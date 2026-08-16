Đám cưới không giống ai của "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam"

Ra mắt vào tháng 4/2019, Anh Ơi Ở Lại là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của Chi Pu. Không chỉ là sản phẩm giúp nữ ca sĩ thay đổi đáng kể góc nhìn của công chúng sau thời gian dài vướng tranh luận về giọng hát, MV còn góp phần mở ra một hướng khai thác mới cho Vpop: đưa những câu chuyện cổ tích, chất liệu dân gian và hình ảnh cổ trang vào các sản phẩm âm nhạc theo cách hiện đại.

Anh Ơi Ở Lại - Chi Pu

Điểm đặc biệt nhất của Anh Ơi Ở Lại nằm ở việc Chi Pu không kể lại câu chuyện Tấm Cám theo lối quen thuộc. Cô lựa chọn đứng về phía Cám - nhân vật vốn bị xem là phản diện trong nguyên tác - để kể một câu chuyện tình yêu đơn phương đầy bi kịch. Trong MV, Cám được gả vào cung và trở thành cô dâu của Nhà Vua. Thế nhưng ngay trong ngày cưới, cô đã phải đối diện với sự lạnh nhạt bởi trái tim của Vua vẫn luôn hướng về Tấm. Tạo hình cô dâu cổ trang của Chi Pu khi ấy gây chú ý với phục trang đỏ rực, được chăm chút theo phong cách cung đình, tạo nên một hình ảnh vừa lộng lẫy vừa cô độc.

Nhan sắc rực rỡ trong cổ trang

Chi Pu trong tạo hình cô dâu hoàng gia

Có thể nói, đây là một trong những "đám cưới" đặc biệt nhất từng xuất hiện trong một MV Vpop: cô dâu khoác lên mình vẻ ngoài rực rỡ nhưng lại bước vào hôn nhân khi biết người mình yêu không hề dành tình cảm cho mình. Từ sự tuyệt vọng ấy, Cám dần bị cuốn vào vòng xoáy của đố kỵ. Những hành động vốn quen thuộc trong truyện cổ tích như lừa Tấm trèo lên cây cau, giết chim vàng anh hay đốt khung cửi được MV lý giải từ một nguyên nhân khác: Cám quá si tình và muốn giành lại tình yêu của Nhà Vua bằng mọi giá.

Chính cách kể chuyện này khiến nhân vật Cám trở nên nhiều chiều hơn. Cô vẫn mắc sai lầm, vẫn có những hành động tàn nhẫn, nhưng phía sau sự độc ác ấy là một cô gái tuyệt vọng vì yêu một người không yêu mình. Đặc biệt, MV còn xây dựng một tuyến nhân vật khiến câu chuyện trở nên day dứt hơn là chàng thị vệ luôn âm thầm đứng phía sau Cám. Anh biết cô dành trọn trái tim cho một người đàn ông khác, biết cô đã làm nhiều điều sai trái, nhưng vẫn lặng lẽ bảo vệ và yêu cô vô điều kiện.

Cái kết đắng của nhân vật Cám trong MV Anh Ơi Ở Lại

Đến cuối cùng, Cám không thể thay đổi được trái tim Nhà Vua. Khi mọi chuyện bị phơi bày, cô bị đuổi khỏi hoàng cung và mất tất cả. Giữa cơn mưa, Cám gục khóc trong tuyệt vọng. Người duy nhất còn ở bên cô khi ấy lại chính là chàng thị vệ - người cô từng vô tình bỏ qua. Vòng lặp ấy cũng chính là thông điệp khiến Anh Ơi Ở Lại tạo được sự đồng cảm lớn: người mình yêu lại không yêu mình, trong khi người yêu mình chân thành nhất lại bị chính mình bỏ lỡ.

