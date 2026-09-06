Đám cưới từng thu hút 6 tỷ lượt theo dõi: Chính chủ ly hôn, nhiều cặp đôi tham dự cũng "đường ai nấy đi"

Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tổ chức hôn lễ hoành tráng tiêu tốn 200 triệu tệ (khoảng 780 tỷ đồng), quy tụ dàn khách mời toàn những gương mặt đình đám của Cbiz. Hôn lễ của cặp đôi khi đó được gọi là "đám cưới thế kỷ", thu hút gần 6 tỷ lượt theo dõi và bàn luận trên các nền tảng trực tuyến.

Đáng tiếc, câu chuyện tình từng khiến cả làng giải trí ngưỡng mộ cuối cùng lại không có cái kết trọn vẹn. Năm 2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đồng loạt xác nhận đã ly hôn sau 7 năm gắn bó. Điều đáng nói, không chỉ chính chủ chia tay, mà khá nhiều cặp đôi từng xuất hiện tại hôn lễ của họ cũng lần lượt "đường ai nấy đi".

Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ kết hôn vào năm 2012 và họ từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Tại thời điểm tham dự đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy vào năm 2015, cặp sao vẫn đang có cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng đến cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ bị lộ chuyện ngoại tình với rapper PGone. Sự việc khiến cuộc hôn nhân của cô và Giả Nãi Lượng trở thành tâm điểm bàn tán trong thời gian dài. Sau nhiều tranh cãi, Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019, cuộc hôn nhân từng kéo dài nhiều năm ấy đã khép lại trong ồn ào.

Vương Bảo Cường - Mã Dung

Vương Bảo Cường và Mã Dung cũng là một trong những cặp đôi từng xuất hiện tại đám cưới đình đám năm 2015. Nhưng chỉ sau 1 năm, Vương Bảo Cường công khai thông báo việc Mã Dung ngoại tình với Tống Triết - quản lý của anh. Nam diễn viên cũng cho biết tài sản chung của gia đình bị Mã Dung và Tống Triết âm thầm chuyển dịch.

Sau bê bối chấn động này, Vương Bảo Cường và Mã Dung chính thức ly hôn, còn Tống Triết bị điều tra và kết án 6 năm tù vì tội danh liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản trong thời gian làm việc. Đây cũng được xem là một trong những vụ ly hôn tai tiếng bậc nhất Cbiz trong nhiều năm qua.

Trịnh Khải - Trình Hiểu Nguyệt

Trịnh Khải và Trình Hiểu Nguyệt vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò mặn nồng khi tham dự đám cưới Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy. Năm 2015, cả 2 chính thức công khai chuyện tình cảm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Trịnh Khải cùng Trình Hiểu Nguyệt từng được đánh giá là một trong những cặp đôi trẻ đẹp của showbiz. Năm 2017, họ thậm chí còn cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế và không ngại thể hiện sự thân mật trước công chúng.

Ai ngờ cuối năm 2017, Trịnh Khải và Trình Hiểu Nguyệt xác nhận đã chia tay, khép lại mối tình kéo dài 2 năm. Sau này, Trịnh Khải kết hôn với nữ diễn viên Miêu Miêu, còn Trình Hiểu Nguyệt cũng đã có cuộc sống riêng.

Trương Lương Dĩnh - Phùng Kha

Trương Lương Dĩnh quen Phùng Kha khi vẫn chưa trở thành ngôi sao nổi tiếng. Nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ của Phùng Kha mà nữ ca sĩ đã có được vị thế vững chắc trong làng nhạc Hoa ngữ. Năm 2015, Trương Lương Dĩnh từng gây chú ý khi chủ động cầu hôn Phùng Kha ngay trên sân khấu liveshow, cặp đôi cũng kết hôn sau đó 1 năm.

Chỉ có điều, cuộc hôn nhân của họ cũng nhanh chóng vướng vào những tranh cãi, đặc biệt sau khi mẹ Trương Lương Dĩnh công khai phản đối Phùng Kha và đưa ra nhiều cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính. Dù cả Trương Lương Dĩnh và Phùng Kha từng phủ nhận một số thông tin, cuộc hôn nhân của họ vẫn không kéo dài và đến năm 2018 thì kết thúc.

Vương Nhạc Luân - Lý Tương

Một cặp đôi khác từng xuất hiện tại hôn lễ Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy là đạo diễn Vương Nhạc Luân và nữ MC kiêm diễn viên Lý Tương. Lý Tương kết hôn với Vương Nhạc Luân vào năm 2009 và có với nhau 1 cô con gái. Trong nhiều năm, cả 2 thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các chương trình truyền hình và sự kiện giải trí.

Dù vậy, cuộc hôn nhân bắt đầu vướng phải nhiều tin đồn sau khi Vương Nhạc Luân nhiều lần bị truyền thông bắt gặp có hành động thân mật với những người phụ nữ khác. Đến năm 2021, Vương Nhạc Luân công khai thông báo đã ly hôn với Lý Tương, chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm.