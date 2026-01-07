Mới đây, dự án điện ảnh Madames Thanh Sắc được thông báo dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm nay, lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 - giai đoạn được xem là thời kỳ phồn hoa bậc nhất tại nơi đây. Tuy nhiên, điểm khiến Madames Thanh Sắc lập tức thu hút sự chú ý chính là sự trở lại của Thanh Hằng sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Trong Madames Thanh Sắc, Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh, một vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn xưa, đồng thời là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô trứ danh. Ngay từ poster đầu tiên, nhân vật của Thanh Hằng đã gây ấn tượng mạnh với tạo hình đại mỹ nhân quyền lực: phong cách trang điểm sắc sảo, trang phục cá tính, gợi hình ảnh một người phụ nữ từng trải, đầy tự tin và quý phái. Ánh nhìn kiêu kỳ, pha chút hờ hững của Thanh Hằng hứa hẹn Cầm Thanh sẽ là nhân vật luôn đứng ở vị trí trung tâm của mọi cuộc chơi.

Tái xuất phim điện ảnh kể từ Chị Chị Em Em năm 2019, Thanh Hằng được cho là nhân tố hút truyền thông và bảo chứng phòng vé. Người đẹp sinh năm 1983 có gia tài phim ảnh không quá nhiều tác phẩm nhưng đều để lại dấu ấn mạnh mẽ như Tháng Năm Rực Rỡ, Mỹ Nhân Kế, Nụ Hôn Thần Chết...

Nhờ Madames Thanh Sắc, khán giả có dịp chiêm ngưỡng sắc vóc tuyệt đỉnh của Thanh Hằng trên màn ảnh rộng. Ở ngưỡng tứ tuần, Thanh Hằng gây xuýt xoa với vẻ đẹp đằm thắm, mặn mà với làn da nâu bóng khoẻ. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng thân hình nuột nà chuẩn "chị đại làng mẫu", Thanh Hằng luôn biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật dù ở trên sàn catwalk hay trước ống kính điện ảnh. Tất tay từ lĩnh vực thời trang, làm đẹp tới gameshow và diễn xuất, sự nghiệp trải dài hơn 2 thập kỷ đã đưa Thanh Hằng trở thành đại mỹ nhân quyền lực nhất showbiz Việt.

Ngay sau khi thông tin Thanh Hằng tái xuất với Madames Thanh Sắc được công bố, cộng đồng mạng và người hâm mộ lập tức bày tỏ sự háo hức. Nhiều ý kiến xuýt xoa trước sắc vóc và thần thái đỉnh cao của sao nữ, cho rằng dù đã bước sang tuổi tứ tuần, Thanh Hằng trẻ trung và bừng bừng khí chất.

Không chỉ đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý sau Chị Chị Em Em, Madames Thanh Sắc còn là dự án cho thấy bước tiến mới trong sự nghiệp của Thanh Hằng khi cô lần đầu đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng đạo diễn Thắng Vũ. Việc vừa đứng trước ống kính, vừa tham gia vào quá trình sản xuất cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và mong muốn kiểm soát chất lượng tác phẩm của nữ nghệ sĩ.

Đặt trong mạch câu chuyện, Cầm Thanh của Thanh Hằng là đối trọng trực diện với Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô. Nếu Madame Sắc đại diện cho quyền lực được xây dựng bằng địa vị và sự kiểm soát, thì Cầm Thanh lại là hiện thân của nhan sắc, danh tiếng và sức ảnh hưởng đến từ ánh đèn sân khấu. Hai người phụ nữ, hai kiểu quyền lực khác nhau, bị đẩy vào thế đối đầu không khoan nhượng trong cùng một không gian xa hoa nhưng đầy uẩn ức.

Với bối cảnh được đầu tư công phu, từ phục trang, bối cảnh đến âm nhạc, Madames Thanh Sắc không chỉ tái hiện một Sài Gòn xưa rực rỡ mà còn hứa hẹn trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại của Thanh Hằng, khẳng định vị thế một đại mỹ nhân quyền lực cả trên màn ảnh lẫn hậu trường điện ảnh Việt.