Bị “vắt kiệt sức” vẫn đủ thời gian chu du thế giới: Đại mỹ nhân lên rừng xuống biển, đã đẹp lại còn là bà hoàng thời gian

Mới đây, trong chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ và Mỹ Latinh thuộc World Tour LIVE TOUR - SYNK : COMPLæXITY cùng aespa, Karina tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng vì sức bền thể chất của mình. Bất chấp lịch trình di chuyển dày đặc và áp lực từ 14 đêm concert bùng nổ chỉ trong vòng 1 tháng, nữ idol vẫn biết cách tận dụng tối đa thời gian để check-in hàng loạt địa điểm nổi tiếng, khám phá trọn vẹn những vùng đất mới.

Karina luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp nhưng vô cùng giàu năng lượng trên sân khấu

Danh sách hoạt động "không điểm trống" của Karina khiến dân tình phải sốc bởi độ đa dạng và tần suất dày đặc đến khó tin. Nữ ca sĩ lên rừng xuống biển, không bỏ lỡ bất kì hoạt động rèn luyện thể chất nào. Từ việc chăm chỉ đến phòng tập gym để duy trì vóc dáng săn chắc, leo núi hòa mình vào thiên nhiên, xả xì-trét tại các công viên giải trí hàng đầu, cho đến thử thách bản thân với môn lướt sóng, ghé thăm các bảo tàng hay phòng trưng bày nghệ thuật... gần như không một phút giây nào trong quỹ thời gian của nữ idol bị bỏ trống.

Karina rất chuộng những hoạt động ngoài trời, mới đây nhất cô nàng được bắt gặp đang tập lướt sóng tại bãi biển Malibu

Đặc biệt, không ít fan hâm mộ và cư dân mạng tại Mỹ đã vô tình bắt gặp Karina ngoài đời thực khi cô nàng đang thoải mái rảo bước khám phá phố phường hay hăng hái tham gia các hoạt động ngoài trời với diện mạo vô cùng mộc mạc, gần gũi. Bản thân trưởng nhóm aespa cũng rất chăm chỉ cập nhật trang Instagram cá nhân, liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ, các buổi tập luyện miệt mài cùng chuỗi ảnh check-in tại mỗi điểm dừng chân.

Karina “chạy show” với những trải nghiệm lướt sóng, leo núi và check-in các bảo tàng nghệ thuật trong thời gian chạy tour tại những địa điểm cô nàng đặt chân tới.

Đây cũng chính là bí quyết then chốt giúp trưởng nhóm aespa luôn giữ vững vóc dáng cân đối, săn chắc với tỷ lệ cơ thể khiến bao người mơ ước. Thay vì ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Karina lựa chọn duy trì hình thể thông qua việc chăm chỉ tập thể dục kết hợp cùng tư duy thích khám phá, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Việc liên tục vận động, giải phóng năng lượng qua các bộ môn thể thao ngoài trời và những chuyến đi trải nghiệm đã giúp cô nàng vừa giữ được cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn với đường cong body quyến rũ, vừa nạp đầy năng lượng tươi trẻ để luôn tỏa sáng rực rỡ mỗi khi bước lên sân khấu.

Dù được người đi đường chụp lại, nhan sắc và body cô nàng vẫn “nét”

Là trưởng nhóm aespa, Karina luôn là thành viên có độ nhận diện cao nhất nhóm và liên tục duy trì vị thế tâm điểm truyền thông hàng đầu Kpop Gen 4 nhờ nhan sắc và hình thể vượt trội. Cô thường đảm nhận vị trí trung tâm ở nhiều sân khấu và xuất hiện trong những phân đoạn tạo điểm nhấn thị giác quan trọng. Không chỉ dừng lại ở độ hot bùng nổ của một "Center thế hệ mới", Karina qua thời gian còn khẳng định vị thế trưởng nhóm tài năng và được ví như "sách giáo khoa" về khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hiện tại, dù đã bước sang chuyến lưu diễn thế giới thứ 4 cùng aespa với cường độ làm việc căng thẳng, Karina vẫn không quên phải đầu tư cho bản thân. Cô nàng tranh thủ đi học vẽ, chăm chỉ luyện tập piano để mang đến những tiết mục thăng hoa nhất trên sân khấu concert. Được biết, lý do nữ idol quyết tâm học đàn chính là mong muốn tự tay mang đến những màn trình diễn nhiều cảm xúc và chuẩn bị một món quà âm nhạc bất ngờ dành riêng cho người hâm mộ. Sự nghiêm túc với nghệ thuật song hành cùng tinh thần tận hưởng cuộc sống thực sự đã tạo nên sức hút độc nhất vô nhị ở nữ idol sinh năm 2000.

Dù bận rộn với World Tour thứ 4, Karina vẫn dành thời gian học piano, lướt sóng và rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ.

Trước phong độ thể lực cùng tinh thần sống tràn đầy năng lượng tích cực của Karina, đông đảo cư dân mạng đã không tiếc lời tán thưởng, để lại hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc:

- Work-life balance tôi yêu, quyết tâm không bỏ phí một ngày nghỉ nào, hôm trước còn đi học lướt sóng, giờ đi ngắm cực quang nữa là em hoàn thành bucket list luôn.

- Không lãng phí thanh xuân, vừa làm vừa chơi.

- Nhiều khi muốn được năng lượng như cô ấy.

- Nhìn cổ đi làm mà thích mê work life balance năng lượng tràn đầy’

- Mê cái cách cổ trân trọng cuộc sống

- Thích cách em ấy trân trọng cuộc sống thật sự. Em ấy vẫn là idol, vẫn cháy hết mình trên sân khấu, nhưng vẫn sắp xếp thời gian làm những điều em muốn, trải nghiệm những nơi mà em tới diễn tour.

Đặc biệt, người hâm mộ còn phát hiện ra rằng lý do đằng sau chuỗi hoạt động năng nổ này chính là bởi Karina sở hữu cho mình một bản "Bucket List" - danh sách những điều nhất định phải trải nghiệm trong đời. Nữ idol sinh năm 2000 đã âm thầm, kiên trì tích từng dấu tích hoàn thành cho từng ước mơ, từ việc học thêm nhạc cụ, khám phá những bộ môn thể thao mới cho đến việc đặt chân đến các vùng đất nghệ thuật. Việc chứng kiến Karina từng bước hoàn thiện bản danh sách ước mơ giữa lịch trình "nghẹt thở" càng khiến công chúng nể phục tư duy sống chủ động và đầy truyền cảm hứng của cô.

Dù bận rộn với World Tour thứ 4, Karina vẫn dành thời gian học piano, lướt sóng và rèn luyện thể lực không ngừng nghỉ.

Không chỉ gây mê bằng những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu, Karina còn chứng minh bản lĩnh của một biểu tượng Gen Z thực thụ - cháy hết mình với đam mê công việc nhưng chưa từng bỏ quên bản thân. Việc tự tay gạch từng dòng trong bản Bucket List cuộc đời giữa lịch trình chạy tour 'vắt kiệt sức' chính là lời khẳng định đắt giá nhất rằng thanh xuân sẽ chỉ thực sự rực rỡ khi chúng ta dũng cảm sống, trải nghiệm và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Ảnh: X/IG