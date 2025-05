Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng Hiền Thục lại đam mê ca hát từ bé. Khi còn nhỏ, Hiền Thục cùng Quang Vinh, Ngọc Linh thuộc nhóm thành viên của đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi Thành phố. Cô nổi tiếng cùng thời với loạt ca sĩ như Mỹ Tâm, Quang Vinh, Quang Lê, Lệ Quyên...

Vốn được học ca hát và trình diễn từ nhỏ, sự nghiệp của Hiền Thục vô cùng thuận lợi. Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đỗ thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp.

Cô từng đạt cúp vàng và giải Ca sĩ biểu diễn có hình tượng đẹp nhất trong cuộc thi Giọng ca trẻ châu Á tại Thượng Hải năm 1999. Hiền Thục gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Cô có các ca khúc nổi bật như: Nhật ký của mẹ, Hồn quê, Điều em lo sợ...

Sự nghiệp của Hiền Thục đã bị chững lại sau khi gặp biến cố về tình cảm và ở ẩn một thời gian. Vào năm 2002, nữ ca sĩ sinh năm 1981 bất ngờ thông báo chuẩn bị kết hôn với trưởng nhóm Sài Gòn Boys Tuấn Thăng sau 2 năm yêu đương. Thời điểm đó, khán giả vô cùng vô bất ngờ vì cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và mới 21 tuổi.

Tưởng cả hai sẽ có đích đến hạnh phúc nhưng lại đường ai nấy đi. Sau đó, Hiền Thục ở ẩn một thời gian và gây sốc khi thông báo đã sinh con trong ngày trở lại hoạt động nghệ thuật. Nói về tình yêu cũ, Hiền Thục mạnh mẽ chia sẻ: "Tôi dám yêu, dám chấp nhận. Bây giờ tôi không còn non trẻ nên suy nghĩ cũng khác. Giữa tôi và Tuấn Thăng đã kết thúc. Tôi không thuộc tuýp người kể lể, nhưng cũng biết mình không hẳn đã đúng hoàn toàn". Khi trở lại với sân khấu, nữ ca sĩ phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua định kiến xã hội thời bấy giờ.

Hiền Thục thừa nhận khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình chính là lúc mang thai. Để có một khoản tiền chuẩn bị cho ngày sinh nở, cô phải đi hát ở các nhà hàng, quán bar dù đang bụng mang dạ chửa do gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Cô tâm sự: "Tôi phải mất hai năm sống trong lo sợ và nuôi con trong tuyệt vọng. Tôi trở lại sân khấu khi khán giả đã quên hẳn có sự hiện diện của ca sĩ Hiền Thục trước đây". Hiền Thục cho biết đã cố gắng nỗ lực bước tiếp trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

"Tôi không chủ động chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Hoàn cảnh xô đẩy tôi vào gian khó. Lúc đó, tôi buộc phải chọn lựa tương lai cho mình và con gái còn đang đỏ hỏn trên tay. Hướng đi thứ nhất là ngồi đó, ôm sầu muộn và than khóc, chờ đợi thứ gọi là vận may đến với mình. Hướng thứ hai là chủ động làm việc, bước tiếp trên đường đời. May mắn là tôi đã can đảm đi theo con đường thứ hai, gạt nước mắt sang một bên và bước tiếp", cô cho hay.

Hiện tại, Hiền Thục vẫn chưa lập gia đình hay công khai bạn trai mới. Nữ ca sĩ 8x cho biết cô không mất niềm tin vào tình yêu. Nếu tìm được một người chồng như ý, Hiền Thục sẵn sàng tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, xây dựng một mái ấm hạnh phúc mới.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ không đưa ra tiêu chuẩn về người đàn ông lý tưởng. Cô cho biết bản thân là người phụ nữ hết mình khi yêu và cũng sẽ buồn hơn người khác nếu chẳng may tình yêu có sóng gió.

"Ai cũng hỏi tôi vì biến cố tình cảm nên không muốn mở lòng à? Nhưng tôi thấy bình thường lắm, không có gì cả. Những bài học trải qua lúc trẻ giúp cho tôi khi đến độ tuổi này có cái nhìn bao dung hơn và nhẹ nhõm hơn", nữ ca sĩ bộc bạch.

Dù đã bước sang tuổi 44 nhưng Hiền Thục được nhận xét nhan sắc lão hóa ngược. Cô hạn chế tối đa đồ ngọt, dầu mỡ vì dễ gây tăng cân, lão hóa nhanh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi thích uống trà sữa, biết hết những món ngon ở tiệm. Nếu thèm quá, tôi sẽ mua một cốc nhưng chỉ uống 1 phần 10".

Để có vóc dáng thon gọn như hiện tại, ca sĩ Hiền Thục đã chăm chỉ luyện tập các bộ môn thể thao khác nhau nhưu yoga, đánh cầu lông... Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

"Khi chơi với một người trẻ, năng lượng từ họ tỏa ra khiến mình cũng cảm thấy trẻ hơn. Không những thế, tôi còn được cập nhật kiến thức mới nhất về âm nhạc, thời trang, công nghệ từ con gái", cô từng chia sẻ.