Đại sứ Chút Yên Bùi Công Nam cùng dàn sao Gen Z "đổ bộ" Landmark 81: Không gian âm nhạc ven sông không thể bỏ qua để Yên Một Chút

“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session đã diễn ra vô cùng thành công tốt đẹp với loạt hoạt động trải nghiệm thú vị cùng đêm nhạc quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đang được giới trẻ yêu mến nhất hiện nay. Được tổ chức tại không gian khoáng đạt của công viên Vinhomes Central Park vào chiều tối ngày 2/2, sự kiện không đơn thuần là một chương trình biểu diễn âm nhạc thông thường mà còn mang đến một không gian thư giãn tuyệt vời trong buổi chiều hoàng hôn thơ mộng.

Đây thực sự là mảnh ghép còn lại không kém phần quan trọng trong khuôn khổ dự án WeYoung By WeChoice Awards 2025 đầy cảm hứng. Nếu Lễ trao giải diễn ra vào tháng 12 đại diện cho sự rực rỡ và sôi nổi, thì Live Session chính là một khoảng nghỉ ngắn cần thiết để người trẻ cân bằng lại thân, tâm, trí giữa thế giới không ngừng vận động, cho phép mỗi người sống chậm hơn một nhịp để nạp lại năng lượng tích cực theo cách riêng của mình.

Đồng hành cùng sự kiện, La Vie mang đến Trạm Dừng Chút Yên Từ Thiên Nhiên với hoạt động in nhãn chai cá nhân hóa vô cùng độc đáo, như một món quà nhỏ dành riêng cho người tham dự để lưu giữ khoảnh khắc “Yên” của riêng mình. Đây cũng là một trong những hoạt động thu hút đông đảo người tham gia nhất, các bạn trẻ vô cùng háo hức để được tạo dáng chụp ảnh và in lên nhãn chai.

Đặc biệt, khu vực La Vie Yên Zone với số lượng ghế giới hạn là đặc quyền dành riêng cho các thành viên của Cộng đồng Yên Một Chút. Sau khi tích lũy điểm Yên thông qua các hoạt động trên website, thành viên có thể đổi vé để tận hưởng vị trí ngồi thoải mái nhất để tận hưởng phần trình diễn của các nghệ sĩ.

Thông qua Cộng đồng Yên Một Chút, La Vie mong muốn giúp người trẻ Việt có sức khoẻ toàn diện, bằng cách biến các khoảng nghỉ uống nước thành giây phút tái tạo tâm trí và cơ thể cùng thiên nhiên. Tham gia Cộng đồng Yên Một Chút , các bạn có thể:

Gặp gỡ các “sao đồng điệu" như Khoai Lang Thang, Khánh Vy, Bùi Công Nam.

Khám phá Bí kíp Chút Yên - tạo ra các khoảng nghỉ ngắn với thiên nhiên để cân bằng thân – tâm – trí giữa thế giới không ngừng vận động.

Nhận ngàn quà Chút Yên ý nghĩa trên website “Yên Một Chút”

Khi ánh nắng dần dịu đi bên bờ sông Sài Gòn, đêm nhạc Live Session chính thức bắt đầu trong sự quây quần ấm áp của đông đảo khán giả. Mọi người tự chọn cho mình một góc nhỏ trên thảm cỏ, riêng những thành viên cộng đồng Yên Một Chút được tận hưởng các phần trình diễn trong không gian La Vie Yên Zone đầy thoải mái với tầm nhìn rõ nét nhất về phía sân khấu.

“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session quy tụ dàn nghệ sĩ được yêu mến như Bùi Công Nam, Lezii, Minh Tốc và Lam, Nhật Hoàng, PiaLinh và Minh Đinh. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng biệt, từ những giai điệu mộc mạc đến những bản phối đầy cảm xúc dưới ánh hoàng hôn. Các set diễn của dàn nghệ sĩ không chỉ đáp ứng phần nghe mà còn mang đến một sự chữa lành đúng nghĩa qua âm nhạc. Không có những dàn dựng cầu kỳ, chính sự chân thành trong giọng hát và cách tương tác tự nhiên đã tạo nên một không gian thư giãn tuyệt đối, giúp người trẻ thực sự được nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn buổi tối của mình.

Trong dàn nghệ sĩ biểu diễn, sự góp mặt của Đại sứ Chút Yên Bùi Công Nam đã mang đến những thông điệp sâu sắc. Anh đồng hành cùng La Vie trong việc lan tỏa tinh thần Yên Một Chút , nhắc nhở người trẻ đừng quên tái tạo tâm trí và cơ thể cùng năng lượng tích cực từ thiên nhiên giữa hành trình theo đuổi đam mê, thông qua việc biến những khoảng nghỉ ngắn uống nước hằng ngày thành khoảng dừng tái tạo.

“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session đã chính thức khép lại với những thanh âm trong trẻo và những nốt lặng đầy giá trị giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Đêm nhạc không chỉ để giải trí mà còn là lời nhắc nhở về những giá trị tinh thần cần thiết, nơi những bài hát được cất lên như một sự vỗ về dịu dàng cho tuổi trẻ sau những ngày dài hết mình với đam mê. Khi những giai điệu cuối cùng tan vào làn gió ven sông cũng là lúc mỗi người được phép ra về với một tâm hồn đầy ắp sự tươi mới và năng lượng yên tích cực. Hành trình này có thể đã dừng lại về mặt thời gian, nhưng nguồn năng lượng tái tạo tâm trí và cơ thể từ âm nhạc và thiên nhiên chắc chắn sẽ còn tiếp sức cho mỗi bạn trẻ trên những chặng đường rực rỡ phía trước.