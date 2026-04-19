Đám cưới trong tuyết đang viral khắp Trung Quốc: Cô dâu - chú rể đẹp điên người, đỉnh cao thẩm mỹ phương Đông

Bộ phim cổ trang Yểu Yểu Hữu Kỳ do hai diễn viên Bao Thượng Ân và Hà Dữ đóng chính vừa công khai loạt ảnh và video kỷ niệm buổi lễ đóng máy. Vốn là một bộ phim không mấy được quan tâm nhưng những hình ảnh mới khiến khán giả không khỏi bất ngờ với thẩm mỹ cực đẹp của tác phẩm.

Trong đó, đáng chú ý nhất là cảnh nam chính Tiêu Tĩnh Tây (Hà Dữ) mặc bộ đồ trắng ôm thi thể của tân nương Nhậm Dao Kỳ (Bao Thượng Ân) bước đi trong tuyết với khuôn mặt thẫn thờ. Khung cảnh tang thương, kết hợp với những gam màu sắc đối chọi nhau tạo nên ấn tượng khó phai cho người xem. Mỗi khung hình của phim như một bức tranh cổ nhuốm đầy cảm xúc.

Yểu Yểu Hữu Kỳ được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Mưu của tác giả Diện Bắc Mi Nam. Trong đó, nữ chính là Nhậm Dao Kỳ, ngũ tiểu thư nhà họ Nhậm (Bao Thượng Ân thủ vai), vốn ngây thơ trong sáng, sau khi trải qua biến cố cửa nát nhà tan, bị đem dâng cho thái giám, cuối cùng với sự giúp đỡ của nhị công tử Tiêu Tĩnh Tây (Hà Dữ thủ vai) của Yên Bắc Vương phủ, cùng kẻ thù đồng quy vu tận.

Khi mở mắt lần nữa, nàng quay trở về năm năm trước. Nhậm Dao Kỳ trân trọng cơ hội được làm lại cuộc đời, ẩn mình chờ thời, giúp gia đình tránh họa, phá kén tái sinh. Nhậm Dao Kỳ dựa vào nỗ lực của chính mình, xây dựng mối quan hệ bình đẳng với Tiêu Tĩnh Tây, cuối cùng hai người nên duyên phu thê, cùng nhau bảo vệ một phương bách tính được thái bình.

Phim do đạo diễn Chung Thanh nổi tiếng với tác phẩm Hoa Gian Lệnh chỉ đạo

Khán giả xứ Trung nhận xét chỉ cần Bao Thượng Ân xuất hiện là khung hình sáng bừng. Vẻ đẹp của cô mang nét thanh thuần, ngọt ngào nhưng không hề nhạt nhòa; đôi mắt dài cong nhẹ và đường nét gương mặt cân đối giúp mỗi góc quay đều trở thành "tuyệt tác".

Bao Thượng Ân gây chú ý với vai nàng vương phi lương thiện thông minh Minh Đàn trong Thiều Hoa Nhược Cẩm . Nhờ ngoại hình xinh đẹp nữ diễn viên sinh năm 2002 liên tục được đóng chính trong các dự án như Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng, Nguyệt Minh Thiên Lý, Thủy Long Ngâm.

Hà Dữ đảm nhiệm vai nam chính Tiêu Tĩnh Tây, vị nhị công tử của phủ vương Yên Bắc. Nhân vật này có vẻ bề ngoài ôn nhu, ốm yếu nhưng thực chất lại âm hiểm, mưu lược và trong lòng đau đáu nỗi niềm tề gia, bình thiên hạ. Hà Dữ gây chú ý với các tác phẩm Dữ Phượng Hành, Song Quỹ

