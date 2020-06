Đám tang lặng lẽ của bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas, không có người thân bên cạnh: “Con mạnh mẽ lắm rồi, yên nghỉ nhé”

Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas tại xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), sau 3 tuần được chữa trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé trai đã không qua khỏi. Cháu bé được xác định tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu.

17h các cơ quan chức năng đã đưa thi thể cháu về nghĩa trang tại xã Thanh Mỹ để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Ghi nhận của chúng tôi vào 17h chiều ngày 30/6, chính quyền UBND xã Thanh Mỹ, các ban ngành đoàn thể xã cùng chính quyền UBND TX Sơn Tây và người dân quanh khu vực đã tổ chức tang lễ tiễn đưa cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang khu vực.

Tất cả mọi người đều bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của cháu bé. Nhiều người dân quanh khu vực đã đội nắng chờ đợi để tiễn đưa bé trai về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương.

Nhiều người dân không kìm nổi những giọt nước mắt đau buồn trong lúc tiễn đưa cháu bé: "Tôi đến đây từ sớm để chờ đợi chính quyền đưa cháu bé từ bệnh viện về an táng. Cháu đã kiên cường lắm rồi, bao nhiêu ngày ngoài nắng như thế mình trong nhà mình không có điều hoà còn khó chịu huống gì cháu ngoài nắng như thế.

Cứ nghĩ cháu sẽ vượt qua được mà ai ngờ… bé mạnh mẽ lắm rồi yên nghỉ nhé", một người dân tiễn đưa cháu chia sẻ.

Trong buổi an táng cháu, các sư chùa cũng đến làm lễ cầu siêu cho bé. Mọi công tác an táng đều được chính quyền UBND xã Thanh Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng theo phong tục an táng của địa phương. Lực lượng chức năng, dân quân tự vệ và các ban ngành địa phương cũng chung tay lo cho buổi an táng được hoàn thiện.

Đến 18h30 chiều cùng ngày, các thủ tục tang lễ đã hoàn tất. Di ảnh cháu bé được đưa về chùa tại địa phương, các thủ tục còn lại về tâm linh sẽ được nhà chùa hoàn thiện. Người thân gia đình cháu bé không có mặt tại buổi tang lễ.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào chiều ngày 30/6:

Nhiều người dân đến tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dù thời tiết nắng gay gắt nhưng nhiều người dân vẫn chờ đợi từ sớm để được đưa cháu về nơi an nghỉ.

Ai ai cũng tỏ ra đau buồn, tiếc thương cho cháu bé. Mọi người đều cảm thấy khâm phục sự kiên cường của bé trong thời gian qua.

Mọi lễ nghi an táng đều được chuẩn bị chu đáo theo phong tục địa phương.

Nhiều người thất thần, đau đớn khóc trước mộ cháu bé.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, (cán bộ văn hoá xã Thanh Mỹ) suy sụp trước sự ra đi của bé. Chị Thảo là một trong những người theo sát, quan tâm trong suốt thời gian bé nằm viện.

"Bé mạnh mẽ lắm rồi yên nghỉ nhé..."