Đại úy công an bị tài xế lái ô tô với tốc độ 100km/h tông vào đã tử vong

Ngày 13/3, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang giữ hình sự Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về vụ tai nạn khiến 1 đại uý công an tử vong cùng 1 đại uý công an khác và bảo vệ dân phố bị thương ở khu vực.



Thu làm việc với công an.

Đồng thời, công an đang tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết với Thu để xem tài xế có sử dụng chất kích thích hay rượu bia hay không nhằm làm căn cứ xử lý theo đúng quy định.

Theo khai báo ban đầu, Thu khai là có giấy phép lái xe ô tô nhưng giấy này bị CSGT Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận giữ vào ngày 3/3 do vi phạm lỗi tốc độ.

Theo đó, rạng sáng 10/3, Thu điều khiển xe ô tô mang BSK: 72A-160.58 lưu thông ở khu vực TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với vận tốc khoảng 100km/h.

Khi đi tới tuyến đường Ven Biên khu vực trước can nhà số 97, KP.Phước Thắng, phường 12 thì Thu buồn ngủ nên tông thẳng vào 2 xe máy của tổ công tác số 2 Công an phường. Cú tông mạnh khiến cho Nguyễn Văn A. (bảo vệ dân phố) cùng 2 đại uý công an là Hoàng Duy Tính và Ngô Tiến Bình bị thương tích.

Chiếc xe Thu điều khiển.

Chiếc xe của Thu chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại. Thu thấy người nằm la liệt cùng phương tiện trên đường nên hoảng sợ điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Lúc này, người dân phát hiện nên đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu. Riêng đại uý Tính bị chấn thương sọ não nguy kịch được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu điều trị và tử vong sau đó.

Về phần Thu điều khiển xe ô tô về nhà vợ ở huyện Long Điền.Tới 10h cùng ngày, Thu được người thân đưa tới công an đầu thú và có khai báo như trên.