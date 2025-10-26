Chuyện gì đã xảy ra khiến MC Thanh Bạch như thế này?

Thanh Bạch từng được trao tặng danh hiệu Guinness "Người dẫn chương trình giải trí truyền hình nhiều nhất Việt Nam", chứng minh sức ảnh hưởng không nhỏ trong showbiz. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, MC Thanh Bạch liên tục gây bàn tán khi xuất hiện tại sự kiện giải trí. Thay vì những màn tái xuất của nam MC trở thành tâm điểm tranh luận trái chiều. Từ những hành động, cử chỉ đến cách ông tương tác với đồng nghiệp, tất cả đều khiến công chúng không khỏi bối rối đặt câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra với MC Thanh Bạch?.

Nếu như trước đây, Thanh Bạch là biểu tượng của sự duyên dáng và chuyên nghiệp trên sân khấu, người được xem là "bậc thầy dẫn chương trình" của Vbiz thì nay, hình ảnh ấy đang trở nên… khó hiểu hơn bao giờ hết. Gần đây, MC Thanh Bạch từng bị bắt gặp dầm mưa đứng đón xe sau khi rời sự kiện, tự mình cầm ô ướt sũng giữa đêm muộn. Không dừng lại ở đó, Thanh Bạch còn khiến khán giả ngỡ ngàng khi ngồi bệt xuống đất để chụp ảnh, lăn lê giữa thảm đỏ sự kiện. Thậm chí, nam nghệ còn xuất hiện với những phụ kiện handmade kỳ lạ để tặng người nổi tiếng giữa thảm đỏ. Đáng nói nhất, trong 1 sự kiện, nam MC bị nhắc nhở rời khu vực chụp ảnh vì không có tên trong danh sách khách mời chính thức.

Những khoảnh khắc khó hiểu của MC Thanh Bạch khi xuất hiện ở các sự kiện gần đây (Nguồn: Tổng hợp)

MC Thanh Bạch ngồi ngay trên thảm đỏ sự kiện để quay phim, chụp ảnh

Ông gây bàn tán với hình ảnh đứng giữa mưa to để đón xe

Mỗi lần MC Thanh Bạch xuất hiện đều có những hành động vô cùng khó hiểu

Mở một sự kiện, Thanh Bạch còn bị mời ra về vì không có tên trong danh sách khách mời

Dù vẫn giữ nụ cười và phong thái vui vẻ khi lộ diện nhưng chuỗi hành động khó lý giải này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng Thanh Bạch đang cố tình chiêu trò, gây chú ý vì đã "hết thời". Một bộ phận khán giả cho rằng ông đang đánh mất hình ảnh chuyên nghiệp từng là thương hiệu suốt hơn 30 năm, khi những hành động ngẫu hứng bị xem là phản cảm, thiếu tinh tế. Trong thời đại mạng xã hội, mọi khoảnh khắc đều có thể bị lan truyền và diễn giải theo nhiều hướng, khiến hình ảnh của một MC kỳ cựu bị kéo vào vòng xoáy tranh luận không đáng có.

Đầu tháng 12/2023, MC Thanh Bạch gây chú ý khi công khai hành trình làm đẹp ở tuổi 64. Nam MC cho biết lông mày của mình bị rụng và thưa nên muốn xăm. Ngoài ra, ông còn xăm môi để có ngoại hình tươi tắn hơn.

Thanh Bạch can thiệp chỉnh sửa nhan sắc

Tạo hình của Thanh Bạch cũng khó hiểu, lạ lùng

MC Thanh Bạch từng là MC phủ sóng truyền hình trong những năm 2000. Với tài dẫn dắt, ứng biến linh hoạt và gu thời trang độc đáo, ông được mệnh danh là “ông hoàng gameshow” khi cầm trịch nhiều chương trình đình đám như Nốt nhạc vui, Bước nhảy hoàn vũ, Gương mặt thân quen... Thanh Bạch cũng là MC đầu tiên nhận giải Mai Vàng 2 năm liên tiếp (2004, 2005) ở hạng mục Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất. Nam nghệ sĩ còn được trao huy chương vàng trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 25, đồng thời được Trung tâm kỷ lục Việt Nam Vietbook trao tặng danh hiệu Guinness "Người dẫn chương trình giải trí truyền hình nhiều nhất Việt Nam".