Ít nhất 14 người đã phải nhập viện khẩn cấp sau một vụ tấn công điên cuồng bằng dao xảy ra tại một nhà máy ở Nhật Bản. Theo truyền thông địa phương, kẻ thủ ác được cho là đã đeo mặt nạ phòng độc trong suốt quá trình gây án.

Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều thứ Sáu (26/12) tại nhà máy cao su Yokohama Rubber Mishima thuộc thành phố Mishima, tỉnh Shizuoka, nằm ở phía tây thủ đô Tokyo. Kẻ tấn công không chỉ dùng dao đâm loạn xạ mà còn xịt một loại chất lỏng chưa xác định vào các nạn nhân.

Hiện trường vụ việc

Một nhân viên tại nhà máy lốp xe kể lại khoảnh khắc kinh hãi khi thấy năm hoặc sáu người bị đâm và một loại chất lỏng dạng xịt được sử dụng trong cuộc tấn công. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và còng tay nghi phạm ngay tại chỗ.

Đội cứu hỏa địa phương xác nhận có tổng cộng 14 người đã được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông, ít nhất 6 người trong số đó bị thương rất nặng. Hiện tại, mức độ thương tổn cụ thể của từng nạn nhân vẫn chưa được công bố chi tiết.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực nhà máy để tiến hành điều tra. Các chuyên gia cũng đang tiến hành xét nghiệm loại chất lỏng mà hung thủ đã sử dụng để xác định mức độ nguy hiểm của nó đối với sức khỏe các nạn nhân.

Nghi phạm bị bắt giữ là một người đàn ông 38 tuổi. Theo tờ Asahi Shimbun dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra, kẻ này được cho là có mối liên hệ mật thiết với nhà máy sản xuất lốp xe này. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát đã thiết lập hàng rào an ninh nghiêm ngặt bên ngoài cơ sở sản xuất trong khi việc khám nghiệm đang được tiến hành.

Nhà máy Yokohama Rubber Mishima là một cơ sở sản xuất lớn trong khu vực, chuyên sản xuất lốp cho xe du lịch. Tính đến tháng 12 năm 2024, nhà máy này có ít nhất 987 công nhân đang làm việc. Sự việc xảy ra vào cuối ngày làm việc đã gây ra cú sốc lớn cho toàn bộ nhân viên và cư dân trong khu vực vốn nổi tiếng yên bình.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục thẩm vấn nghi phạm để làm rõ động cơ dẫn đến hành vi tàn ác này.