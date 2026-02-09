Đại sứ Chút Yên Bùi Công Nam cùng các giọng ca Gen Z cực hot mang “Chút Yên” đến Thế hệ Trăm Phần Trăm Trẻ

Giữa nắng chiều hoàng hôn, âm nhạc và những trải nghiệm gắn với thiên nhiên trở thành chất xúc tác để người trẻ có thể "yên một chút", nạp năng lượng tích cực để đi xa hơn.

“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án WeYoung by WeChoice Awards 2025, được định hình như một không gian vừa tôn vinh tinh thần dấn thân và bứt phá, vừa khơi mở câu chuyện cân bằng. Nếu lễ trao giải WeYoung khắc họa bức tranh đời sống người trẻ sôi nổi và rực rỡ, thì “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session chính là mảnh ghép còn lại: một khoảng nghỉ vừa đủ để người trẻ chậm lại, tái tạo thân – tâm – trí, trước khi tiếp tục sống hết mình giữa thế giới không ngừng vận động.

Một buổi chiều chậm nhịp giữa lòng thành phố

Chiều 02.02.2026, công viên Vinhomes Central Park đông người, nhưng không hề ồn ào như thường thấy ở các sự kiện âm nhạc. Không có cảnh chen lấn, vội vã. Thay vào đó là hoàng hôn trải dài trên thảm cỏ, gió sông mát lành và âm nhạc vang lên vừa đủ để nghe, vừa đủ để cảm.

“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session được tổ chức như một buổi “hẹn hò” nhẹ nhàng. Tại đó, nghệ sĩ và khán giả có dịp gần nhau hơn, hát cho nhau nghe và chia sẻ những câu chuyện rất đời, rất thật. Giữa nắng chiều hoàng hôn thơ mộng, nhiều bạn trẻ tạm gác lại deadline, uống ngụm nước mát, thoải mái thưởng thức âm nhạc và nhìn bầu trời dần chuyển màu. Những khoảnh khắc nhỏ ấy diễn ra rất tự nhiên, như thể ai cũng đã chờ sẵn một dịp để được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Khung cảnh thơ mộng tại “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session

Khán giả đến với đêm nhạc đa dạng, có người vừa tan ca ghé qua, balo vẫn còn trên vai. Có nhóm bạn rủ nhau “đi nghe nhạc cho nhẹ đầu”. Cũng có người chọn đến một mình, tìm một góc riêng giữa không gian mở. Dù đến theo cách nào, ai cũng dễ dàng hòa vào không khí chung, hòa vào tinh thần của “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session: cho phép mình chậm lại một nhịp.

“Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session mở ra không gian để người trẻ tận hưởng khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa nhịp sống bận rộn

Góp phần tạo nên tinh thần “yên một chút” ấy là đội hình nghệ sĩ đại diện cho nhiều sắc thái khác nhau của tuổi trẻ, từ quen thuộc đến mới mẻ, từ mộc mạc đến hiện đại. “Ca-nhạc sĩ” Bùi Công Nam xuất hiện trong vai trò Đại sứ Chút Yên, mang đến những phần trình diễn và chia sẻ gần gũi, giàu chất tự sự, đem đến thông điệp ý nghĩa về sự cần thiết của những khoảng nghỉ ngắn với thiên nhiên giữa nhịp sống hối hả. Bên cạnh đó, LEZII mang đến màu sắc hiện đại, trong khi Minh Tốc & Lam giữ vai trò “xoa dịu cảm xúc” bằng những bản nhạc indie nhẹ nhàng, hợp vibe “Yên”. Minh Đinh, PiaLinh và Nhật Hoàng lần lượt bổ sung những gam màu mới mẻ, phản ánh hành trình trưởng thành của người trẻ hôm nay. Trong không gian mở của công viên, âm nhạc không còn là sân khấu trình diễn đơn thuần, mà trở thành chất xúc tác để nghệ sĩ và khán giả xích lại gần nhau hơn.

Các màn trình diễn gần gũi, chạm cảm xúc của Đại sứ Chút Yên Bùi Công Nam cùng những gương mặt nghệ sĩ Gen Z nổi bật

La Vie mang “Yên Một Chút” đồng hành cùng thế hệ trẻ

Đồng hành cùng “Trăm Phần Trăm Trẻ” Live Session, La Vie mang đến những trải nghiệm vừa vặn với tinh thần “yên một chút”. Không phô trương, các hoạt động của La Vie khuyến khích người trẻ chăm sóc cơ thể và tâm trí theo cách nhẹ nhàng nhất.

Tại Trạm Dừng Chút Yên Từ Thiên Nhiên, La Vie tạo nên điểm dừng chân thú vị với hoạt động chụp hình và in nhãn chai cá nhân hóa, như một món quà nhỏ dành riêng cho người tham dự để lưu giữ khoảnh khắc “Yên” của riêng mình.

Hoạt động chụp hình và in nhãn chai cá nhân hóa tại Trạm Dừng Chút Yên Từ Thiên Nhiên

Đặc biệt, La Vie Yên Zone - khu vực ghế ngồi thư giãn dành riêng cho thành viên Cộng đồng Yên Một Chút là nơi khán giả tận hưởng những màn trình diễn để nạp lại năng lượng tích cực sau ngày dài hối hả. Tại đây, những phần trình diễn mộc mạc, giàu cảm xúc được diễn ra trong bầu không khí thoải mái, giúp người tham dự trải nghiệm trọn vẹn khoảnh khắc “chút yên” đúng nghĩa.

Khu vực La Vie Yên Zone

Thế hệ Trăm Phần Trăm Trẻ vẫn sẽ tiếp tục chạy, tiếp tục theo đuổi những điều mình tin tưởng. Nhưng khác với trước, họ đã học cách chạy bền hơn, với những khoảng nghỉ nhỏ nhưng đủ sâu. Và đôi khi, để đi xa hơn, chỉ cần một chút yên từ thiên nhiên, một ngụm nước khoáng thiên nhiên thanh khiết và một chút lắng nghe chính mình, cho năng lượng tích cực luôn tràn đầy.