pháp luật, trong dàn diễn viên.

Người vướng bê bối gần nhất là Park Sung Hoon. Anh vốn được yêu thích nhờ vai người phụ nữ chuyển giới Cho Hyun Ju (người chơi 120). Tuy nhiên, ngôi sao Nữ hoàng nước mắt lại có pha tự hủy khi đăng lên Instagram poster Squid Game phiên bản JAV (phim người lớn Nhật Bản) vào ngày 30/12.

Nam diễn viên sinh năm 1985 xóa bài đăng không lâu sau đó. Công ty quản lý BH Entertainment cũng lập tức lên tiếng giải thích: "Park Sung Hoon nhận được nhiều tin nhắn trực tiếp trên mạng xã hội và vô tình tải lên khi đang kiểm tra tin nhắn. Bản thân nam diễn viên cũng rất ngạc nhiên và xin lỗi vì đã mắc phải sai lầm như vậy trong thời điểm này. Anh sẽ cẩn thận không để điều tương tự như vậy xảy ra nữa".

Trong khi nhiều người thông cảm, số khác lại tỏ ra thất vọng về ngôi sao mới nổi. Họ chỉ trích Park Sung Hoon "kinh tởm", từ đó ghét bỏ cả bộ phim vì có dàn diễn viên không ra gì.

Không ít ý kiến cho rằng hành vi của Park là không thể chấp nhận trong bối cảnh Hàn Quốc đang để quốc tang 7 ngày cho 179 nạn nhân vụ tai nạn máy bay và kêu gọi tẩy chay nam diễn viên.