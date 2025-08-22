Nam thần Vbiz sở hữu khối tài sản trăm tỷ vẫn sống độc thân, gây sốc khi tự nhận bản thân "gia trưởng"

Quốc Trường là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Về nhà đi con hay Gạo nếp gạo tẻ . Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, anh còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh.

Được biết, nam diễn viên hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáng chú ý là biệt thự 305m² ở quận 7 (TP.HCM) và căn biệt thự 700m² tại quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường được coi là nam thần Vbiz đắt giá nhất trong thời điểm hiện tại.

Bận rộn quản lý hệ thống nhà hàng quy mô lớn, nhưng Quốc Trường vẫn nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật khi nhận lời tham gia vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Nam diễn viên chia sẻ, anh không đặt nặng áp lực lên công việc diễn xuất: “ Một năm tôi chỉ nhận một phim, hoặc đôi khi hai năm mới tham gia một dự án. Với tôi, đóng phim giờ đây là để vui, để làm nghề và sống đúng với nghệ thuật”.

Mới đây, Quốc Trường đã xuất hiện trong một phiên live của Sam. Nữ diễn viên 9X hóm hỉnh nói về người bạn thân thiết của mình: "Người đàn ông thành đạt, nhiều tiền mà đang độc thân. Em giới thiệu nhẹ với mọi người về bạn em. Tại sao đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền, thành đạt, chủ doanh nghiệp mà vẫn độc thân?"



Quốc Trường gây sốc khi tự nhận bản thân là người "gia trưởng": "Nữ tính, dễ thương, có hiếu, da trắng, cao 1,55m trở lên. Anh gia trưởng lắm anh bắt bạn gái phải xài hết cái thẻ anh mới cho về".

Trước đó, nam diễn viên từng khiến fan bật cười khi chia sẻ đã đến dự 200 đám cưới. Khi được hỏi về đám cưới của riêng mình, mỹ nam phim Về nhà đi con hứa hẹn ngày vui sẽ diễn ra sau khi anh "đến dự 5 đám cưới nữa".

Ở tuổi 36, Quốc Trường vẫn khá kín tiếng về đời sống tình cảm và chưa từng công khai người yêu. Trước đây, anh từng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Bảo Anh, song cả hai đều phủ nhận, khẳng định chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

“ Hy vọng em luôn hạnh phúc với những gì đang có. Hãy mạnh mẽ để đón nhận mọi thứ đến với mình. Nhớ nha, có chuyện gì thì anh Quốc Trường cũng sẽ bên cạnh, tâm sự cùng em. Mãi yêu ", nam diễn viên từng gửi lời nhắn cho Bảo Anh.

Khi được hỏi về người bạn đời sau này, Quốc Trường trải lòng: " Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái ".

Quốc Trường cho rằng quan điểm về người bạn đời không cố định mà thay đổi theo thời gian, trải nghiệm và sự trưởng thành trong nhận thức. Anh thừa nhận từng có giai đoạn say mê một hình mẫu, nhưng rồi sau đó lại nhận ra không còn phù hợp.

Nam diễn viên chia sẻ: “ Khi nhìn vào tâm mình, tôi thấy nó thay đổi liên tục. Vì vậy, ngay cả khi gặp một người đúng gu và khiến tim rung động, tôi cũng chỉ quan sát, không can thiệp quá nhiều. Tôi để mọi thứ diễn ra theo duyên số”.















