Đám cưới đang là tâm điểm chú ý toàn cầu: Tốn gần 7 triệu đô, profile cô dâu chú rể "quá ghê gớm"!

Mới đây, Netra Mantena – con gái của doanh nhân dược phẩm Mỹ gốc Ấn Rama Raju Mantena đã chính thức về chung nhà với Vamsi Gadiraju, nhà sáng lập nền tảng công nghệ Superorder, trong một lễ cưới xa hoa kéo dài ba ngày (21-23/11) tại Udaipur, Ấn Độ. Sau sự kiện đình đám của gia đình Ambani, hôn lễ này tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu.

Toàn bộ chuỗi sự kiện được tổ chức tại hai địa điểm nổi tiếng đắt đỏ: Taj Lake Palace và Jagmandir Island Palace. Theo nhiều nguồn, chỉ riêng một buổi tiệc cơ bản tại Jagmandir Island Palace đã có chi phí khoảng 10 triệu rupee Ấn Độ (~112.000 USD), còn các dịch vụ tại Taj Lake Palace có thể lên đến hàng chục lakh đến vài crore rupee, tùy hạng mục. Tổng chi phí ước tính cho ba ngày lễ rơi vào mức 400-600 triệu rupee Ấn Độ (~4,5-6,7 triệu USD), khẳng định độ xa hoa khó tưởng tượng.

Loạt video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khung cảnh sang trọng và lộng lẫy của buổi lễ: hoa tươi trải khắp sảnh, ánh sáng lộng lẫy phản chiếu trên mặt hồ và các khu vực ngoài trời, tạo nên không gian như trong cổ tích.

Danh sách khách mời gây choáng với nhiều tên tuổi nổi bật của Bollywood, quốc tế và các nhân vật VIP: Jennifer Lopez, Justin Bieber, Donald Trump Jr. và bạn gái, Ranveer Singh, Shahid Kapoor, Madhuri Dixit, Kriti Sanon, Janhvi Kapoor, Nora Fatehi, Karan Johar…

Trong màn biểu diễn nổi bật, Jennifer Lopez xuất hiện trong tạo hình phong cách Ấn Độ, nâng ly chúc mừng đôi trẻ: "Mong các gia đình có cơ hội đoàn tụ trong ngày tuyệt đẹp này. Chúa sẽ ban phước cho tất cả chúng ta". Theo ước tính, nữ ca sĩ nhận khoảng 1,9 triệu USD cho màn biểu diễn. Các diễn viên Bollywood như Ranveer Singh và Shahid Kapoor nhận 330.000-450.000 USD, Kriti Sanon, Janhvi Kapoor, Jacqueline Fernandez, Varun Dhawan và Karan Johar 110.000-225.000 USD mỗi người. Madhuri Dixit trình diễn ca khúc Dola Re Dola với mức thù lao 40.000-110.000 USD, Nora Fatehi 55.000-110.000 USD, ca sĩ Sukhbir khoảng 27.000 USD, Dia Mirza 27.000-55.000 USD.

Về gia thế, Netra Mantena là con gái của Rama Raju Mantena – doanh nhân tại Florida, Mỹ – đứng đầu Ingenus Pharmaceuticals, từng sáng lập ICORE Healthcare và OncoScripts, sở hữu khối tài sản khoảng 20 triệu USD. Chú rể Vamsi Gadiraju là nhà sáng lập kiêm CTO của Superorder, nền tảng phần mềm quản lý dịch vụ giao hàng cho chuỗi nhà hàng, được định giá 18-25 triệu USD. Anh cũng từng lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 2024.

Đám cưới của Netra và Vamsi không chỉ là sự kiện của gia đình mà còn là một minh chứng cho mức độ xa hoa của những hôn lễ thế giới hiện nay – nơi những ngôi sao quốc tế, doanh nhân hàng đầu và showbiz cùng hội tụ, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ suốt đời.