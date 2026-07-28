Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, diễn viên Ngọc Huyền còn khiến dân tình mê đắm bởi nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Sinh năm 1997, ở tuổi U30, nữ diễn viên vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung chẳng khác nào học sinh cấp 3. Bên cạnh lợi thế visual, phong cách thời trang sành điệu, năng động chính là "vũ khí" bí mật giúp cô nàng có được giao diện "lão hóa ngược". Ngắm loạt outfit cực bắt mắt của Ngọc Huyền, bảo đảm chị em sẽ bỏ túi được vô vàn bí kíp lên đồ xuất sắc cho riêng mình.

Ngọc Huyền khoe style trẻ xinh với combo áo trắng bèo nhún điệu đà cùng quần short jeans năng động. Thiết kế cổ V đan dây giúp cô nàng khoe khéo nét quyến rũ lại "hack tuổi" đỉnh cao. Điểm nhấn là chiếc nón lá kết hợp túi cói xinh xắn, mang đến tổng thể vừa ngọt ngào, vừa đốn tim người nhìn. Đây chắc chắn là công thức phối đồ đơn giản mà đẹp chuẩn chỉnh, lý tưởng để chị em tham khảo cho mùa hè này.

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Ngọc Huyền khoe vẻ dịu dàng, nữ tính trong chiếc váy hai dây dáng suông tone màu trầm cực tôn da. Chi tiết nhấn nhá bằng ren nhẹ ở phần viền ngực mang đến nét tinh tế, vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch. Kết hợp cùng chiếc túi cói quen thuộc, nữ diễn viên dễ dàng ghi điểm tuyệt đối với style điệu đà, đơn giản mà xinh yêu.

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Bắt kịp trend hè 2026, Ngọc Huyền chọn diện set lụa phối ren sang xịn mịn gồm áo hai dây mix cùng chân váy đồng điệu. Chất liệu lụa bóng nhẹ kết hợp chi tiết ren viền mang lại vẻ đẹp mong manh, kiêu kỳ khó rời mắt. Nữ diễn viên tinh tế tạo điểm nhấn bằng chiếc túi xách màu hồng ngọt ngào, giúp outfit thêm phần nổi bật. Set đồ này là kiểu dáng đang làm mưa làm gió hè này, hội sành điệu nhất định nên tham khảo để sắm về tủ đồ.

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Style ăn vận năng động góp công lớn giúp Ngọc Huyền "hack tuổi" cực đỉnh. Nữ diễn viên chọn diện áo ba lỗ kẻ ngang mang tông hồng ngọt ngào, phối cùng quần short kaki tạo nên outfit trẻ trung chuẩn vibe nữ sinh. Điểm cộng giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối chính là chiếc khăn trùm đầu móc len kết hợp cùng kính mắt gọng tròn vô cùng nhí nhảnh.

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Style đi nghỉ dưỡng của Ngọc Huyền cũng ngọt ngào, yêu kiều không kém. Cô chọn diện set đồ kẻ ngang gồm áo bra và quần short trẻ trung, khoác ngoài chiếc áo dài tay mỏng xuyên thấu tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy cuốn hút. Outfit này rất đúng gu nàng nào thích đi bơi, đi biển mà không muốn mặc quá hở nhưng vẫn gợi cảm, phóng khoáng.

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