Anh Ơi Ở Lại là sản phẩm âm nhạc có thành tích ấn tượng nhất của Chi Pu tính đến hiện tại

Anh Ơi Ở Lại là sản phẩm âm nhạc có thành tích ấn tượng nhất của Chi Pu tính đến hiện tại. MV từng vươn lên Top 1 Trending YouTube Việt Nam sau hơn 26 giờ phát hành và hiện đạt hơn 127 triệu lượt xem, trở thành sản phẩm có lượt xem cao nhất trong sự nghiệp của Chi Pu. Ca khúc do Đạt G sáng tác sở hữu giai điệu Ballad dễ nhớ, ca từ da diết và từng tạo nên làn sóng cover rộng rãi trên mạng xã hội. Thành công của ca khúc cũng đánh dấu một bước chuyển trong cách Chi Pu tiếp cận âm nhạc. Sau những sản phẩm Dance/Pop như Từ Hôm Nay, Cho Ta Gần Hơn hay Mời Anh Vào Team Em từng khiến cô nhận nhiều tranh luận về kỹ thuật thanh nhạc, nữ ca sĩ lựa chọn một bản ballad nhẹ nhàng hơn. Thay vì đặt nặng những đoạn hát đòi hỏi kỹ thuật, ca khúc phát huy khả năng truyền tải cảm xúc và thế mạnh diễn xuất của Chi Pu.

Năm 2017, Chi Pu tuyên bố làm ca sĩ

Từ một hot girl bước sang ca hát trong nhiều hoài nghi, Chi Pu từng bước định hình mình như một nghệ sĩ giải trí với thế mạnh về hình ảnh, trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu. Năm 2017, Chi Pu tuyên bố làm ca sĩ. Dù gặp nhiều ý kiến trái chiều về chuyên môn, nhưng không thể phủ nhận Chi Pu có tầm nhìn tốt trong việc chọn chất liệu nhạc, dám thử nghiệm và xây dựng concept tốt. Khán giả được chứng kiến cô liên tục thử nghiệm với các sản phẩm như Đóa Hoa Hồng, Mời Anh Vào Team Em, Anh Ơi Ở Lại hay Cung Đàn Vỡ Đôi.

Năm 2023, Chi Pu tạo bước ngoặt mới khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc

Năm 2023, Chi Pu tạo bước ngoặt mới khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc. Với khả năng vũ đạo, thần thái sân khấu và sự chủ động trong trình diễn, cô giành vị trí thứ 6 chung cuộc và thành công ra mắt trong nhóm nhạc chung cuộc. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi Chi Pu được biết đến rộng rãi hơn tại thị trường Hoa ngữ. Truyền thông Trung Quốc nhiều lần dành cho nữ ca sĩ những mỹ danh như "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "Mỹ nhân số 1 Việt Nam". Visual, phong cách thời trang cùng khả năng biến hóa từ ngọt ngào đến quyến rũ giúp Chi Pu thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Chi Pu trở thành ngôi sao được săn đón ở thị trường tỷ dân, có quan hệ thân thiết với những ngôi sao hàng đầu như Huỳnh Hiểu Minh, Ella, Jessica, Amber Liu,...

Chi Pu được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam"

Những năm gần đây, Chi Pu tiếp tục mở rộng hoạt động âm nhạc. Vừa qua, Chi Pu hoàn thành thử thách còn dang dở khi ra mắt album phòng thu đầu tay EXs, gồm nhiều màu sắc khác nhau qua các ca khúc như Mirror, Xưng Tội, Tối Nay Anh Muốn Nghe Gì?, Quên Em Đi, Thiên Sứ và Thao Túng. Cô cũng hợp tác với Amber Liu trong Tin Được Không, tiếp tục theo đuổi định hướng hoạt động mang tính đa quốc gia.

Mới đây, Chi Pu tiếp tục ghi thêm dấu ấn khi được vinh danh là Nghệ sĩ trình diễn toàn năng tại Gala Weibo, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Philippines. Từ cô gái từng gây tranh luận khi tuyên bố bước vào con đường ca hát, Chi Pu đã trải qua một hành trình dài để xây dựng vị trí riêng trong ngành giải trí.

Chi Pu nhận giải quốc tế