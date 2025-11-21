Đàn cá Koi có giá trị hàng trăm triệu bị nước lũ cuốn: "Mưa dai dẳng... cảm giác bất lực lắm"

"Chỗ cô chú, anh chị thế nào rồi. Em thì... Nước còn lên nữa ạ", dòng chia sẻ đính kèm đoạn clip dài 12 giây đã hút hơn 7 triệu lượt xem sau hơn 1 ngày chia sẻ của facebook Đoàn Tiến Koi Farm. Trong clip, mực nước lũ đã vượt lên mặt lưới nhốt cá Koi. Với một số con Koi lớn, giá trị cao, chủ nhân đàn cá đã buộc phải nhốt tạm vào bao nilon có bơm oxy để cầm cự.

Chủ nhân của đoạn clip 12 giây này là anh Đoàn Tiến, trú ở Tuy Hòa, Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Thông tin nhanh trên báo Dân Trí, anh Tiến cho hay nơi mình đang sống chỗ nào cũng ngập, thiệt hại nặng nề. "Tôi như "ngồi trên đống lửa" vì không biết trại cá Koi còn giữ được bao nhiêu con. Mưa dai dẳng, nước vẫn dâng, điện thoại sắp tắt nguồn… Cảm giác bất lực lắm", anh Đoàn Tiến chia sẻ trên Dân Trí.

Bên cạnh đó, anh Tiến cũng cho biết nhà anh may mắn không ngập sâu như nhiều hộ dân khác, nhưng trại cá Koi của gia đình gần như đã bị lũ cuốn trôi. Nước dâng quá nhanh khiến toàn bộ khu vực nuôi cá biến thành một hồ nước đục ngầu, lưới chắn bị ngập, đàn cá thất thoát từng giờ.

Anh Tiến đã buộc nhốt tạm những con cá còn lại vào bao nilon có bơm oxy, tuy nhiên cách này chỉ duy trì được ít ngày. Vì trại cá vẫn đang ngập sâu nên anh Tiến không rõ mức độ thiệt hại kinh tế, chỉ ước tính mất khoảng 200-300 triệu đồng.

Cách đây ít giờ, thông tin trên trang cá nhân, anh Đoàn Tiến cho hay chỗ anh ở nước đã rút được khoảng 80-85cm.