Đám cưới hot nhất showbiz hôm nay: 2PM tái hợp, cô dâu chú rể lộ diện theo cách không ai ngờ

Vào ngày 24/4, nam thần Ok Taecyeon (2PM) đã tổ chức đám cưới với bạn gái ngoài ngành ở khách sạn sang trọng nhất nhì Hàn Quốc Shilla. Đây chính là cột mốc đẹp để đánh dấu cái kết viên mãn cho mối tình kéo dài hơn 10 năm. Như vậy, Taecyeon là thành viên 2PM thứ 2 kết hôn sau em út Chansung.

Vì cô dâu không phải người nổi tiếng, nên những hình ảnh trong đám cưới được bảo mật kỹ càng. Tuy nhiên, khung cảnh đám cưới lại lộ diện theo cách không ai ngờ. Đó là 1 khách du lịch Trung Quốc đã vô tình thuê phòng ở khách sạn Shilla, mở cửa ban công ra lại bất ngờ thấy đám cưới của nam thần đình đám. Những hình ảnh hiếm hoi này đã lập tức gây bão khắp các mạng xã hội châu Á.

Khách du lịch vô tình chụp được ảnh đám cưới của nam thần 2PM. Ảnh: Rednote

Dù ảnh chất lượng thấp nhưng có thể thấy cô dâu chú rể rất nổi bật, xứng đôi. Ảnh: Rednote

Không khí tình yêu ngập tràn. Ảnh: Rednote

Cận cảnh hội trường cưới theo phong cách Hàn Quốc truyền thống ở khách sạn Shilla. Ảnh: Rednote

Bên ngoài đám cưới, phóng viên Hàn đã chụp được cảnh mà bao fan mong chờ: Từng thành viên 2PM đến, tay bắt mặt mừng với mẹ của Taecyeon. Họ sẽ hát mừng trong ngày trọng đại của người đồng đội thân thiết. Màn tái hợp đặc biệt này đã khiến bao fan "khóc ròng" vì quá đỗi hạnh phúc. Ở độ tuổi U40, các nam thần gen 2 vẫn phong độ và điển trai, duy chỉ có Nichkhun "phát tướng" hơi đáng tiếc.

2PM sẽ tái hợp và hát mừng Taecyeon. Ảnh: Osen

Jun. K cười tươi roi rói trong ngày cưới của Taecyeon. Ảnh: Osen

Lee Jun Ho bảnh bao, ngầu hết chỗ chê. Ảnh: Osen

Wooyoung ôm lấy mẹ của Taecyeon. Ảnh: Osen

Bà cũng thân tình ôm Nichkhun thật chặt. Ảnh: Osen

Chansung là em út, nhưng lại là thành viên đầu tiên lấy vợ. Ảnh: Osen

Nichkhun hơi đáng tiếc vì có phần tăng cân, vỡ nét so với thời đỉnh cao.

Ok Taecyeon sinh năm 1988. Anh ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng 2PM vào năm 2008. Tại showbiz Hàn Quốc, Taecyeon có biệt danh là "Thần tượng quái vật" nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính và vóc dáng nổi trội. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang diễn xuất. Anh từng tham gia các phim như Dream Hight, Chị Kế Của Lọ Lem, Who Are You, Wonderful Day, Blind, cameo trong bộ phim gây sốt toàn cầu XO, Kitty... Trong đó, màn thể hiện ấn tượng nhất của anh trên màn ảnh phải kể đến vai phản diện đáng sợ ở bộ phim Vincenzo (2021), đóng cùng Song Joong Ki.

Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Taecyeon nhiều lần gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm nhờ nhan sắc nam tính cuốn hút cùng body nóng bỏng. Không chỉ vậy, anh cũng được biết đến là mỹ nam có đời tư sạch và giàu có bậc nhất Kbiz. Là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động, Taecyeon ước tính có trong tay khối tài sản không nhỏ. Năm 2020, truyền thông Hàn từng cho biết nam diễn viên sở hữu căn biệt thự trị giá 3,2 triệu USD (81,3 tỷ đồng) ở khu Sinsa-dong (Seoul, Hàn Quốc).

Taecyeon là ca sĩ kiêm diễn viên tài năng. Ảnh: X

Nam idol sinh năm 1988 công khai hẹn hò với bạn gái ngoài ngành giải trí vào năm 2020. Bạn gái của mỹ nam nhóm 2PM là nhân viên văn phòng, nhỏ hơn anh vài tuổi. Tháng 2/2025, bộ ảnh Taecyeon quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái ở tháp Eiffel (Paris, Pháp) đã được 1 nhiếp ảnh gia đăng tải. Được biết, bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nói trên hồi tháng 4/2024. Tuy nhiên sau đó công ty quản lý đã phủ nhận, cho biết Taecyeon chỉ tặng quà sinh nhật cho bạn gái, chứ không phải là cầu hôn.

Đến đầu tháng 11/2025, Taecyeon cũng đã viết tâm thư thông báo chuyện sắp kết hôn gửi cho người hâm mộ. Khi đó, nam ca sĩ cho biết bản thân rất hạnh phúc vì đã tìm được 1 nửa luôn tin tưởng, thấu hiểu và tâm đầu ý hợp khiến anh muốn gắn bó trọn đời. Do đó, Taecyeon hy vọng khán giả sẽ chúc phúc, ủng hộ cho cuộc hôn nhân và hành trình cuộc sống mới của anh. Mối lương duyên của nam thần mẫu mực showbiz Hàn nhận được vô số lời chúc phúc của khán giả toàn cầu.