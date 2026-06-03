Đại tiệc sale 6.6: Đây là 4 mẫu máy hút bụi cầm tay đang được nhiều gia đình "săn" nhất, có chiếc gần như không phải đổ bụi

1. Dreame Air Station - Giải pháp cho người muốn dọn nhà nhanh nhưng ít phải vệ sinh máy

Trong vài năm gần đây, xu hướng phát triển của máy hút bụi không còn dừng lại ở việc tăng lực hút mà chuyển sang nâng cao trải nghiệm sử dụng. Dreame Air Station là một ví dụ điển hình.

Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là trạm thu gom bụi tự động. Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp, người dùng chỉ cần đưa máy về dock sạc. Bụi bẩn trong hộp chứa sẽ được chuyển sang túi đựng dung tích lớn, giúp giảm đáng kể tần suất phải đổ rác thủ công.

Đây là chi tiết đặc biệt hữu ích với những gia đình có người bị dị ứng bụi hoặc không muốn tiếp xúc trực tiếp với rác và bụi mịn sau mỗi lần hút.

Ngoài ra, Air Station còn được đánh giá cao ở khả năng làm sạch nhiều khu vực khác nhau trong nhà như:

- Sàn gạch

- Sàn gỗ

- Thảm mỏng

- Khe ghế sofa

- Gầm giường và tủ

Phù hợp với:

- Gia đình từ 3–5 người

- Nhà có diện tích từ 70m² trở lên

- Người muốn giảm tối đa công việc vệ sinh máy

2. Dreame D20 Aura - Chuyên gia xử lý bụi bẩn trên nệm và sofa

Nếu Air Station tập trung vào việc làm sạch toàn bộ không gian sống thì Dreame D20 Aura lại hướng tới một nhu cầu rất cụ thể: làm sạch các bề mặt vải.

Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần thay ga giường thường xuyên là đủ sạch. Tuy nhiên, bụi mịn, tóc rụng, tế bào da chết hay lông thú cưng vẫn có thể tích tụ sâu trong nệm và ghế sofa theo thời gian.

D20 Aura được thiết kế dành riêng cho các bề mặt mềm như:

- Nệm ngủ

- Gối

- Sofa vải

- Chăn mỏng

- Ghế đọc sách

Máy có kích thước nhỏ gọn hơn các dòng hút bụi sàn thông thường nên dễ thao tác bằng một tay. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc nuôi thú cưng trong nhà.

Một điểm cộng khác là mức đầu tư không quá cao so với nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Phù hợp với:

- Gia đình có trẻ em

- Nhà nuôi chó mèo

- Người quan tâm tới vệ sinh giường ngủ

3. Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite - Lựa chọn dễ tiếp cận cho người mua lần đầu

Không phải ai cũng sẵn sàng chi hơn 10 triệu đồng cho một chiếc máy hút bụi. Với những gia đình lần đầu chuyển từ chổi truyền thống sang máy hút bụi cầm tay, Xiaomi G20 Lite là một lựa chọn khá hợp lý trong dịp sale 6.6.

Ưu điểm của dòng máy này nằm ở sự cân bằng giữa giá bán và hiệu năng.

Máy có:

- Thiết kế nhẹ

- Dễ thao tác

- Hút bụi hằng ngày hiệu quả

- Dễ tháo lắp và vệ sinh

Dù không sở hữu các tính năng cao cấp như dock thu gom bụi tự động, nhưng G20 Lite vẫn đáp ứng tốt nhu cầu dọn dẹp cơ bản của phần lớn căn hộ chung cư hiện nay.

Phù hợp với:

- Người sống một mình

- Gia đình trẻ

- Căn hộ dưới 80m²

- Người muốn trải nghiệm máy hút bụi không dây lần đầu

4. Samsung Bespoke Jet Plus - Mẫu máy hút bụi kết hợp hiệu năng và thẩm mỹ

Bên cạnh Dreame, Samsung cũng là một trong những thương hiệu đang đầu tư mạnh vào nhóm thiết bị chăm sóc nhà cửa.

Bespoke Jet Plus gây ấn tượng ngay từ thiết kế. Sản phẩm mang phong cách tối giản, hiện đại và dễ hòa hợp với không gian nội thất.

Không chỉ đẹp, mẫu máy này còn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý:

- Dock thu gom bụi tự động

- Dung lượng pin lớn

- Nhiều đầu hút chuyên dụng

- Khả năng làm sạch đa bề mặt

Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn đầu tư lâu dài cho việc dọn dẹp nhà cửa.

Phù hợp với:

- Nhà diện tích lớn

- Gia đình đông thành viên

- Người yêu thích các thiết bị gia dụng cao cấp

Bảng so sánh nhanh

Sản phẩm Điểm mạnh nổi bật Phân khúc Dreame Air Station Trạm gom bụi tự động, giảm công vệ sinh máy Cao cấp Dreame D20 Aura Chuyên làm sạch nệm, sofa, giường ngủ Trung cấp Xiaomi G20 Lite Giá dễ tiếp cận, phù hợp người mới dùng Phổ thông Samsung Bespoke Jet Plus Thiết kế đẹp, nhiều công nghệ hiện đại Cao cấp

Nên chọn mẫu nào trong đợt sale 6.6?

Nếu muốn đầu tư một lần và giảm tối đa công việc dọn dẹp, Dreame Air Station là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách. Trong khi đó, Dreame D20 Aura phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên sử dụng sofa vải và nệm dày.

Ở phân khúc tiết kiệm hơn, Xiaomi G20 Lite là lựa chọn hợp lý cho người mới mua máy hút bụi lần đầu. Còn nếu ưu tiên trải nghiệm cao cấp và tính thẩm mỹ, Samsung Bespoke Jet Plus vẫn là một trong những sản phẩm nổi bật trên thị trường hiện nay.

Các chương trình sale 6.6 thường đi kèm voucher giảm giá, mã hoàn xu hoặc quà tặng phụ kiện, vì vậy đây được xem là thời điểm khá phù hợp để nâng cấp thiết bị làm sạch cho gia đình trước khi bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm.