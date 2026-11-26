GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu tại phiên đầu tiên của Đại hội Nữ trí thức Việt Nam. Ảnh: Hoàng Toàn

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là thời điểm đội ngũ trí thức nữ được kỳ vọng phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò trong nghiên cứu khoa học, tham gia hoạch định chính sách, chuyển giao tri thức và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tham dự phiên đầu tiên của Đại hội chiều 26/11 có ông Phạm Trung Giang, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ -Bộ Nội vụ, Ban lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, 210 đại biểu là đại diện cho gần 6.000 hội viên nữ trí thức trên cả nước.

Các đại biểu chào cờ hát Quốc ca. Ảnh: Hoàng Toàn

Nhiệm kỳ 2021–2026: Dấu ấn của nữ trí thức

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội tiến hành các nội dung theo quy chế, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội thông qua chương trình, quy chế làm việc và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Các nội dung được triển khai trong tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm của mỗi đại biểu đối với sự phát triển của Hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III cho rằng: Đảng và Nhà nước đã khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, nữ trí thức là lực lượng có lợi thế về tri thức, chuyên môn và khả năng sáng tạo. Bởi vậy lực lượng nữ trí thức không chỉ tham gia nghiên cứu, đào tạo, quản lý mà còn có trách nhiệm đưa kết quả nghiên cứu, những sáng kiến và tri thức mới vào thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

“Những yêu cầu đó đặt ra trách nhiệm mới đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam. Hội không chỉ là nơi tập hợp hội viên mà cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa nữ trí thức với các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn và phản biện chính sách”- Bà Lê Thị Hợp nhấn mạnh.

GS.TS Lê Thị Hợp,GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III phát biểu khai mạc phiên đầu tiên của Đại hội Nữ trí thức Việt Nam chiều 26/11. Ảnh: Hoàng Toàn

TS Phạm Thị Mỵ Phó Chủ tịch Thường trực Hội khóa III trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III. Bà đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 2021–2026, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những biến động quốc tế đến tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhưng Hội đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò kết nối và tập hợp đội ngũ nữ trí thức trong cả nước.

Đoàn chủ tịch tại phiên đầu tiên của Đại hội Nữ trí thức Việt Nam. Ảnh: Hoàng Toàn

Tính đến tháng 6/2026, Hội Nữ trí thức Việt Nam có 8 hội thành viên, 36 chi hội, 2 câu lạc bộ và gần 6.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp mới 1.684 hội viên, nâng tổng số từ 4.094 lên 5.778 người, tăng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ. Mạng lưới tổ chức được mở rộng, thu hút ngày càng nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và nữ trí thức thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Cùng với hoạt động chuyên môn, Hội Nữ trí thức Việt Nam cũng đề cao trách nhiệm xã hội trong triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài và hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong nhiệm kỳ, Hội đã vận động được hơn 1,4 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, cộng đồng, trong đó có sự chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức các chương trình tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành y, 44 nữ trí thức có đóng góp nổi bật cho Hội và biểu dương 118 nữ trí thức tiêu biểu giai đoạn 2021–2026. Những hoạt động này góp phần ghi nhận sự cống hiến, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng sáng tạo trong đội ngũ nữ trí thức.

TS Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội khóa III, Chủ tịch Hội NTT thành phố Hồ Chí Minh điều hành việc bầu đoàn chủ tịch và ban thư ký đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Hội khóa III, Chủ tịch Hội NTT Hà Nội đọc báo cáo của ban kiểm tra. Ảnh: Hoàng Toàn

Khẳng định vị thế ở vai trò tư vấn, phản biện chính sách, hợp tác quốc tế

Hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện xã hội và chuyển giao tri thức là điểm mạnh của Hội Nữ trí thức Việt Nam ở nhiệm kỳ qua. Hội đã tổ chức 3 hội nghị khoa học toàn quốc và 1 hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Bộ. Đồng thời huy động đông đảo giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia tham gia góp ý, phản biện các dự thảo luật, chính sách và chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

GS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, GS.TS. NGND Đặng Thị Kim Chi và PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà (từ trái sang) trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

BS Đỗ Thị Vân, Trưởng ban tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho biết trong nhiệm kỳ qua, hội và các tổ chức thành viên đã chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức hàng trăm hội thảo, tọa đàm về tiêu dùng xanh, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống.

Trong đó, những dự án Luật quan trọng được nữ trí thức tham gia đóng góp ý kiến là Luật Đất đai (sửa đổi), Hệ thống luật pháp về môi trường, xã hội gồm Luật Bảo vệ Môi trường, Luật trợ giúp pháp lý, Luật Lao động, Luật Thủ đô (sửa đổi). Hội cũng tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo tư vấn liên quan tới khoa học – công nghệ, môi trường, phát triển cộng đồng, binh đẳng giới…

Đánh giá nhưng thành quả ở lĩnh vực hợp tác quốc tế, Đại sứ, TS Luận Thùy Dương, Trưởng ban Quan hệ quốc tế cho biết: Trong nhiệm kỳ, không chỉ phát triển về quy mô mà còn cho thấy tiềm năng lớn của Hội trong việc hình thành các nhóm chuyên gia, mạng lưới tư vấn chính sách, nhóm nghiên cứu liên ngành và các chương trình hợp tác khoa học quốc tế.

Đại sứ, TS Luận Thùy Dương, Trưởng ban Quan hệ quốc tế chia sẻ Hội Nữ trí thức Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đã tham gia nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế. Ảnh: Hoàng Toàn

Hội Nữ trí thức Việt Nam đã từng bước mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động thiết lập và phát triển các mối quan hệ với tổ chức khoa học, cơ quan ngoại giao, các nhà khoa học và nữ trí thức ở nhiều quốc gia. Tăng cường hợp tác và kết nối với các tổ chức, mạng lưới nữ khoa học quốc tế.

Với tư cách là thành viên Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APNN) trực thuộc Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ quốc tế (INWES) từ năm 2013, Hội Nữ trí thức Việt Nam tích cực tham gia các hội nghị, diễn đang khu vực, quốc tế trong đó có các hoạt động tại Nhật Bản (2017), Việt Nam (2018), Nepal( 2019), Đài Loan (2020) theo hình thức trực tuyến và Mông Cổ (2023).

“Duy trì sự hiện diện tại các hoạt động này giúp Hội Nữ trí thức Việt Nam mở rộng quan hệ với các tổ chức nữ khoa học trong khu vực, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực kết nối chuyên môn”- Bà Thùy Dương đánh giá.

Việc đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNN 2024) là dấu ấn nổi bật trong hoạt động đối ngoại của Hội. Sự kiện tạo diễn đàn kết nối các nhà khoa học nữ trong khu vực, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu, sản phẩm khoa học và công nghệ của nữ trí thức Việt Nam.

Hiện thực hóa việc kiến tạo giá trị bằng hành động cụ thể

Các đại biểu biểu quyết. Ảnh: Hoàng Toàn

ThS Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên thường vụ Thành ủy Huế, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.Huế chia sẻ về giải thưởng Nữ Cố đô Huế tổ chức lần đầu năm 2024 như một dấu ấn cho những hành động cụ thể nhằm kiến tạo giá trị, hành trình đi từ nghiên cứu đến ứng dụng và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương.

“Nhiều công trình được nghiên cứu chuyên sâu ở các lĩnh vực khoa học kỹ thuật- tự nhiên, nông-lâm- ngư nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, y dược đã có công bố quốc tế và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Kết quả này không chỉ phản ánh tiềm năng, năng lực sáng tạo của đội ngũ nữ trí thức thành phố mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng những cơ chế khuyến khích, tôn vinh và hỗ trợ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Từ nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục, y tế đến phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, nữ trí thức Huế đã từng bước đưa tri thức ra khỏi phạm vi nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra những sản phẩm, mô hình và giá trị cụ thể cho cộng đồng. Đây cũng chính là điểm giao thoa giữa hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và hành động phát triển địa phương. Qua đó khẳng định rằng, nữ trí thức không chỉ là lực lượng đóng góp về mặt học thuật mà còn có khả năng trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phát triển, tạo ra những giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội thiết thực”, Bà Ái Vân chia sẻ.

Các nữ trí thức đại diện cho các Chi hội Nữ trí thức tham dự đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

GS.TS Lê Minh Thắng, Chi hội Nữ trí thức Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết chi hội thành lập năm 2020, đến nay chi hội quy tụ trên 100 hội viên với 4-5 giáo sư, 37-43 phó giáo sư, 46-57 tiến sĩ. Hội chủ trì nhiều đề tài, dự án quốc té lớn, có nhiều công bố quốc tế uy tín. Nhiều giải thưởng trong nước quốc tế. Việc hiện thực hóa quá trình kiến tạo giá trị, theo GS. TS Lê Minh Thắng thể hiện ở việc thương mại hóa công nghệ và đồng hành cùng doanh nghiệp, tư vấn và phản biện chính sách đồng thời truyền cảm hứng STEM và gỡ bỏ định kiến giới.

Cũng chia sẻ tham luận trong dịp này, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh đánh giá Khánh Hòa lực lượng nữ trí thức Khánh Hòa có mặt ở hầu hết các cơ quan nghiên cứu trọng điểm của cả nước đặt tại Nha Trang. Thực tiễn phát triển ngành du lịch biển đảo của địa phương này đã khẳng định thế mạnh vượt trội của nữ trí thức trên ba phương diện: Tinh thần khoa học dấn than và vai trò bảo tổn hệ sinh thái biển, sự sáng tạo trong xây dựng sản phẩm du lịch tri thức và văn hóa, sự tinh tế, chu đáo trong quản trị dịch vụ và chuyển đổi xanh.

“Không chỉ làm việc ở phòng thí nghiệm, các nhà khoa học nữ trực tiếp lặn biển, khảo sát sinh thái bãi đá ngầm để phục vụ bài toán phát triển du lịch xanh. Các nhà khoa học nữ tại viện Hải Dương học Nha Trang chủ trì nhiều công trình cấp Nhà nước, cấp bộ là “xương sống khoa học giúp địa phương cân bằng giữa phát triển du lịch lặn biển và bảo vệ đa dạng sinh học. Những nữ điều hành doanh nghiệp, quản lý lưu trú Khánh Hòa đã đi đầu trong áp dụng các chuẩn mực “Khách sạn xanh”, “Resort không rác thải nhựa”, đóng góp cho chất lượng dịch vụ ấm áp, tinh tế, đậ dấu ấn nữ giới”- Bà Thúy Hường chia sẻ

“Nhìn lại nhiệm kỳ 2021–2026, chúng ta có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được. Đây là nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, từ những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch, biến động kinh tế - xã hội và tình hình quốc tế đến những thay đổi trong tổ chức, quản lý và yêu cầu chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, các cấp Hội và hội viên vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, củng cố tổ chức, mở rộng kết nối và phát huy vai trò của nữ trí thức trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, quản lý, chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện xã hội, hợp tác quốc tế và các hoạt động vì cộng đồng.

Những kết quả ấy được tạo nên từ sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội và sự đóng góp cụ thể của từng hội viên. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác tập hợp, phát triển hội viên, kết nối nguồn lực, mở rộng hoạt động và phát huy đầy đủ tiềm năng của đội ngũ nữ trí thức”, GS.TS Lê Thị Hợp khẳng định trong phát biểu tại Đại hội.

Tham luận tại Đại hội, PGS.TS. Vũ Thị Loan Chủ tịch Hội NTT TP. Hải Phòng chia sẻ: Từ thực tiễn hoạt động của Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng, tôi nhận thấy rằng làm thế nào để những trí tuệ đang tỏa sáng trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, từng địa phương có thể gặp nhau, cộng hưởng với nhau và tạo nên một sức mạnh lớn hơn, đủ khả năng giải quyết những vấn đề phát triển đang đặt ra? Đây không chỉ là câu hỏi của riêng Hải Phòng hay các địa phương mà là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc phát huy nguồn nhân lực nữ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước.

PGS.TS Vũ Thị Loan, Chủ tịch Hội NTT Hải Phòng tham luận tại Đại hội " Kết nối những thế mạnh bổ sung cho nhau sẽ tạo ra cơ hội hợp tác". Ảnh: Hoàng Toàn

“Kết nối để trí tuệ không bị phân tán. Hợp tác để tri thức tạo ra giá trị lớn hơn. Đổi mới sáng tạo để biến tri thức thành động lực phát triển và phát triển bền vững để những thành quả ấy phục vụ con người, cộng đồng và các thế hệ tương lai. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà tôi mong muốn gửi tới Đại hội”, PGS.TS. Vũ Thị Loan nêu ý kiến.

Bà Vũ Thị Loan nêu ba vấn đề Hội Nữ trí thức Việt Nam cần quan tâm. Thứ nhất, cần kết nối tốt hơn giữa các nữ trí thức trong cùng địa phương. Những nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, nữ doanh nhân và cán bộ quản lý đang hoạt động trong những môi trường khác nhau, nếu có cơ chế kết nối phù hợp, họ có thể cùng xây dựng các sáng kiến liên ngành, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu và đưa tri thức đến gần hơn với thực tiễn. Thứ hai, cần mở rộng hợp tác giữa Hải Phòng với các địa phương phía Bắc và cả nước Mỗi địa phương có thế mạnh và nhu cầu riêng. Kết nối những thế mạnh bổ sung cho nhau sẽ tạo ra cơ hội hợp tác mà từng địa phương khó đạt được nếu chỉ dựa vào nguồn lực của mình. Thứ ba, cần đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả hơn.

Các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn