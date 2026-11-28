Better Choice Awards là giải thưởng thường niên tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người dùng. Kết quả được xác lập dựa trên đánh giá của hội đồng chuyên môn kết hợp bình chọn từ cộng đồng.

Sharp được vinh danh ở hạng mục "Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe" thuộc hệ thống giải Smart Choice Awards, với tổng điểm 8,89/10. Đặc biệt, thương hiệu dẫn đầu các đề cử với 32.673 lượt bình chọn, đạt điểm cộng đồng tối đa.

Điểm nổi bật của bộ sản phẩm đạt giải nằm ở việc ứng dụng công nghệ Plasmacluster Ion trên các thiết bị gia dụng gồm máy lọc không khí, máy lạnh và tủ lạnh, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về chất lượng không khí, môi trường làm mát và bảo quản thực phẩm. Đây cũng là hướng tiếp cận thể hiện định hướng phát triển công nghệ gắn với mục tiêu nâng tầm chuẩn mực sống khỏe mỗi ngày của Sharp.

Plasmacluster Ion hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra các ion dương và ion âm tương tự những ion tồn tại trong tự nhiên. Khi được giải phóng vào không khí, các ion này tương tác với các tác nhân như vi khuẩn, virus, nấm mốc, hỗ trợ ức chế hoạt động của chúng, đồng thời góp phần giảm mùi khó chịu trong môi trường sử dụng.

Qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Sharp đã đưa công nghệ này vào các dòng máy lọc không khí, điều hòa và tủ lạnh, điều chỉnh cách ứng dụng phù hợp với đặc điểm vận hành của từng thiết bị.

Đảm nhiệm vai trò cải thiện chất lượng không khí trong không gian sống, Máy lọc không khí Sharp Purefit FX-S120V-W được trang bị công nghệ Plasmacluster Ion mật độ 25.000 ion/cm³, kết hợp hệ thống cửa hút khí kép và hai bộ lọc ba lớp gồm màng lọc bụi thô, màng lọc khử mùi, màng lọc Micro HEPA Plus. Trong đó, màng lọc Micro HEPA Plus có khả năng loại bỏ hơn 99% bụi siêu mịn từ 0,02 micromet* trong điều kiện thử nghiệm đối với bộ lọc.

Luồng khí Coanda hỗ trợ tuần hoàn không khí trong phòng, kết hợp sáu cảm biến thông minh giúp thiết bị tự điều chỉnh theo điều kiện môi trường. Máy còn tích hợp AIoT, cho phép người dùng có thể theo dõi và điều khiển các chế độ máy một cách thuận tiện

Không chỉ chú trọng chất lượng không khí, hệ sinh thái Sharp còn hướng đến duy trì môi trường sống thoải mái về nhiệt độ và độ ẩm. Điều hòa Sharp Airest AH-XP13DPW có công suất 1,5 HP, được phát triển theo thiết kế hai trong một, tích hợp chức năng điều hòa và lọc không khí. Sản phẩm sử dụng bộ lọc chính chứa than hoạt tính để hỗ trợ lọc bụi mịn, khử mùi, kết hợp công nghệ Plasmacluster Ion giúp ức chế một số tác nhân có hại trong không khí.

Cấu trúc dàn lạnh được thiết kế nhằm hạn chế ẩm mốc, kết hợp chức năng tự làm sạch bằng Plasmacluster Ion, góp phần duy trì sự sạch sẽ bên trong thiết bị. Các tính năng Super Jet, luồng gió Coanda thổi xa đến 15 mét và chế độ Eco hỗ trợ đáp ứng nhu cầu làm mát nhanh, thoải mái và tiết kiệm năng lượng. Điều hòa cũng tích hợp AIoT, mang đến trải nghiệm điều khiển thông minh trong quá trình sử dụng.

Hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sống khỏe từ không gian đến bàn ăn, Tủ lạnh 4 cửa Sharp SJ-FXP650VG-SL có dung tích sử dụng 572 lít, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm đa dạng của gia đình. Công nghệ Plasmacluster Ion hỗ trợ ức chế vi khuẩn, hạn chế nấm mốc và giảm mùi khó chịu, góp phần duy trì môi trường bảo quản thực phẩm sạch hơn.

Sản phẩm được trang bị hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling giúp phân bổ hơi lạnh đồng đều; ngăn Extra Cool Plus với nhiệt độ xuống đến -1,5°C hỗ trợ trữ tươi thực phẩm; ngăn rau củ Moisture Capsule có thể điều chỉnh độ ẩm. Các chế độ Express Freezing, Deep Freezing đáp ứng nhu cầu cấp đông, trong khi công nghệ J-Tech Inverter góp phần tiết kiệm điện và duy trì vận hành ổn định.

Ba thiết bị đảm nhiệm những chức năng riêng nhưng cùng ứng dụng công nghệ Plasmacluster Ion, tạo thành hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu cơ bản của đời sống gia đình: ăn sạch, thở khỏe. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách Sharp phát triển danh mục gia dụng, khi một nền tảng công nghệ được khai thác xuyên suốt để giải quyết những vấn đề cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày.

(*) Theo kiểm nghiệm từ công ty Blue Heaven Technologies, trong điều kiện phòng thử nghiệm. Mã sản phẩm thử nghiệm: FZ-S12H2E.