Đám cưới giữa sân trường gây 'sốt', sự thật đằng sau nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ video lễ cưới được tổ chức trong trường học, với nghi thức, trang phục và thành phần tham dự đều được đầu tư công phu.

"Đám cưới" diễn ra ngay trong sân trường.

Đây là hoạt động sân khấu hoá “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ xưa” do tổ Ngữ văn Trường THPT Châu Thành phối hợp với các nghệ nhân và Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tổ chức ngày 27/10, thu hút sự tham gia của 1.800 học sinh trong trường.

Quá trình chuẩn bị cho hoạt động được triển khai trong một tuần, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Trong đó có bảo tàng Kiên Giang hỗ trợ về trang phục, đạo cụ và đồ lễ, đồng thời tư vấn chuyên môn để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với văn hoá Nam Kỳ xưa. Nhà trường giữ vai trò huy động giáo viên, học sinh tham gia tập luyện diễn xuất, dàn dựng sân khấu và hoàn thiện các phần trình diễn trước ngày tổ chức.

Để tái hiện chân thực đám cưới xưa, nhà trường lựa chọn, phân vai phù hợp cho từng cá nhân tham gia. Theo đó, các giáo viên đảm nhận vai trò các bậc tiền bối, chủ hôn lễ của hai họ, trong khi học sinh hóa thân thành cô dâu, chú rể, đội bê tráp và khách mời.

Hoạt động được tổ chức nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc thông qua nghi thức cưới hỏi - phong tục quan trọng trong đời sống gia đình Việt. Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, thể hiện sự tự tin trước tập thể, đồng thời bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cho học sinh.

Giáo viên và học sinh chụp ảnh kỷ niệm sau hoạt động ngoại khoá (Ảnh: NVCC)

Với vai trò là thành viên của ban tổ chức, cô Thành (giáo viên Ngữ văn của trường) cho rằng hoạt động ngoại khóa này mang nhiều ý nghĩa đối với học sinh. Đây là dịp để các em vận dụng kiến thức Ngữ văn, Lịch sử và môn Giáo dục địa phương vào thực hành, qua đó giúp việc học trở nên sinh động và gần gũi hơn.

Lần đầu tham gia hoạt động ngoại khóa, em Thanh Nguyên (học sinh lớp 11) - người đảm nhận vai chú rể trong “đám cưới Nam Kỳ xưa” chia sẻ, so với các tiết học Ngữ văn thông thường, hoạt động này mang lại sự mới mẻ và hấp dẫn hơn. Với Thanh Nguyên, đây không chỉ là hình thức học tập đặc biệt mà còn giúp em thêm yêu môn Văn, đồng thời khơi gợi hứng thú tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống và nét đẹp của đời sống xưa.

Bên cạnh hoạt động tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa, Trường THPT Châu Thành còn triển khai nhiều chương trình ngoại khóa khác nhằm phát huy năng khiếu và khả năng sáng tạo của học sinh. Tiêu biểu, Tổ Vật lý - Nghệ thuật đã tổ chức ngày hội STEM với chủ đề “Thiết kế - Trình diễn đèn kéo quân”, tạo sân chơi khoa học, giúp học sinh thể hiện sự khéo léo, tư duy sáng tạo và tinh thần hợp tác.

Những hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống học đường, giúp học sinh học mà chơi, chơi mà học, gắn kết kiến thức với thực tiễn.