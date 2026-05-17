Có những bữa tiệc người ta nhớ vì đồ ăn ngon, có những cuộc tụ họp khiến người ta lưu luyến vì không khí quá vui. Và ở miền Tây, đôi khi chỉ cần một cái đám giỗ thôi cũng đủ trở thành content triệu view vì sự sáng tạo và tinh thần càng đông càng vui đúng nghĩa.

Mới đây, một khoảnh khắc ghi lại cảnh ăn đám giỗ ở miền Tây - cụ thể là An Giang - đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi mô hình “lẩu băng chuyền tự chế” có một không hai.

Khung cảnh mâm cỗ kiểu lẩu băng chuyền độc đáo (Nguồn: @lyen.iris)

Thay vì bày biện theo kiểu mâm bàn thông thường, gia chủ đặt đồ ăn vào những chiếc thau lớn rồi để chúng trôi vòng quanh trên bể cá giữa sân. Mọi người ngồi xung quanh, thích món nào thì gắp món đó, tạo thành một chiếc băng chuyền phiên bản cây nhà lá vườn nhưng cực kỳ náo nhiệt.

Cũng chính vì mâm cỗ khổng lồ này mà thay vì 10 - 12 người/ mâm cỗ chuyển thành 50 người ăn cùng nhau. Chưa gì đã thấy đã đoán được không khí đông vui, tiếng cười nói rôm rả.

Dĩ nhiên, mô hình lạ mắt này cũng nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, có người cảm thấy “kì kì” vì cách bày trí quá khác lạ.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, chủ nhân clip cũng trực tiếp lên tiếng giải thích. Người này cho biết toàn bộ các chậu dùng để đựng đồ ăn đều là chậu mới, chỉ dùng cho mục đích đãi tiệc. Phần đế bên dưới cũng được thiết kế chắc chắn để tránh bị lật trong lúc trôi trên mặt nước.

“Chậu cha mình thiết kế có đế lót chắc chắn và tiệc tàn cũng không có chậu nào lật, mọi người đi đám đều thích và đồ ăn cũng hết nha. Tích cực lên cho đời nhẹ tênh”, chủ clip chia sẻ. Người này cũng nói thêm rằng khách đúng là ngồi nhậu tới khuya, nhưng mỗi món ăn được chuẩn bị nhiều phần và sắp xếp xen kẽ nên không phải chờ quá lâu mới tới lượt.

Riêng về chuyện vệ sinh, chủ clip khẳng định gia đình không thể làm sơ sài vì đây là tiệc đãi người thân, bà con.

Quá trình chuẩn bị đồ ăn trong mâm cỗ (Ảnh chụp màn hình)

Còn lại, phần lớn cư dân mạng thấy thú vị, sáng tạo, đúng tinh thần miền Tây sông nước: đông người, náo nhiệt không quá câu nệ hình thức nhưng cực kỳ gắn kết. Một số bình luận từ dân tình về đám giỗ độc đáo này:

- Ở đây là gia đình người ta ăn uống sum họp vui vẻ với nhau miễn là vui chứ có gì đâu mấy bạn chê này kia nhỉ? Họ làm cho gia đình bà con của họ ăn chứ đâu kinh doanh buôn bán như vậy đâu.

- Lẩu băng chuyền kiểu miền Tây.

- Ngon thế! Xin miếng đi. Mơ ước của tui là được trải nghiệm đám giỗ miền Tây với nằm võng đu gốc dừa.

- Ê! Cái kiểu này chill mà hay dữ vậy? Ba bạn nghĩ ra được cũng tư duy dữ lắm đó!

- 1 buổi sum vầy không riêng món ăn mà quan trọng nhất vẫn là không khí và sự vui vẻ. Có vui vẻ thì ăn gì cũng ngon hết mà mọi người. Đừng quá quan trọng hình thức. Mình thấy vừa lạ vừa vui, đồ ăn cũng ngon chứ đâu có mất vệ sinh gì đâu. Hồ nước gia đình người ta cũng sẽ bơm thay nước sạch vào mới làm, tại gia nó không thể nào trong và xanh như các hồ bơi đầy chất tẩy được.

- Nhìn thú vị quá nhỉ?

- Mô hình này cần được nhân rộng, nhìn quá là hay ho!

- Thấy vui mà mọi người. Thay vì để 1 mâm thì làm vậy ngồi đông người và vui.

- Người ta làm để thay đổi không khí cho nó lạ lạ xíu chứ có gì đâu, thấy cũng vui mà, mấy bạn bớt khắt khe lại đi, vui tươi lên mà sống.

- Xóm mình còn suất nào về định cư không ạ? Chứ em thấy vui quá, em muốn thử.